МОЗ почало підготовку тимчасових госпіталів для інфікованих коронавірусом, - Степанов

МОЗ почало підготовку тимчасових госпіталів для інфікованих коронавірусом. Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Уже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.

