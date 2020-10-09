УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9169 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 458 106

Вірменія та Азербайджан погодилися на консультації в Москві за ініціативою Путіна

Вірменія та Азербайджан погодилися на консультації в Москві за ініціативою Путіна

Влада Вірменії та Азербайджану підтвердила участь своїх дипломатів у консультаціях у Москві 9 жовтня для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Баку і Єреван підтвердили участь у консультаціях у Москві. Йде активна підготовка", - повідомила вона.

Як очікується, зустріч у російській столиці пройде на рівні міністрів закордонних справ.

Напередодні, 8 жовтня, в Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін запросив глав МЗС Азербайджану і Вірменії в Москву на консультації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту"

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) путін володимир (24841) росія (67935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Не ешьте и не пейте, там на москве, ни чего.
показати весь коментар
09.10.2020 10:58 Відповісти
+19
Надо было в Анкаре встречаться... в пуйлостане 30 лет ничего решить не могли...
показати весь коментар
09.10.2020 11:02 Відповісти
+16
Зря вы вы ето. ***** имеет большую практику и опыт как всунуть нож в спину пока вы переговоры ведете. Да и о чем можно договориться с врагом который ни разу не выполнил свои же гарантии? Надеюсь Азербайджан ето тоже понимает.
показати весь коментар
09.10.2020 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Консультации в Москве ни к чему не обязьівают Азербайджан. Просто площадка , где можно озвучить свою позицию по освобождению оккупированньіх Арменией территорий и вьідвинуть свои требования к оккупанту и его покровителю. Отказьіваться от консультаций не стоит , чтобьі не попасть в поджигатели войньі и не испортить имидж в международном сообществе. У Украиньі похожая ситуации с Минскими консультациями.
показати весь коментар
09.10.2020 12:57 Відповісти
Наш пострел везде поспел! И ТУТ ОН, ****, МИРОТВОРЕЦ, а не подстрекатель!
показати весь коментар
09.10.2020 13:06 Відповісти
Не могли кого понейтральней найти? И чё в рашке а не в Турции?
показати весь коментар
09.10.2020 13:15 Відповісти
Алієв обіцяй все, що завгодно, але не підписуй нічого і **** окупантів не зупиняючись навіть на перемовини
показати весь коментар
09.10.2020 13:48 Відповісти
Переговоры в стране, которая активно продаёт оружие обеим сторонам конфликта, мда лучше места не найти.
показати весь коментар
09.10.2020 16:32 Відповісти
Такое ощущение что Хутин батя, а презики Армении и Азербайджана это его малолетние дети. Сами не могут решить воевать или нет. А Путя дал инициативу - в ответ: "О действительно..."
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 