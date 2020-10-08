Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту"
Міністерство оборони Азербайджану спростовує заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що азербайджанські війська нібито відступають із зайнятих раніше населених пунктів.
Про це сказано в заяві, яку оприлюднив прессекретар Міністерства оборони Азербайджану Анар Ейвазов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Haqqin.az".
"Повідомлення про відступ азербайджанських військ із раніше зайнятих бойових позицій на окупованих територіях не відповідає дійсності. ... Азербайджанська армія не відступила ні на крок зі звільнених територій. У ці хвилини контрнаступ успішно триває в усіх напрямках", - сказано в повідомленні.
Міноборони Азербайджану запевняє, що його сили знищили "тисячі солдатів і офіцерів армії противника, сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки, засоби ППО, БПЛА, артилерійські і ракетні установки, міномети, зенітні знаряддя й інші види великокаліберного озброєння".
Окремо азербайджанські військові підкреслюють, що беруть під приціл "виключно об'єкти військового призначення".
- Обходит с флангов!
- Кого?
- Всех!
("Тот самый Мюнхаузен", 1979, Режиссер Марк Захаров, жанр - фэнтези, комедия)
ты не видел? твои проблемы...
(По наступлению 1-го корпуса на севере Карабаха, пока подробной карты нет)
Докажи, боец!
Контрнаступление - это наступление после наступления противника. Значит, что-то было.
Скромнее надо быть, тогда вам поверят
Есть в интернете.
Там не тысячи, а сотни тысяч.
- Это что же, генералиссимус я теперь?
там все есть
ссылка в посте
туркам нет смысла так палиться
Щасливий чоловік на фото-азербайджанський військовий,майор Джамал Гамбаров.Знаходиться він у звільненому пару днів тому місті Джабраїл, у власному родинному садку,яким гуляв востаннє в 7-річному віці... Мрію побачити такі фото зі звільнених українських міст.І обов'язково побачу!
По имеющейся информации, в РФ начат набор добровольцев для участия в боевых действиях в Карабахе
Набор проводится в основном в Ростове на Дону
Важно, что главным мотиватором набора является защита христиан в войне против мусульман То есть, начата интеграция религиозного фактора
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
- Что-то твоё добро всё побеждает и побеждает, а победить никак не может.
- Произошла типичная подмена понятий: ты перепутал тёплое с мягким. Добро победит в отдалённой перспективе.
против крестьян
Слава Азербайджану!!!!
Сегодня https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hash #азербайджанские войска захватили у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hash #армян
13 ед. танков Т-72 и 5 ед. БМП.
Уничтожили - 2 танка Т-72, 1 единицу "Град" и 3 военных грузовика https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hash #карабах
Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan Horadiz kəndi
Что значит вкладывать средства в свою Армию.
Окопные войны в Мире еще н и к т о не выигрывал.
прям Сталинград.