МОЗ почало підготовку тимчасових госпіталів для інфікованих коронавірусом, - Степанов
МОЗ почало підготовку тимчасових госпіталів для інфікованих коронавірусом. Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Уже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.
Сегодня "Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав"
Вопрос "Когда врет власть Зеленского?" Ответ "Как только открывает рот"
По-перше, бажаю кузенові одужання (ми однолітки, обом по 41 років - начебто не надто ризикований вік, але все одно стрьомно... тримайся, брате).
По-друге, пом'яну незлим тихим словом "довбойоби" усіх ковід-дисидентів. Ну що, кретини? "Никакой короны нет"? "Глобальный фейк", ідіоти? "Обычный сезонный ОРВИ", щоб вас підкинуло та ґепнуло? Як там ваша зона комфорту, мудозвони? Догулялися без "намордників", ****** "анархісти"?
Дебіли, блть. Ще нещодавно наш Дніпро був у зеленій зоні. І залишався б, якби не "свидетели рептилоидного заговора", кохати вас об дерево
...не зря МО не постреляло ...
Подруга рассказала - ходила делать тест напротив Дома офицеров Киев. ВХОД В ЛАБОРАТОРИЮ ЧЕРЕЗ ОБЫЧНОЕ ЖИЛОЕ ПАРАДНОЕ !!!!!!
ЛЮДИ СТОЯТ ТОЛПОЙ , берутся за ручки дверей, тут же ходят жильцы с детьми
МОЗ ВООБЩЕ ОФУЕЛ ????? При этом МОЗ рядом через Мариинский парк . Это центр города