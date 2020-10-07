Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими. ФОТО
Герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися в середу з Президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний акаунт герцога і герцогині Кембриджських у твітері, аудієнція відбулася в Букінгемському палаці.
"Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською в Букінгемському палаці", - йдеться в повідомленні.
А как же, мама Римма похвалит...
..Отож!
Мне просто было интересно, что так возбуждает юлебота в Навальном, Пескове, ***** и прочей чисто кацапской кухне.
Повчи сусіда ...по компу !
Ему понравится, он ещё уходить не захочет, только во вкус войдёт, а тут - "приплыли, вставайте".
Подумав Борис, дивлячись новини з інтернету.
Є народне прислів я - Пусти Дуньку в Європу
Бачу як рже герцог з герцогинєй з криворіжського клоуна, який нажаль очолює Україну.
Завдяки 73% і 38% істота катається зі своїм кодлом по всьому світу, зустрічається з такими людьми, побачити яких у його вродженому статусі клінічного ідіота та потім уже блазня, йому ніколи не світило.
А зелохторат і 38%-ті "борці" і "чистоплюї" його батькують на всі сторони, насміхаються з його неповноцінності, імпотентності, абсолютної тупості і т.д.
Чхати воно хотіло на вас ... Воно користується тим, що ви, дебіли, йому дали: владою і теперішнім статусом. А ви, лохи, бігайте чи сидіть, у кого що ...
І мама Ріма з папою Сашею не натішаться ...
У нас нашого дурдому вистачає ...
+ Штати.
Нє, оце пішла подивилася на The Globe and Mail - нічого нема.
У нас за британців не журяться. Та ще й в Квебеку.
Вони Королеву на 400-ліття Квебека не запросили.
Правда, Вільяма і Кейт прийняли.
Ми оце з донькою їздили в Квебек-сіті (столицю нашої провінції), то ходили на екскурсію у Цитадель. Вона діє і дотепер (гарнізон), солдатів бачили. Тільки через ковід відмінили церемонію зміни почесної варти (з козлом), жаль.
Так от, там знаходиться друга резиденція генерал-губернатора, от Вільям з Кейт, як дорогі гості і майбутній глава держави з дружиною, зупинялися саме в ній.
А вот что показывает британская пресса:
https://www.redcarpet-fashionawards.com/2020/10/07/catherine-duchess-of-cambridge-wore-emilia-wickstead-for-the-visit-of-the-president-of-ukraine/
"Сьогодні (7 жовтня) герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію Президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської в Букінгемському палаці в Лондоні, що є першою палацовою подією для королівської сім'ї після lockdown.
Герцогиня виявила кілька уподобань на сьогодні.
Синій. Її улюблений колір і один з улюблених дизайнерів Емілія Вікстед.
Волошковий синій - тут найзначніше, адже цей відтінок має той самий колір, який ви побачите на українському прапорі.
Що стосується Кетрін та її замовних ****** Емілії Вікстед, то вони здебільшого мають квадратне декольте, тож це, безумовно, було новим із v-подібним вирізом.
Однак довжина колін і силует-підтяжка - це підписи, які ми бачили на інших її сукнях цього дизайнера.
Кетрін підкреслила свій образ за допомогою підборів «Praline» від Gianvito Rossi та сапфірових коштовностей.
Коли справа доходила до її красивого вигляду, вона зберігала речі природними, з відкритою посмішкою, а темне волосся було укладено в класичному легкому стилі.
Тим часом Вільям доповнив елегантний наряд своєї дружини своїм фірмовим темним костюмом."