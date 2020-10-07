Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО
Герцог и герцогиня Кембриджские встретились в среду с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный аккаунт герцога и герцогини Кембриджских в Твиттере, аудиенция состоялась в Букингемском дворце.
"Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.
А вот что показывает британская пресса:
https://www.redcarpet-fashionawards.com/2020/10/07/catherine-duchess-of-cambridge-wore-emilia-wickstead-for-the-visit-of-the-president-of-ukraine/
"Сьогодні (7 жовтня) герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської в Букінгемському палаці в Лондоні, що є першою палацовою подією для королівської сім'ї після lockdown.
Герцогиня виявила кілька уподобань на сьогодні.
Синій. Її улюблений колір і один з улюблених дизайнерів Емілія Вікстед.
Волошковий синій - тут найзначніше, адже цей відтінок має той самий колір, який ви побачите на українському прапорі.
Що стосується Кетрін та її замовних ****** Емілії Вікстед, то вони здебільшого мають квадратне декольте, тож це, безумовно, було новим із v-подібним вирізом.
Однак довжина колін і силует-підтяжка - це підписи, які ми бачили на інших її сукнях цього дизайнера.
Кетрін підкреслила свій образ за допомогою підборів «Praline» від Gianvito Rossi та сапфірових коштовностей.
Коли справа доходила до її красивого вигляду, вона зберігала речі природними, з відкритою посмішкою, а темне волосся було укладено в класичному легкому стилі.
Тим часом Вільям доповнив елегантний наряд своєї дружини своїм фірмовим темним костюмом."