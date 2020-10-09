Вірменія та Азербайджан погодилися на консультації в Москві за ініціативою Путіна
Влада Вірменії та Азербайджану підтвердила участь своїх дипломатів у консультаціях у Москві 9 жовтня для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Баку і Єреван підтвердили участь у консультаціях у Москві. Йде активна підготовка", - повідомила вона.
Як очікується, зустріч у російській столиці пройде на рівні міністрів закордонних справ.
Напередодні, 8 жовтня, в Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін запросив глав МЗС Азербайджану і Вірменії в Москву на консультації.
