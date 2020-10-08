Апелляционный суд отменил общественные работы для Кольченко, задержанного под посольством Беларуси 11 августа

Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции при назначении экс-узнику Кремля Александру Кольченко 40 часов общественных работ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретар суда Татьяна Геведзе.

"Постановление отменено, производство - закрыто", - сообщила Геведзе.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.