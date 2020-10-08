РУС
Новости
СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом

Служба безопасности Украины уведомила компании Google и Apple, что приложение "ВКонтакте" находится в Украине под запретом. И просит МИД сообщить зарубежным министерствам иностранных дел, что приложение "ВКонтакте" нужно удалить из Play Market и App Store для Украины.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"По инициативе СБУ проинформированы иностранные компании "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - сообщила руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

Кроме того, СБУ обратилась в МИД Украины с просьбой проинформировать иностранных партнеров о необходимости привести деятельность компаний "Google, LLC" и "Apple Inc." в соответствие с требованиями украинского законодательства. Речь идет о прекращении реализации на территории Украины, в том числе на безвозмездной основе, через магазин приложений "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, разработанных юрлицами, в отношении которых введены санкции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин

В СБУ отметили, что В то же время в СБУ отметили, что санкционные законодательство Украины несовершенно. В нем не прописано, какие государственные органы отвечают за реализацию санкций и как привлекать нарушителей к ответственности.

"Решить отдельные указанные проблемные вопросы предполагается законопроектом №4002, к которому Службой безопасности Украины в адрес Верховной Рады Украины направлены предложения и замечания", - сообщила Гитлянская

Автор: 

+21
Ще би заборонили медвечуківські змі.
Без них би легше дихалось.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:48 Ответить
+15
Можна. Можна навіть в рашку звідси звалити.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:51 Ответить
+7
А Зеленський зберігає файли на російському ;Яндекс-диску;.
СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом - Цензор.НЕТ 3166
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
Через любий впн спокійно можна зайти.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:47 Ответить
Можна. Можна навіть в рашку звідси звалити.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/476307 Молодь сидить у вконтакті.Потрібно щось своє зробити і набагато краще.Я вже нижче написав,що і блогерів молодь московських дивиться і слухає їхню музику.Це величезна проблема.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:57 Ответить
Ну вот теперь не будет сидеть - приложения перестанут работать у них на смартфонах.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/443755 Ну є пк.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:56 Ответить
ПК вони з собою на вулицю носити не будуть, та і не круто це для них.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:43 Ответить
Молодь сидить в Тік ток і т.п.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/476307 Дивлячись яка молодь і тік-ток така сама фігня.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:15 Ответить
Ну, це вже характеризує відношення конкретної людини, до держави, яка вбиває українців.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Державні органи хріново працюють.В нас агенти москалів спокійно сидять і впливають на політику.То й же новінський.Так точно москаля не переможеш.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:54 Ответить
А 73,22%, то теж агенти москалів?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Тебе влаштовують новінські? Ці люди з капіталами.Ворога і в середині також потрібно перемагати.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
Про новінського я прочитав. Ні, він мене не влаштовує.
Чекаю відповіді на моє питання.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 От що ти хочеш почути? За Зеленського різни люди голосували.І ватники і не ватники і ітішніки і професори і тд.Я вже казав.що я за нього не голосував.Але такі люди як новінський мали вже бути посаджені на пляшку.Що би було з ним в Польщі?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:05 Ответить
Тебе за язик не тягли.
Чекаю від тебе пруф, що було в Польщі.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Ну як в пруф? В Польщі немає таких агентів.Я сказав.що би з ним було в Польщі.А Польща це націоналістична країна.Його би там посадили на пляшку і все по закону.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:16 Ответить
Кого там посадили?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Так там немає кого сади.Бандюків в 90- взагалі стріляли.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:30 Ответить
Можно...в гавно вступить всегда можно...если под ноги не смотреть...
показать весь комментарий
08.10.2020 21:59 Ответить
Ще би заборонили медвечуківські змі.
Без них би легше дихалось.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:48 Ответить
В первую очередь.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:51 Ответить
Чего тебе тяжело дышится?
Смотришь те каналы, которые при рэформаторе прикупил переговорщик в Минске?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
а як же буба буде на яндексі зависати*
показать весь комментарий
08.10.2020 21:49 Ответить
Найкраща заборона,створити в себе щось краще.Москаля потрібно ідеологічно перемогти.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:51 Ответить
