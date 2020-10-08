Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити

Во время официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу и провел встречу с ее руководством и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Во время встречи были обсуждены перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - заявил Зеленский.

Президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.