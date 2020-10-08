Джонсон - Зеленському: Наша прихильність до України міцна, як скеля

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, що прихильність Лондона до Києва є дуже міцною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Наша прихильність Україні міцна, як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон Зеленському.

Як повідомлялося, президент Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

