Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити
Во время официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу и провел встречу с ее руководством и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Во время встречи были обсуждены перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - заявил Зеленский.
Президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.
За те вони вміють "прилаштовуватись" у владу. Цього досить.
Или-или...???
навiщо ви так про Зе-чмо?
Зиленскай , а им это зачем
Сериал "Голобородько в Лондоне"...
Вам песня строить -- нам жить помогает! (с)
овияни і ДЗЕлєнскі ?
напiв-пусте. будували турки.
зараз Сiтi в кожному бантустанi є. краще подумали б про iсторичний центр та iнфраструктуру.
В Сити сидят финансисты всего мира не потому что она как-то построено по-особому, а потому что изначально было законодательство подходящее и государство не лезло в бизнес. К тому же огромные потоки товаров из Индии в Англию расходилисб дальге по всему миру и создавали огромные финансовые потоки, которыми надо было управлять, так и пояаолись Сити.
Строительство "Сити" в Киеве может иметь только 1 цель - распилить огромные средства под видом "заманивания инвесторов".