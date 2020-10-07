УКР
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими. ФОТО

Герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися в середу з Президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний акаунт герцога і герцогині Кембриджських у твітері, аудієнція відбулася в Букінгемському палаці.

"Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською в Букінгемському палаці", - йдеться в повідомленні.

Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський

Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими 01
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими 02

Автор: 

Велика Британія (5794) Зеленський Володимир (25515) Зеленська Олена (259)
+63
Герцогиня уже ржёт.... Наверно посмотрела, как играет на рояле.
07.10.2020 15:01 Відповісти
+45
картина Репина "Герцог и Шут".
2020
07.10.2020 15:03 Відповісти
+36
Чета Зеленских встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими - Цензор.НЕТ 2261
07.10.2020 15:15 Відповісти
Бісить ..? В рамочку його ...в рамочку !
07.10.2020 16:08 Відповісти
а хіба щось в цьому світі існує в чому зелена пліснява не обісралась? )))
07.10.2020 17:03 Відповісти
яким чином, коли в тій будці ти ? )))
07.10.2020 16:00 Відповісти
Боюсь чтоб беду в дом не принёс герцогине от нашего человека-катастрофы
07.10.2020 15:29 Відповісти
А что, у них свой шут заболел?
07.10.2020 15:29 Відповісти
Вава, небось, ложечку серебряную домой повез после ********.
А как же, мама Римма похвалит...
07.10.2020 15:31 Відповісти
Для королівської родини саме блазнів і не вистачало
07.10.2020 15:31 Відповісти
Блин, не на шутку заработала психологическая машина бритов, видать за пыню взялись конкретно...
07.10.2020 15:33 Відповісти
Молодцы, всё правильно.
07.10.2020 15:52 Відповісти
фото говорит о репутации шута, спина это его лучшая часть тела, не так противно.
07.10.2020 15:56 Відповісти
Красивые две пары!!!
07.10.2020 15:57 Відповісти
Имхо, наша Первая Леди выглядит лучше. И одета более изысканно, и прическа аккуратней, и морщин меньше. Да и Зеленский на фоне лысины и худобы принца выглядит молодым и здоровым. Хотя конечно это не главное.
07.10.2020 16:24 Відповісти
че за пургу вы несете, дамы?? Кстати, что красивого в спине и затылке зЭ?
07.10.2020 16:43 Відповісти
"..і ми, Химко, люди.." )))))
07.10.2020 15:58 Відповісти
"..Мы это что-то одно, а вы - что-то другое! " )))
07.10.2020 15:59 Відповісти
А в темі про ху@ло та Піскова всю цю *бригаду * дописувачів не побачиш .
07.10.2020 16:01 Відповісти
И, кто из них твой президент или работодатель?
07.10.2020 16:01 Відповісти
Яюля
07.10.2020 16:06 Відповісти
Малороси ?
..Отож!
07.10.2020 16:09 Відповісти
Не. Это понятно.
Мне просто было интересно, что так возбуждает юлебота в Навальном, Пескове, ***** и прочей чисто кацапской кухне.
07.10.2020 16:09 Відповісти
Мабуть, как в Беларуси юные страйкарi по цветочкам омону и совместному ********, пан охочий до шила с мылом.
07.10.2020 16:13 Відповісти
есть и обратная , тобто дарк сайд, насчет шила - на похмiллячко чушь нести.
07.10.2020 16:14 Відповісти
Лахта типу *забугорна * ?
Повчи сусіда ...по компу !
07.10.2020 16:25 Відповісти
корисних телепнiв не завадить повчити.
07.10.2020 16:41 Відповісти
фото говорит о репутации шута, спина это его лучшая часть тела, не так противно.
07.10.2020 16:06 Відповісти
Надеюсь Зельц не начнёт там шутить, своим турым юмором.
07.10.2020 16:25 Відповісти
Он сказал "если мои шутки будут плохо заходить, то я покажу свой коронный номер"
07.10.2020 22:08 Відповісти
а толку то с встречи
07.10.2020 16:34 Відповісти
Это пока тащ не втыкает, его берут в оборот(за гогошары), таким СЧином можно говорить шо международное сообщество взялось не на шутку прихлопнуть пыня-скул.
07.10.2020 16:45 Відповісти
Небось наш заслуженный турЫст селфей понаделал с принцем...сбылась еще одна мячта
07.10.2020 16:41 Відповісти
Зібралось дві парочки медійно-публічних осіб, які в своїх країнах нічого не вирішують.
07.10.2020 16:45 Відповісти
тю, я думал он с ермаком. а это чудо в англию целый кагал повезла. и авакова, и ленку-ополченку. на фейхуа спрашивается? засиделись в стране? захотелось за народный кошт мордой торгануть?
07.10.2020 16:52 Відповісти
«Из Лондона они, странные. Пришли на собачку говорящую посмотреть». (с)
07.10.2020 17:49 Відповісти
Молодцы королевская чета, без детишек пришли, народ переживал за них.
07.10.2020 18:13 Відповісти
і наХ... британці це криворізьке лайно туди запросили?
07.10.2020 18:30 Відповісти
Они все хотят всё на шару, в данном случае - плюсы от президентского места 👍, а минусы - работать на свой народ, кому оно надо?
Ему понравится, он ещё уходить не захочет, только во вкус войдёт, а тут - "приплыли, вставайте".
07.10.2020 18:33 Відповісти
а этот всё фото для семейного альбома клепает...то тома круза пригласит...то этих, следующая Мадонна? Или Кани Уеста пригласит погостить? а может, Ким Кардашьян??? Какое оно ущербное и низкосортное
07.10.2020 19:53 Відповісти
Людей вихованих побачить, хоч би знов не опозорився, видавши свій черговий прикол, це ж йому не в рашку їздити
07.10.2020 19:55 Відповісти
"Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими." - Зеленский играл им на рояле?
07.10.2020 19:57 Відповісти
ну криворожський пацик добався успіху, чотко напевно там шуткував. он як сміються.
07.10.2020 19:59 Відповісти
"Хах... Іди на фіг, клоун."
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 8620
Подумав Борис, дивлячись новини з інтернету.
07.10.2020 20:05 Відповісти
хоть додумался хер не доставать?
07.10.2020 20:05 Відповісти
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 8008
07.10.2020 20:08 Відповісти
Чита зеленских.
07.10.2020 21:04 Відповісти
Герцог и герцогиня Кембриджские встретились в среду с Президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской.

