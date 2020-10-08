Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.