Гнаться за ними по всем направлениям - это распыление тех несчастных рессурсов, что у нас есть (У нас нет нефти и кучи бабала чтобы вкладывать в разработку всякой хрени).
Достаточно того, что есть зарубежная альтернатива, которая все перекрывает!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 21:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/85872 Якщо нічого не робити.то вони без ніякої війни переможуть.вже перемагають.Фейсбук заблокував багато наших каналів.Це також помийна і брехлива яма.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
Если бы мы за 30 лет независимости подняли уровень жизни в стране до европейских стандартов, то на эту вражескую идеологию все бы дружно забили огромный болт. Какой дурак поглядывал бы в сторону РФ, если бы народ жил, как в развитых европейских странах ?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:20 Ответить
У меня есть знакомые. которые живу в развитых европейских странах и поглядывают в сторону РФ.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:23 Ответить
Поглядывать-то они могут, но, что-то мне подсказывает, что никакая внутренняя симпатия не заставит их переехать на пмж в РФ. Кстати, аналогичная ситуация и с нашими закордонными патриотами : мысленно они вместе с нами, а телесно в Канаде, США, Европе...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:41 Ответить
Желание или нежелание переехать в РФ тут вообще не при чем. Я говорю о том, что уровень жизни не имеет значения в политических симпатиях. У Медведчука высокий уровень жизни, а он любит Россию. А у меня низкий уровень жизни, но Россию я не люблю.
С другой стороны, если у украинцев уровень жизни низкий, то почему они "посматривают" в сторону РФ, а не в сторону Польши или Германии, где уровень жизни в разы выше, чем в РФ? Логики тут нет. Человеку либо нравится империя, либо нет, а сколько у него денег - не важно.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/446156 Ну є такі,які вважають,що на московії добре жити.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:10 Ответить
Это я к тому, что будь в Крыму уровень жизни, как в Германии, Австрии или хотя бы, как в Польше, то никакие "зелёные человечки", ни под какими автоматами не заставили бы их идти на какой-то сраный референдум. Они бы с топорами и кольями погнали нахер русских "ихтамнетов". То же касается и Донбасса. А менталитет, который напрямую влияет на политические симпатии - дело природное : жители западных регионов тяготеют к Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, у многих корни оттуда. Большинству жителей восточных и южных регионов, по духу, ближе русская культура. Ну это дело наследственности, воспитания, образования, окружения...
показать весь комментарий
08.10.2020 23:36 Ответить
если бы в 1991 году укровень жизни был бы как в германии, то крымчане еще тогда бы ссаными тряпками погнали бы.
если, ка бы, да вот, возможно..
по факту - украина - самая нищая страна европы на данный момент по ввп (ппс) на душу.
если бы уровень жизни в украине был бы выше германского в 2 раза, то уже завтра пол раши хотело бы присоединиться к украине...
вот почему уровень жизни украинцев не такой как у немцев - в этом виноваты только украинцы. немцам, ни французы, ни бриты, ни украинцы не помогали
показать весь комментарий
09.10.2020 18:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/132645 Того і не підняли її.Звідки в нас поняття і сленги тюремні і армійські прийшли? Звідки бандитизм з поняттями прийшов? Звідки вся ця романтика прийшла? Це сильно впливає.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:24 Ответить
Совершенно верно, - не подняли потому, что, грубо говоря, рылом не вышли, потому что все мы, в своём большинстве, родом из совка... Стоит только повнимательнее посмотреть на всех наших бывших президентов, министров, чиновников, олигархов... Много из них людей с европейским менталитетом и моралью ? Все, как один, клопы-временщики - насосался и отвалил, дальше трава не расти... А многие так присосались, что и по сей день не оторвёшь. Выдоили страну почти досуха. Вот теперь очередная временная команда подъедается... Какая у Зеленского, сотоварищи, основная цель ? Правильно, без потрясений досидеть свой срок, попутно упаковавшись, как можно плотнее.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/132645 Всі наче і кажуть за розвиненість країни.але самі беруть і їдять московське.Розвиненість країни.це не тільки якесь виробництво,це й мистецтво.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
В нас молодь на youtube дивиться все московське.Бо мала цікавого українського.А якщо і є,то на російській мові.Музика також московська.або підмосковська.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:52 Ответить
Бо мали 400 років деукраїнізації.
Так що, потрібна дерусифікація.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Та ні,це вже хибна думка.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
Обоснуй.
Якщо коротко.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Потрібно менший відрізок брати.Совєтський період.Та й то.це в більшості випадків відмовки від політологів і політиків.От скажи,де якісний контент від українських артистів? В нас їх як гною.В 90-х до речі було більше українського контенту.І не поганий на той час.Маю на увазі музикантів.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:15 Ответить
Українці були 400 років у статусі колонії Московського Улусу.
Українців 400 років привчали до вторинності їх прабатьківщини, Русі.

