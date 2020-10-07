Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились в среду с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный аккаунт герцога и герцогини Кембриджских в Твиттере, аудиенция состоялась в Букингемском дворце.

"Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

