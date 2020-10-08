РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4090 посетителей онлайн
Новости
1 407 3

Апелляционный суд отменил общественные работы для Кольченко, задержанного под посольством Беларуси 11 августа

Апелляционный суд отменил общественные работы для Кольченко, задержанного под посольством Беларуси 11 августа

Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции при назначении экс-узнику Кремля Александру Кольченко 40 часов общественных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретар суда Татьяна Геведзе.

"Постановление отменено, производство - закрыто", - сообщила Геведзе.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

Автор: 

суд (25238) Кольченко Александр (251)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что на это скажет Верховный суд?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:25 Ответить
Ничего не скажет. Производство закрыто.
показать весь комментарий
09.10.2020 05:20 Ответить
Нарешті, придушувати голос бранців Кремля, це все одно, що працювати на ту саму Московію.
Поздоровляю Кольченка з черговою перемогою.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:40 Ответить
 
 