До української мови і культури.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/466090 Дек контент,який був в 90-х? Він тоді був,а потім пропав.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:27 Ответить
Не совсем так!
Что Гугл, что Ютуб (который ему пренадлежит) при построении запросов пытается пропихнуть Расейские ссылки. Хотя по утверждению гугла google.com использует адаптивный поиск с учетом вашего региона! Но как бы не так, при поиске товаров, я уже принудительно задаю "Украина" - один хрен вперед пропихивает ссылки на расейские магазины. При этом выбрать в параметрах поиска страну не дает!
Чтобы искало по Украине приходится заходить на google.com.ua. Но и этого мало, нужно указать страну...только после этого вперед идут украинские ссылки!!!
Объясняется это просто: офис Гугла работающий по "странам СНГ" находится в Рашке!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/85872 Справа в тому,що блогерів повно з московії і музики також багато з московії.Наші як щось зроблять.то воно схоже на каку.Якісного українського контенту мало.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:11 Ответить
Ошибаетесь, просто наше приходится искать! И при том, что целеноправлено это ищешь, все равно хрен найдешь! Простой пример: целенаправленно искал украинские металл группы - выдает всякую гуйню....(максимум что выдает -Хардкисс) И чисто случайно, недавно обнаружил группу Jinjer. Эту группу, ни разу, ни крутили по рок-радио, нигде про нее ни слуху ни духу....А тем временем группа довольно известная во всем мире, на том же Ютубе у одного ролика 40 млн просмотров...Сейчас колесят с турами по США и Европпе...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:24 Ответить
А крім України і Росії країн нема? Я, наприклад, музику не слухаю ні українську, ні російську, тому що і те. і інше - гівно вторинне. В усьому світі люди не знають про існування російської музики і якось виживають))) Якщо іспанцям чи голандцям розказати, що через відсутність власного продукту треба слухати російський, вони будуть дуже здивовані.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/446156 Я також не слухаю ні того,ні того.Ну може деякі українські виконавців.Я люблю з дитинства електронну музику.А от мені дивно,чому молодь слухає рос реп?.Навіть раніше його не слухали так.Принаймні як зараз.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:34 Ответить
Не знаю, чому слухають. Мабуть тому, що з діда-прадіда в голову вбивалося, що все російське гімно - то повидло. От і передається на генетичному рівні. А раніше менше слухали, тому що раніше ютюба не було.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/446156 Ну не всі слухали і дивилися російське.Я наприклад ще був підлітком,але сперичався з друзями за фільм брат-2.І казав,що це какашка.

