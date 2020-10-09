РУС
Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по инициативе Путина

Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по инициативе Путина

Власти Армении и Азербайджана подтвердили участие своих дипломатов в консультациях в Москве 9 октября для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сообщила она.

Как ожидается, встреча в российской столице пройдет на уровне министров иностранных дел.

Читайте также: Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту"

Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

+26
Не ешьте и не пейте, там на москве, ни чего.
09.10.2020 10:58 Ответить
+19
Надо было в Анкаре встречаться... в пуйлостане 30 лет ничего решить не могли...
09.10.2020 11:02 Ответить
+16
Зря вы вы ето. ***** имеет большую практику и опыт как всунуть нож в спину пока вы переговоры ведете. Да и о чем можно договориться с врагом который ни разу не выполнил свои же гарантии? Надеюсь Азербайджан ето тоже понимает.
09.10.2020 11:03 Ответить
Консультации в Москве ни к чему не обязьівают Азербайджан. Просто площадка , где можно озвучить свою позицию по освобождению оккупированньіх Арменией территорий и вьідвинуть свои требования к оккупанту и его покровителю. Отказьіваться от консультаций не стоит , чтобьі не попасть в поджигатели войньі и не испортить имидж в международном сообществе. У Украиньі похожая ситуации с Минскими консультациями.
09.10.2020 12:57 Ответить
Наш пострел везде поспел! И ТУТ ОН, ****, МИРОТВОРЕЦ, а не подстрекатель!
09.10.2020 13:06 Ответить
Не могли кого понейтральней найти? И чё в рашке а не в Турции?
09.10.2020 13:15 Ответить
Алієв обіцяй все, що завгодно, але не підписуй нічого і **** окупантів не зупиняючись навіть на перемовини
09.10.2020 13:48 Ответить
Переговоры в стране, которая активно продаёт оружие обеим сторонам конфликта, мда лучше места не найти.
09.10.2020 16:32 Ответить
Такое ощущение что Хутин батя, а презики Армении и Азербайджана это его малолетние дети. Сами не могут решить воевать или нет. А Путя дал инициативу - в ответ: "О действительно..."
09.10.2020 16:58 Ответить
