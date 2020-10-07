РУС
Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились в среду с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный аккаунт герцога и герцогини Кембриджских в Твиттере, аудиенция состоялась в Букингемском дворце.

"Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский

Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими 01
Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими 02

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21968) Зеленская Елена (228)
Топ комментарии
+63
Герцогиня уже ржёт.... Наверно посмотрела, как играет на рояле.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:01 Ответить
+45
картина Репина "Герцог и Шут".
2020
показать весь комментарий
07.10.2020 15:03 Ответить
+36
Чета Зеленских встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими - Цензор.НЕТ 2261
показать весь комментарий
07.10.2020 15:15 Ответить
Страница 2 из 2
Бісить ..? В рамочку його ...в рамочку !
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
а хіба щось в цьому світі існує в чому зелена пліснява не обісралась? )))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:03 Ответить
яким чином, коли в тій будці ти ? )))
показать весь комментарий
07.10.2020 16:00 Ответить
Боюсь чтоб беду в дом не принёс герцогине от нашего человека-катастрофы
показать весь комментарий
07.10.2020 15:29 Ответить
А что, у них свой шут заболел?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:29 Ответить
Вава, небось, ложечку серебряную домой повез после ********.
А как же, мама Римма похвалит...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:31 Ответить
Для королівської родини саме блазнів і не вистачало
показать весь комментарий
07.10.2020 15:31 Ответить
Блин, не на шутку заработала психологическая машина бритов, видать за пыню взялись конкретно...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:33 Ответить
Молодцы, всё правильно.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:52 Ответить
фото говорит о репутации шута, спина это его лучшая часть тела, не так противно.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:56 Ответить
Красивые две пары!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:57 Ответить
Имхо, наша Первая Леди выглядит лучше. И одета более изысканно, и прическа аккуратней, и морщин меньше. Да и Зеленский на фоне лысины и худобы принца выглядит молодым и здоровым. Хотя конечно это не главное.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:24 Ответить
че за пургу вы несете, дамы?? Кстати, что красивого в спине и затылке зЭ?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:43 Ответить
"..і ми, Химко, люди.." )))))
показать весь комментарий
07.10.2020 15:58 Ответить
"..Мы это что-то одно, а вы - что-то другое! " )))
показать весь комментарий
07.10.2020 15:59 Ответить
А в темі про ху@ло та Піскова всю цю *бригаду * дописувачів не побачиш .
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
И, кто из них твой президент или работодатель?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
Яюля
показать весь комментарий
07.10.2020 16:06 Ответить
Малороси ?
..Отож!
показать весь комментарий
07.10.2020 16:09 Ответить
Не. Это понятно.
Мне просто было интересно, что так возбуждает юлебота в Навальном, Пескове, ***** и прочей чисто кацапской кухне.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:09 Ответить
Мабуть, как в Беларуси юные страйкарi по цветочкам омону и совместному ********, пан охочий до шила с мылом.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:13 Ответить
есть и обратная , тобто дарк сайд, насчет шила - на похмiллячко чушь нести.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:14 Ответить
Лахта типу *забугорна * ?
Повчи сусіда ...по компу !
показать весь комментарий
07.10.2020 16:25 Ответить
корисних телепнiв не завадить повчити.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:41 Ответить
фото говорит о репутации шута, спина это его лучшая часть тела, не так противно.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:06 Ответить
Надеюсь Зельц не начнёт там шутить, своим турым юмором.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:25 Ответить
Он сказал "если мои шутки будут плохо заходить, то я покажу свой коронный номер"
показать весь комментарий
07.10.2020 22:08 Ответить
а толку то с встречи
показать весь комментарий
07.10.2020 16:34 Ответить
Это пока тащ не втыкает, его берут в оборот(за гогошары), таким СЧином можно говорить шо международное сообщество взялось не на шутку прихлопнуть пыня-скул.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:45 Ответить
Небось наш заслуженный турЫст селфей понаделал с принцем...сбылась еще одна мячта
показать весь комментарий
07.10.2020 16:41 Ответить
Зібралось дві парочки медійно-публічних осіб, які в своїх країнах нічого не вирішують.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:45 Ответить
тю, я думал он с ермаком. а это чудо в англию целый кагал повезла. и авакова, и ленку-ополченку. на фейхуа спрашивается? засиделись в стране? захотелось за народный кошт мордой торгануть?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:52 Ответить
«Из Лондона они, странные. Пришли на собачку говорящую посмотреть». (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 17:49 Ответить
Молодцы королевская чета, без детишек пришли, народ переживал за них.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:13 Ответить
і наХ... британці це криворізьке лайно туди запросили?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:30 Ответить
Они все хотят всё на шару, в данном случае - плюсы от президентского места 👍, а минусы - работать на свой народ, кому оно надо?
Ему понравится, он ещё уходить не захочет, только во вкус войдёт, а тут - "приплыли, вставайте".
показать весь комментарий
07.10.2020 18:33 Ответить
а этот всё фото для семейного альбома клепает...то тома круза пригласит...то этих, следующая Мадонна? Или Кани Уеста пригласит погостить? а может, Ким Кардашьян??? Какое оно ущербное и низкосортное
показать весь комментарий
07.10.2020 19:53 Ответить
Людей вихованих побачить, хоч би знов не опозорився, видавши свій черговий прикол, це ж йому не в рашку їздити
показать весь комментарий
07.10.2020 19:55 Ответить
"Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими." - Зеленский играл им на рояле?
показать весь комментарий
07.10.2020 19:57 Ответить
ну криворожський пацик добався успіху, чотко напевно там шуткував. он як сміються.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:59 Ответить
"Хах... Іди на фіг, клоун."
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 8620
Подумав Борис, дивлячись новини з інтернету.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:05 Ответить
хоть додумался хер не доставать?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:05 Ответить
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 8008
показать весь комментарий
07.10.2020 20:08 Ответить
Чита зеленских.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:04 Ответить
Є народне прислів я - Пусти Дуньку в Європу
Бачу як рже герцог з герцогинєй з криворіжського клоуна, який нажаль очолює Україну.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:31 Ответить
а чего они без масок?? заразят королевское высочество, будут потом бриты Украину проклинать
показать весь комментарий
07.10.2020 23:08 Ответить
Бідний принц Уільям. Не легко думаю було пережити спідкування з цим дурнем.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:14 Ответить
Вава у своєму амплуа, смішить герцога і герцогиню. Прощупує грунт, може у них при дворі посада блазня ще вакантна.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:46 Ответить
Як файненько ...
Завдяки 73% і 38% істота катається зі своїм кодлом по всьому світу, зустрічається з такими людьми, побачити яких у його вродженому статусі клінічного ідіота та потім уже блазня, йому ніколи не світило.
А зелохторат і 38%-ті "борці" і "чистоплюї" його батькують на всі сторони, насміхаються з його неповноцінності, імпотентності, абсолютної тупості і т.д.
Чхати воно хотіло на вас ... Воно користується тим, що ви, дебіли, йому дали: владою і теперішнім статусом. А ви, лохи, бігайте чи сидіть, у кого що ...
І мама Ріма з папою Сашею не натішаться ...
показать весь комментарий
08.10.2020 01:18 Ответить
Втiха буде мамцi Римi, коли каденцiя зтече шмарклею... Ото дiйсно сьокус буде.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:24 Ответить
Пани Ведана, мож у вас шо пишут в надхвичайних новинах про Англiю? А то переживать стали , шобы коронавирус не втрутився.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:27 Ответить
Я Вас прошу ...
У нас нашого дурдому вистачає ...
+ Штати.
Нє, оце пішла подивилася на The Globe and Mail - нічого нема.
У нас за британців не журяться. Та ще й в Квебеку.
Вони Королеву на 400-ліття Квебека не запросили.
Правда, Вільяма і Кейт прийняли.
Ми оце з донькою їздили в Квебек-сіті (столицю нашої провінції), то ходили на екскурсію у Цитадель. Вона діє і дотепер (гарнізон), солдатів бачили. Тільки через ковід відмінили церемонію зміни почесної варти (з козлом), жаль.
Так от, там знаходиться друга резиденція генерал-губернатора, от Вільям з Кейт, як дорогі гості і майбутній глава держави з дружиною, зупинялися саме в ній.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:46 Ответить
Слава богу, що ЗЕнадзвичайник поки що не iде до Вас, бо тодi б Вашi надзвичайники працювали б у пiку своiх можливостей . Зеля - це ж ходяче горе... Чого тiльки вартий собор парижськоi богоматерi...
показать весь комментарий
08.10.2020 02:10 Ответить
Если по чесноку , я запереживал за Биг Бен.
показать весь комментарий
08.10.2020 02:14 Ответить
Шо-та здесь все булки расслабили , позабыли почитать аглицкиенадзвичайнi новини, мож уже шо-та и срослось-зе.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:20 Ответить
Потомственная европейская аристократия встретилась с потомственной криворожской ___ и офигела.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:30 Ответить
Это страшнейшая зрада.
показать весь комментарий
08.10.2020 03:41 Ответить
зеЛенка снова в шлёпках? чё токо одно фото?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:08 Ответить
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 5180
показать весь комментарий
08.10.2020 10:12 Ответить
А я всё думал - что за странный ракурс?
А вот что показывает британская пресса:
https://www.redcarpet-fashionawards.com/2020/10/07/catherine-duchess-of-cambridge-wore-emilia-wickstead-for-the-visit-of-the-president-of-ukraine/

Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 4570
показать весь комментарий
08.10.2020 10:22 Ответить
не думай, використовуй перекладач, текст під фото:
"Сьогодні (7 жовтня) герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської в Букінгемському палаці в Лондоні, що є першою палацовою подією для королівської сім'ї після lockdown.
Герцогиня виявила кілька уподобань на сьогодні.
Синій. Її улюблений колір і один з улюблених дизайнерів Емілія Вікстед.
Волошковий синій - тут найзначніше, адже цей відтінок має той самий колір, який ви побачите на українському прапорі.
Що стосується Кетрін та її замовних ****** Емілії Вікстед, то вони здебільшого мають квадратне декольте, тож це, безумовно, було новим із v-подібним вирізом.
Однак довжина колін і силует-підтяжка - це підписи, які ми бачили на інших її сукнях цього дизайнера.
Кетрін підкреслила свій образ за допомогою підборів «Praline» від Gianvito Rossi та сапфірових коштовностей.
Коли справа доходила до її красивого вигляду, вона зберігала речі природними, з відкритою посмішкою, а темне волосся було укладено в класичному легкому стилі.
Тим часом Вільям доповнив елегантний наряд своєї дружини своїм фірмовим темним костюмом."
показать весь комментарий
08.10.2020 14:04 Ответить
Давид, родной, ты не текст читай а на фото посмотри - КОГО ты видишь на фото?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 6355
показать весь комментарий
08.10.2020 10:23 Ответить
Налетай порохоботня
показать весь комментарий
08.10.2020 10:25 Ответить
брежнев наслождается по полной.. а дома дяди пилят и суды ок..мезкий брехло
показать весь комментарий
08.10.2020 13:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 