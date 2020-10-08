РУС
Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал министр.

В украинских больницах лечатся более 20 тыс. пациентов с COVID-19, - Степанов

Щойно подзвонив двоюрідний братуха. Кілька днів як звалився із двосторонньою пневмонією. А сьогодні тест підтвердив COVID-19.
По-перше, бажаю кузенові одужання (ми однолітки, обом по 41 років - начебто не надто ризикований вік, але все одно стрьомно... тримайся, брате).
По-друге, пом'яну незлим тихим словом "довбойоби" усіх ковід-дисидентів. Ну що, кретини? "Никакой короны нет"? "Глобальный фейк", ідіоти? "Обычный сезонный ОРВИ", щоб вас підкинуло та ґепнуло? Як там ваша зона комфорту, мудозвони? Догулялися без "намордників", ****** "анархісти"?
Дебіли, блть. Ще нещодавно наш Дніпро був у зеленій зоні. І залишався б, якби не "свидетели рептилоидного заговора", кохати вас об дерево
вчасно.
Зарано, треба під Новий рік.
Ще не все на "великому будівництві" розікрали?
Підготовка заключається в прокладуванні нових доріг по подвійній ціні.
Какого фига вы не сделали это летом? ....
Китайцы твари конечно ну модульные больницы построили быстро. а эти дебилы на такое способны?
Тупая алчная мразь, а кто будет там (во временных госпиталях, господи, какой бред) работать. Вон в Харькове не хватает персонала даже на опорную больницу. В 12ой Киевской неделю назад уволилась вся терапия (правда их было четверо с заведующим, но все равно).
Де знайти цих звільнившихся? Здається мені, шо саме такі, як вони - лікарі з великої літери.
Розріджуйте кров аспірином(ацетілсалециловою кислотою), найгірше це тромби(згустки крові), гинуть несподівано люди у віці 45-50 років від тромбів, у яких не було симптомів ГРВІ та простуди. Можливо це співпадіння але це так.
Можно ещё 2 Зубчика чеснока и 1.5 литра воды в день
Госпиталя, это по-военке... ...по-гражданке, больнички.
...не зря МО не постреляло ...
СТЕПАНОВ - АБСОЛЮТНЫЙ ЛЖЕЦ. Задача госминистра - не "увеличение тестирования", а "увеличение ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОС. тестирования". Он сознательно упускает всего два слова, но это меняет всё. ВОЗМОЖНОСТИ ГОС. ТЕСТИРОВАНИЯ НА 24.03 озвучил ЛЯШКО (ссылка в конце): "28 лабораторий, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ может проводить СВЫШЕ 200 тестов в сутки" (суммарно = свыше 5,6тыс. тестов ПЛР). Тот же Ляшко говорил, что возможности лабораторий тогда не использ. на 100%, т.к., тестировали (тогда и сейчас) только больных и контактных. Степанов стал министром 31.03 (через 7 дней). Сейчас он пост. свистит про "РОСТ ТЕСТИРОВАНИЯ при нём в 150 раз: от 200тестов в начале апреля до нынешн. 30 тыс.тестов". Реально 30 тыс. делают не всегда и, если ОТМИНУСОВАТЬ ТЕСТЫ ЧАСТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, к которым степанов НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ (в Киеве таких до 50%), то ост. прибл. 16-22тыс. тестов в день. РЕАЛЬН. УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОС. ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ СТЕПАНОВЕ (от 5,6 до 16-22тыс.) = всего 3-4 раза. А не 150! В конце марта - начале апреля делали 700-800-1000 тестов в сутки (хотя могли делать до 5,6тыс.). Ранее САМ СТЕПАНОВ НАЗЫВАЛ эти цифры, но потом для своего комфорта решил начинать отсчёт не с 31.03 или с 01.04, а с 04.04. ПОЧЕМУ? Да потому что 4 и 5 апреля - СБ и ВС, когда (при тогд. минимуме нагрузки) 27 из 28 лабораторий ещё могли себе позволить НЕ РАБОТАТЬ В ВЫХОДНЫЕ. Работала одна КИЕВСКАЯ, кот. делала свои расчётные 200 тестов в день (400 за два дня). Вот их-то степанов и взял, как исходные. КРАСИВО? Ещё раз: за неделю до прихода степанова ЛАБОРАТОРИИ УКРАИНЫ уже могли делать 5,6тыс. тестов/сутки. Сначала больных было немного, но постеп. кол-во росло и число тестов дошло до 5,6тыс., но это заслуга не степанова, а «заслуга вируса». Просто лаборатории вышли на свои 100% (ещё «достепановских»!) возможностей. Говоря про «апрельские 200 тестов», СТЕПАНОВ НАМЕРЕННО и НАГЛО ЛЖЁТ, делая вид, что до него в Украине была только одна (КИЕВСКАЯ) лаборатория с возможностью тестирования 200т/сутки. Реально их было 28 еще к 24.03. Увеличив ВОЗМОЖНОСТИ ГОС. ТЕСТИРОВАНИЯ В 3-4 РАЗА, степанов БЕССОВЕСТНО ВРЁТ про «РОСТ В 150 РАЗ», присвоив себе и «заслуги вируса» и заслуги частников… Он завысил свой вклад в 50 раз, но для зеленых это не предел. Зеля 20.03 отчитался авансом про "10млн. лабор. тестов ПЛР из Китая", а реально привёз 23.03 всего 50тыс. (подарок Джека Ма) - разница с реальностью = 200раз! И что? НИЧЕГО!!! У зеленых клоунов - СВОЯ МОРАЛЬ. ИМ В ПРИНЦИПЕ НЕ СТЫДНО НИ ЗА ЧТО - НИ ЗА ОШИБКИ, НИ ЗА ПРОСЧЁТЫ, НИ ЗА НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ, НИ ЗА НАМЕРЕННУЮ ЛОЖЬ… Ссылка на Ляшко - https://censor.net/ru/news/3183897/dlya_diagnostiki_koronavirusa_v_ukraine_mogut_pereprofilirovat_veterinarnye_i_vichlaboratorii_glavnyyi?fbclid=IwAR2iVMGFmLmWcvYOqxpSidMS6pqFyGBuzomFwSPZ30JFjrPEQ_RF3Xy_Vpk
У нас тесты делают в палатках на улице. Запись через интернет на время , то есть мало контактов
Подруга рассказала - ходила делать тест напротив Дома офицеров Киев. ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ОБЫЧНОЕ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ !!!!!!
ЛЮДИ СТОЯТ ТОЛПОЙ , берутся за ручки дверей, тут же ходят жильцы с детьми
МОЗ ВООБЩЕ ОФУЕЛ ????? При этом МОЗ рядом через Мариинский парк . Это центр города
Не пройшло й року, як ввели карантин, і почалася підготовка до боротьби з вірусом! А що ви, курви, робили більш, ніж півроку? Дороги будували бо найвеличнішому був потрібен піар та перерізання червоних стрічок? Падли ненажерні! Закупка апаратів ШВЛ тільки починається, підготовка тимчасових шпиталів тільки на словах, а фонд боротьби з вірусом закатаний в асфальт. Красави, ****!
Начать подготовку! Первый этап - начать, второй этап - подготовка. Переводится просто - еще конь не валялся или - нихрена не делали.
У власти воры и лжецы, населению на всё насрать, страшно подумать, что будет через месяц-два ((((
правильно.