Є народне прислів я - Пусти Дуньку в Європу
Бачу як рже герцог з герцогинєй з криворіжського клоуна, який нажаль очолює Україну.
07.10.2020 21:31 Відповісти
а чего они без масок?? заразят королевское высочество, будут потом бриты Украину проклинать
07.10.2020 23:08 Відповісти
Бідний принц Уільям. Не легко думаю було пережити спідкування з цим дурнем.
07.10.2020 23:14 Відповісти
Вава у своєму амплуа, смішить герцога і герцогиню. Прощупує грунт, може у них при дворі посада блазня ще вакантна.
07.10.2020 23:46 Відповісти
Як файненько ...
Завдяки 73% і 38% істота катається зі своїм кодлом по всьому світу, зустрічається з такими людьми, побачити яких у його вродженому статусі клінічного ідіота та потім уже блазня, йому ніколи не світило.
А зелохторат і 38%-ті "борці" і "чистоплюї" його батькують на всі сторони, насміхаються з його неповноцінності, імпотентності, абсолютної тупості і т.д.
Чхати воно хотіло на вас ... Воно користується тим, що ви, дебіли, йому дали: владою і теперішнім статусом. А ви, лохи, бігайте чи сидіть, у кого що ...
І мама Ріма з папою Сашею не натішаться ...
08.10.2020 01:18 Відповісти
Втiха буде мамцi Римi, коли каденцiя зтече шмарклею... Ото дiйсно сьокус буде.
08.10.2020 01:24 Відповісти
Пани Ведана, мож у вас шо пишут в надхвичайних новинах про Англiю? А то переживать стали , шобы коронавирус не втрутився.
08.10.2020 01:27 Відповісти
Я Вас прошу ...
У нас нашого дурдому вистачає ...
+ Штати.
Нє, оце пішла подивилася на The Globe and Mail - нічого нема.
У нас за британців не журяться. Та ще й в Квебеку.
Вони Королеву на 400-ліття Квебека не запросили.
Правда, Вільяма і Кейт прийняли.
Ми оце з донькою їздили в Квебек-сіті (столицю нашої провінції), то ходили на екскурсію у Цитадель. Вона діє і дотепер (гарнізон), солдатів бачили. Тільки через ковід відмінили церемонію зміни почесної варти (з козлом), жаль.
Так от, там знаходиться друга резиденція генерал-губернатора, от Вільям з Кейт, як дорогі гості і майбутній глава держави з дружиною, зупинялися саме в ній.
08.10.2020 01:46 Відповісти
Слава богу, що ЗЕнадзвичайник поки що не iде до Вас, бо тодi б Вашi надзвичайники працювали б у пiку своiх можливостей . Зеля - це ж ходяче горе... Чого тiльки вартий собор парижськоi богоматерi...
08.10.2020 02:10 Відповісти
Если по чесноку , я запереживал за Биг Бен.
08.10.2020 02:14 Відповісти
Шо-та здесь все булки расслабили , позабыли почитать аглицкиенадзвичайнi новини, мож уже шо-та и срослось-зе.
08.10.2020 01:20 Відповісти
Потомственная европейская аристократия встретилась с потомственной криворожской ___ и офигела.
08.10.2020 01:30 Відповісти
Это страшнейшая зрада.
08.10.2020 03:41 Відповісти
зеЛенка снова в шлёпках? чё токо одно фото?
08.10.2020 09:08 Відповісти
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 5180
08.10.2020 10:12 Відповісти
А я всё думал - что за странный ракурс?
А вот что показывает британская пресса:
https://www.redcarpet-fashionawards.com/2020/10/07/catherine-duchess-of-cambridge-wore-emilia-wickstead-for-the-visit-of-the-president-of-ukraine/

Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 4570
08.10.2020 10:22 Відповісти
не думай, використовуй перекладач, текст під фото:
"Сьогодні (7 жовтня) герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської в Букінгемському палаці в Лондоні, що є першою палацовою подією для королівської сім'ї після lockdown.
Герцогиня виявила кілька уподобань на сьогодні.
Синій. Її улюблений колір і один з улюблених дизайнерів Емілія Вікстед.
Волошковий синій - тут найзначніше, адже цей відтінок має той самий колір, який ви побачите на українському прапорі.
Що стосується Кетрін та її замовних ****** Емілії Вікстед, то вони здебільшого мають квадратне декольте, тож це, безумовно, було новим із v-подібним вирізом.
Однак довжина колін і силует-підтяжка - це підписи, які ми бачили на інших її сукнях цього дизайнера.
Кетрін підкреслила свій образ за допомогою підборів «Praline» від Gianvito Rossi та сапфірових коштовностей.
Коли справа доходила до її красивого вигляду, вона зберігала речі природними, з відкритою посмішкою, а темне волосся було укладено в класичному легкому стилі.
Тим часом Вільям доповнив елегантний наряд своєї дружини своїм фірмовим темним костюмом."
08.10.2020 14:04 Відповісти
Давид, родной, ты не текст читай а на фото посмотри - КОГО ты видишь на фото?
08.10.2020 15:18 Відповісти
Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими - Цензор.НЕТ 6355
08.10.2020 10:23 Відповісти
Налетай порохоботня
08.10.2020 10:25 Відповісти
брежнев наслождается по полной.. а дома дяди пилят и суды ок..мезкий брехло
08.10.2020 13:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 