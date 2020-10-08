Джонсон - Зеленському: Наша прихильність до України міцна, як скеля
Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, що прихильність Лондона до Києва є дуже міцною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Наша прихильність Україні міцна, як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон Зеленському.
Як повідомлялося, президент Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.
Топ коментарі
+19 алексей свиридов #474753
показати весь коментар08.10.2020 18:59 Відповісти Посилання
+10 Igor Lemke #390467
показати весь коментар08.10.2020 18:55 Відповісти Посилання
+8 Огусто
показати весь коментар08.10.2020 19:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
**********
Джонсон міцний, як скеля.
Ага, - Двейн "Скеля" Джонсон такий. )))
- Скажите, Вы член партии ?
- Нет, я ее мозг!
Нагадаю,що французи обісралися виконувати свої зобов'язання перед Чехословаччиною під час нападу Гітлера, за що й жорстоко поплатилися.. проте Англія , після нападу на Польщу, перед якою мала також зобов'язання - одразу об'явила війну Німеччині.
Німеччина ввела війська в Чехословаччину (так, згадані тобою Судети) в березні 1939, а Франція вступила у війну у вересні 1939.
Про зобов'язання Франції перед Чехословаччиною і Англіі перед Польщею читай сам.
Это про любовь или про секс? *)
А ТЕПЕРЬ ОНИ КАК СКАЛА...