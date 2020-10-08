РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9390 посетителей онлайн
Новости
4 527 53

Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити

Во время официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондонскую фондовую биржу и провел встречу с ее руководством и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Во время встречи были обсуждены перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити 01

"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - заявил Зеленский.

Также смотрите: Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.

Автор: 

Великобритания (5140) Зеленский Владимир (21993) инвестиции (1173) инвесторы (334)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ну так Володимир Олександрович особисто готовий прийняти у будь якій позі від будь кого.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
+10
Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 3384
показать весь комментарий
08.10.2020 20:53 Ответить
+8
кто там шутил о попрошаиничестве в Европе, последние дни о одной зелёной сопле читаю только - попросил у......
показать весь комментарий
08.10.2020 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
этому зеленому какаду ни одна мысль не может прийти в голову. Все у других лямзит.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:46 Ответить
А что там *лямзить*? Имеются Биржи - Токио, Милан, Лондон, Париж, Токио, Нью Йорк... По-твоему, они другу друга попугайничали?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:35 Ответить
А ті совки хіба знають що воно таке і принципи роботи?)
За те вони вміють "прилаштовуватись" у владу. Цього досить.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:16 Ответить


Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 203
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
кто там шутил о попрошаиничестве в Европе, последние дни о одной зелёной сопле читаю только - попросил у......
показать весь комментарий
08.10.2020 20:48 Ответить
Ну так Володимир Олександрович особисто готовий прийняти у будь якій позі від будь кого.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Аналогично шутили о Порохе, такие же идиоты.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:50 Ответить
tak te idioti i za zeljonuju soplju i golosovali
показать весь комментарий
08.10.2020 20:58 Ответить
И? Что то пытаемся доказать идиотам? Или поддерживаем нужное Украине?
Или-или...???
показать весь комментарий
08.10.2020 21:00 Ответить
tak i dumal,tipicjnaja zeljonaja nuljovka, kotoruju zadela pravda o vjalikom zeljonom ampiratore
Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 7448
показать весь комментарий
08.10.2020 21:07 Ответить
Нет думай тем, на чем сидишь.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:54 Ответить
"Аналогично шутили о Порохе, такие же идиоты."

навiщо ви так про Зе-чмо?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:42 Ответить
І чим ти тепер від нього тодішнього відрізняєшся?
показать весь комментарий
09.10.2020 08:17 Ответить
Стройте Киёв-Сити на троещине, там скоро метро проложить обещают, угумс...)))
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине

Зиленскай , а им это зачем
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Для реализации новых возможностей, ШО не ясно?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:51 Ответить
"Для реализации новых возможностей,.." бути пограбованими а потім обісраними печерським та київським окружним адмінсудом
показать весь комментарий
08.10.2020 21:08 Ответить
Больной на всю тупую голову!
Сериал "Голобородько в Лондоне"...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:52 Ответить
район, в котором хочется работать и жить
Вам песня строить -- нам жить помогает! (с)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:53 Ответить
Зеленский призвал британские финансовые участвовать в проекте создания Киев-Сити - Цензор.НЕТ 3384
показать весь комментарий
08.10.2020 20:53 Ответить
Зеленые курвы еще одну Конченую Заспу будут себе строить
показать весь комментарий
08.10.2020 20:57 Ответить
То не Заспа конченная, то люди там такие, как ты назвал Заспу
показать весь комментарий
08.10.2020 21:21 Ответить
Нормальные люди там не живут
показать весь комментарий
08.10.2020 21:59 Ответить
Позорник !
показать весь комментарий
08.10.2020 21:00 Ответить
Хочет свой Москва-Сити.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:05 Ответить
Хочет пилить инвестиции евро-лохов с комарницким и колей-каклетой!)
показать весь комментарий
08.10.2020 21:26 Ответить
странно, что нянь не предложил...да ты прими нормальные законы, прозрачные, понятные..убери решал, лоббистов и монополистов олигархических, судебную систему приведи в порядок, чтобы такая независимая была, как в Британии..люди из-за границы сами приедут инвестировать, без твоих уговоров
показать весь комментарий
08.10.2020 21:09 Ответить
Чтоб потом его захватили рейдеры
показать весь комментарий
08.10.2020 21:10 Ответить
А що на це скажуть рабіновічі, аваковияни і ДЗЕлєнскі ?

https://apa.az/ apa.az Нагорный Карабах

Еврейская община Гянджи распространила заявление в связи с армянской провокацией
В документе отмечено, что Еврейская религиозная община призывает международные структуры отказаться от политики двойных стандартов, оказать давление на агрессора Армению, выражена полная поддержка позиции и деятельности президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:13 Ответить
Вже є москов -сіті.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:20 Ответить
Вже є москов -сіті.



напiв-пусте. будували турки.

зараз Сiтi в кожному бантустанi є. краще подумали б про iсторичний центр та iнфраструктуру.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/52333 Я саме того і привів приклад москов-сіті.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:11 Ответить
И Джонсона провести по Киевскому ж.д вокзалу
показать весь комментарий
08.10.2020 21:25 Ответить
ага и чтоб цыгане его обчистили)
показать весь комментарий
08.10.2020 21:48 Ответить
По поводу Киев-Сити ничего не скажу, но по поводу Киев-Цирк - это реальность!
показать весь комментарий
08.10.2020 21:52 Ответить
нью-васюсити
показать весь комментарий
08.10.2020 21:54 Ответить
По улицам слона водили ...............
показать весь комментарий
08.10.2020 22:01 Ответить
Зеленський закликав британські фінансові кола брати участь у проєкті створення Київ-Сіті - Цензор.НЕТ 8916
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
Не давайте ему деньги, он на 95-й квартал их потратит и еще несколько сезонов Сватов снимет
показать весь комментарий
08.10.2020 23:44 Ответить
та хоть в строительстве хоть киев сити, хоть новых васюков! пока не будет реальной борьбы с коррупцией, инвесторов не будет. и никакие няни не помогут
показать весь комментарий
08.10.2020 23:58 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:21 Ответить
Карго-культ.
В Сити сидят финансисты всего мира не потому что она как-то построено по-особому, а потому что изначально было законодательство подходящее и государство не лезло в бизнес. К тому же огромные потоки товаров из Индии в Англию расходилисб дальге по всему миру и создавали огромные финансовые потоки, которыми надо было управлять, так и пояаолись Сити.
Строительство "Сити" в Киеве может иметь только 1 цель - распилить огромные средства под видом "заманивания инвесторов".
показать весь комментарий
09.10.2020 09:45 Ответить
Натыкали херы по всему Киеву.Сотворили хероград.Теперь хочет херо-сити.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:28 Ответить
 
 