Піратили вже давно.Телефони з mp3 вже також давно і тоді менше звучало з них русні.Зараз надто багато.Музику слухають саме з контактика.Не з youtube.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:50 Ответить
Как раз украинская электронная музыка переживала бум (до ковида). Остальная, за редким исключением, типа ВВ, весьма посредственная.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/474745 Та не бум точно.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:33 Ответить
Как-то у меня друг летел из Берлина в Киев послушать музыку. (Это реальная цель, я не преувеличиваю.) Так говорит, самолёт был заполнен немцами летящими с той-же целью. Наверно, не знают, что зря летят, ведь ничего интресного в украинской электронной музыке нет Зайдёшь в клуб, а там половина говоят по-английски и по-немецки. А так да, нет никакого бума! А! Ещё Киев называют вторым Берлином. (Что немного обидно, т.к. Киев - это Киев. Но с другой стророны, Берлин все-таки мировая столица электроники...)
Бум начался в 2014. Сразу после Майдана.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/474745 В клубах грає в більшості закордонна електронна музика.Діджеї її ставлять.А якщо приїжджає якийсь іноземний артист.то це подія.Та й не рівняються наші клуби з закордонними.Ще непогані опен аїр фестивалі у нас.А клуби фігня.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:07 Ответить
Та ладно! Музыку и свою играют и чужую. Но так все делают, вообще-то! Есть чисто диджеи, а есть продюсеры (музыканты и композиторы) и именно украинские. И клубы отличные. Клозер и К41 вообще знают во всем мире.
Первый раз приходится кого-то убеждать, что в Украине бум электонной музыки, обычно народ только поддакивает
показать весь комментарий
09.10.2020 22:27 Ответить
Як це під забороною?
СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом - Цензор.НЕТ 2100
показать весь комментарий
08.10.2020 21:56 Ответить
А Зеленський зберігає файли на російському ;Яндекс-диску;.
СБУ уведомила Google и Apple, что "ВКонтакте" в Украине - под запретом - Цензор.НЕТ 3166
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
Это потому что зеленский идиот...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
Ні.
Тому, що він ********.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:03 Ответить
Зачем же вы так! Он там не все хранит, только самое секретное! Например план операции по "Вагнеровцам"
показать весь комментарий
08.10.2020 22:06 Ответить
Правильный запрет..
показать весь комментарий
08.10.2020 22:01 Ответить
Ты точно страну не попутал? Запреты - это методы путинской параши. Нахера их тащить в Украину? Майдан стоял за свободу, а не цензуру, но к власти пришли негодяи, которые под улюлюканье таких как ты, закручивают гайки в стиле Путина.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:19 Ответить
Я ничего не попутал..
И запомни винторогий...цензура и защита национального информпространства это ни одно и тоже...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:33 Ответить
Признайся, ты ведь не понимаешь ни одного из слов, что написал. Ни что такое цензура, ни информпространство, даже слово "национальный" вряд-ли твоего уровня ума. А берешься судить о проблемах космического масштаба! Ты должен учится и слушать умных людей, а не показывать свою глупость.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:14 Ответить
VK и Ok есть на порнхабе. Надо требовать удалить.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
Для марочных идиотов пасущихся на порнохабе можно и оставить...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
А тебе что бабы не дают? Что ты на порнохабе душишь гуся!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:25 Ответить
запретный плод сладок...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:10 Ответить
Всех так волнует вк и одноклассники, а то что всё в стране продают, землю, ресурсы, обворовывают людей, доводят до полного обнищания, так это никого не волнует, интересно как-то). Не нравится-не заходите, в чём проблема? Не в одной нормальной стране не страдают таким анонизмом как у нас. Бред.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:10 Ответить
Так эпоха бедности закончилась!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:17 Ответить
Что такое "анонизм"?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:30 Ответить
А Одноглазники? Я по кацапским помойкам не шарюсь просто интересно!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:14 Ответить
"Украинцы" пишут на украинском языке что надо запретить и не пущать. А вы точно не путинские боты? Мне не нужна Россия в Украине, которую вы, идиоты, тут хотите создать!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:16 Ответить
До речі форумчани,ваші діти точно не сидять у вконтактіку? Ваші діти розмовлять всюди українською мовою? Ваші діти не слухають московський репачок? Зараз молодь ще більше слухає москалів.ніж 10 років тому.Зараз в підлітків з портативних колонок грає репачок на рос мові.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:21 Ответить
Если мои сидели бы то поехали бы в дет дом!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:22 Ответить
Да что за бред, навязывать людям своё мнение, это же принцип пружины, чем сильнее давят, тем больше сила противодействия, зачем на эти сайты вообще обращать внимание и тратить силы и средства на это. Каждый человек имеет МОЗГ, каждый имеет своё мнение и вправе выбирать что смотреть, что слушать и что читать. Хотя в нашем госсударстве мозги явно на вес золота.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:25 Ответить
Нет тут ты не прав. По твоим словам нужно разрешить фашисткую пропаганду. Речи Гитлера Майн Камф и тд....
показать весь комментарий
08.10.2020 22:27 Ответить
Так по Вашим словам нужно запретить речи Брежнева, но никто ж не запрещает?
показать весь комментарий
08.10.2020 23:42 Ответить
Закрывайте контакт, но и Интер закройте для начала.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:47 Ответить
В нас ще повно бізнесу московського.Дуже сильно Україна пов'язана з москалями.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:58 Ответить
Вконтакте это школобонский ресурс и его посетители на выборы не ходят,а вот зрители медведчуковских помоек ходят.Их нужно запрещать в первую очередь.
показать весь комментарий
09.10.2020 04:00 Ответить
его посетители подрастают и получают право голоса.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:37 Ответить
нема зрады.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:31 Ответить
 
 