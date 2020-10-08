СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом
Служба безопасности Украины уведомила компании Google и Apple, что приложение "ВКонтакте" находится в Украине под запретом. И просит МИД сообщить зарубежным министерствам иностранных дел, что приложение "ВКонтакте" нужно удалить из Play Market и App Store для Украины.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.
"По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.
Кроме того, СБУ обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости привести деятельность компаний "Google, LLC" и "Apple Inc." в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.
В СБУ отметили, что В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины несовершенно. В нем не прописано, какие государственные органы отвечают за реализацию санкций и как привлекать нарушителей к ответственности.
"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания", - сообщила Гитлянская
