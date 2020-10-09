Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по инициативе Путина
Власти Армении и Азербайджана подтвердили участие своих дипломатов в консультациях в Москве 9 октября для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сообщила она.
Как ожидается, встреча в российской столице пройдет на уровне министров иностранных дел.
Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.
