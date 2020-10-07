Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими. ФОТО

Герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися в середу з Президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний акаунт герцога і герцогині Кембриджських у твітері, аудієнція відбулася в Букінгемському палаці.

"Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською в Букінгемському палаці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Велика Британія підпишуть Меморандум на £1,25 млрд про розвиток Військово-морського флоту України, - Зеленський



