5 582 45

Джонсон - Зеленському: Наша прихильність до України міцна, як скеля

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського, що прихильність Лондона до Києва є дуже міцною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Наша прихильність Україні міцна, як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон Зеленському.

Як повідомлялося, президент Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Читайте також: Зеленський і Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство України і Великої Британії. ФОТО

Зеленський Володимир (25545) Джонсон Борис (588)
+19
Английская "Скала" то крепка, но вот Зелина приверженность Украине сыра как памперсы.
08.10.2020 18:59 Відповісти
+10
Боріс, ти зе бєст !)
08.10.2020 18:55 Відповісти
+8
08.10.2020 19:25 Відповісти
Как скала - это как крепкий и стойкий член партии большевиков или ещё круче?
08.10.2020 18:51 Відповісти
так и пиши-как *****...а тот чЛенин
08.10.2020 19:00 Відповісти
Моча страха перед уХйлом и скалу точит
08.10.2020 18:52 Відповісти
08.10.2020 18:55 Відповісти
бубочка аж відсахнувся
08.10.2020 18:59 Відповісти
08.10.2020 18:59 Відповісти
Джонсону , ватному холую , верить - себя не уважать ) Кстати ему готовят импичмент )
08.10.2020 19:00 Відповісти
У Бориса подруга а не супруга и у ЗЕльки нет первой леди?
08.10.2020 19:03 Відповісти
Коли королева Великобританії взнала, що до Лондона приїдуть клоуни , то відпустила своїх дітей подивитись на них.
08.10.2020 19:07 Відповісти
А Зеле нужно, чтобы была как корабельная сосна
08.10.2020 19:11 Відповісти
Эх, Борис, Борис..., кому ты это говоришь..!?
08.10.2020 19:12 Відповісти
При порохе такого не было. Даже порох не мог за свою каденцию добиться такого кредита от Великобритании на развитие наших ВМС
08.10.2020 19:19 Відповісти
Your banny wrote, нашли, кому верить!!
08.10.2020 19:23 Відповісти
08.10.2020 19:25 Відповісти
Гениально...
08.10.2020 19:43 Відповісти
ВАЗ сделал просто замечательное дело!!!!!.Украина стала на несколько шагов ближе к зонтику США.США и Великобритания всегда,подчёркиваю,всегда в тандеме.В тандеме они помогали СССР громить Гитлера.Теперь в тандеме-громить Путлера.Деньги ,ссуженные Великобританией ,помогут расширить экспорт ВПК Великобритании,а Украине -создать более современные ВМС на более высоком интеллектуальном уровне.В Европейском Союзе в плюсе только Германия.За счёт расширения экспорта.Остальные страны по ВВП - в глубоком минусе.Теперь вот и Великобритания любыми путями пытается расширить промышленный экспорт.Поэтому эти деньги были навязаны Зеленскому нежданно -негаданно.И прекрасно! В орде уже истерика.Она оправдана.Виват,Великобритания!!!
08.10.2020 19:26 Відповісти
Да, виват Великобритания!
08.10.2020 19:45 Відповісти
"Наша приверженность Украине крепка, как скала - мы на 100% с вами", - сказал бы "95", Джонсону и нам...

08.10.2020 19:33 Відповісти
Наша приверженность Украине крепка, как скала

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
08.10.2020 19:38 Відповісти
God bless England !

08.10.2020 19:59 Відповісти
а що тому паяцу дали підписувати
08.10.2020 19:59 Відповісти
Где-то рыдает порося....
08.10.2020 20:42 Відповісти
"Наша прихильність Україні міцна, як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон

**********
Джонсон міцний, як скеля.

Ага, - Двейн "Скеля" Джонсон такий. )))

08.10.2020 20:56 Відповісти
Зеленский - Джонсону: Наша приверженность России крепче вашей скалы.
08.10.2020 20:58 Відповісти
Про безВиз опять ни слова . Значит снова мимо .А Вовчик дал бритам срок до Нового года. Интересно он его каждый год теперь продлевать будет или таки введет визы для бритов .....а для кацапов нет?? !
08.10.2020 21:07 Відповісти
А теперь немного про зеленского.
- Скажите, Вы член партии ?
- Нет, я ее мозг!
08.10.2020 21:08 Відповісти
Британія союзник серйозний.
Нагадаю,що французи обісралися виконувати свої зобов'язання перед Чехословаччиною під час нападу Гітлера, за що й жорстоко поплатилися.. проте Англія , після нападу на Польщу, перед якою мала також зобов'язання - одразу об'явила війну Німеччині.
08.10.2020 21:20 Відповісти
не тикай, лапоть.
Німеччина ввела війська в Чехословаччину (так, згадані тобою Судети) в березні 1939, а Франція вступила у війну у вересні 1939.
Про зобов'язання Франції перед Чехословаччиною і Англіі перед Польщею читай сам.
09.10.2020 05:21 Відповісти
Крепка, как лестница..
08.10.2020 21:25 Відповісти
Скала,бо тупа.Світ визнав Україну,як державу культурної нації,а діти комуняк зробили за 30-ть років з держави якусь покраяну окраїну.А все через те,що UKR-це не US чи UK-обєднання для українця-це щось чуже і далеке-їм ближче слово "украв".
08.10.2020 21:28 Відповісти
приверженность Лондона в Киев является весьма прочной
Это про любовь или про секс? *)
08.10.2020 21:35 Відповісти
Джонсон прикольный хдопец, а Зеленский мудак.
08.10.2020 22:30 Відповісти
Англосакси природні та одвічні вороги московії, союзники та друзі з них не завжди надійні, але не дай бог мати їх за ворогів.
08.10.2020 22:46 Відповісти
И кто-то уши развесил и обещал инвестиции в экономику королевства.
08.10.2020 23:46 Відповісти
краіво пітїпнув
08.10.2020 23:59 Відповісти
СНАЧАЛА БРИТАНИЯ ПОДТЁРЛАСЬ БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ.
А ТЕПЕРЬ ОНИ КАК СКАЛА...
А ТЕПЕРЬ ОНИ КАК СКАЛА...
09.10.2020 04:55 Відповісти
караул, зрадулька.
09.10.2020 08:17 Відповісти
 
 