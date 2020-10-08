УКР
Новини Агресія Росії проти України
29 562 80

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту"

Міністерство оборони Азербайджану спростовує заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що азербайджанські війська нібито відступають із зайнятих раніше населених пунктів.

Про це сказано в заяві, яку оприлюднив прессекретар Міністерства оборони Азербайджану Анар Ейвазов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Haqqin.az".

"Повідомлення про відступ азербайджанських військ із раніше зайнятих бойових позицій на окупованих територіях не відповідає дійсності. ... Азербайджанська армія не відступила ні на крок зі звільнених територій. У ці хвилини контрнаступ успішно триває в усіх напрямках", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Розбито колону збройних сил Вірменії в районі Джебраїла. ВIДЕО

Міноборони Азербайджану запевняє, що його сили знищили "тисячі солдатів і офіцерів армії противника, сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки, засоби ППО, БПЛА, артилерійські і ракетні установки, міномети, зенітні знаряддя й інші види великокаліберного озброєння".

Окремо азербайджанські військові підкреслюють, що беруть під приціл "виключно об'єкти військового призначення".

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+74
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка

Щасливий чоловік на фото-азербайджанський військовий,майор Джамал Гамбаров.Знаходиться він у звільненому пару днів тому місті Джабраїл, у власному родинному садку,яким гуляв востаннє в 7-річному віці... Мрію побачити такі фото зі звільнених українських міст.І обов'язково побачу!

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 1067
показати весь коментар
08.10.2020 21:35 Відповісти
+37
1.Сегодня не 5-е октября как у тебя на карте а 8-е число.
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
показати весь коментар
08.10.2020 21:55 Відповісти
+22
Всевышний в помощь.
показати весь коментар
08.10.2020 21:15 Відповісти
огонь батарея огонь батальон
08.10.2020 21:14 Відповісти
Всевышний в помощь.
08.10.2020 21:15 Відповісти
Давите хитрожопых ар повсеместно.
08.10.2020 22:57 Відповісти
Покажите карту, назовите населенные пункты и всем все будет ясно. А то, вроде бы, сами не знают кто и где.
08.10.2020 21:17 Відповісти
- А где наша армия?
- Обходит с флангов!
- Кого?
- Всех!
("Тот самый Мюнхаузен", 1979, Режиссер Марк Захаров, жанр - фэнтези, комедия)
08.10.2020 21:23 Відповісти
Младойчауэк, там Гвардия была а не "армия".
08.10.2020 21:28 Відповісти
карты постоянно публикуются
ты не видел? твои проблемы...
08.10.2020 21:34 Відповісти
Приблизительно так выглядит продвижение 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана на Джебраильско-Физулинском направлении (юго-восток Карабаха)
(По наступлению 1-го корпуса на севере Карабаха, пока подробной карты нет)
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 3190
08.10.2020 21:36 Відповісти
на сегодняшнее утро...

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 616
08.10.2020 21:37 Відповісти
Зарисуй желтым Тылыш и Мадагиз на Северном направлении, они уже давно освобождены.
08.10.2020 22:17 Відповісти
давите ************!!!!
08.10.2020 21:17 Відповісти
Врут и те и те по бумажкам из Кремля)
08.10.2020 21:17 Відповісти
Нуууу, пропаганду никто не отменял!
08.10.2020 21:45 Відповісти
Алиев пожелал Путину крепкого здоровья "во имя развития и процветания России".... Бхыхыхыы)

Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту" - Цензор.НЕТ 8829
08.10.2020 21:17 Відповісти
А Києві на будівлі посольства рф висвітили йому привітання "Путін *****".
https://www.youtube.com/watch?v=64loXr3fsNU&feature=emb_logo
08.10.2020 21:46 Відповісти
Ну, що, пора "пускать шумок", що азербайджанці варять "хаш" із голів вірмен... Паніка в тилу окупантів якраз зараз потрібна - швидше будуть втікать...
08.10.2020 21:18 Відповісти
Самое печальное, что вот это вот всё сочиняют люди максимально далёкие от фронта. Они в безопасности, их никогда не бросят на штурм. А зря... Я бы принял закон: объявил о наступлении по всему фронту -- в течении суток ты участник наступления на передовой. Или расстрел по законам военного времени.

Докажи, боец!
08.10.2020 21:23 Відповісти
a jesli ne objavili i otricajet, nu na podobije ruckih mrjazei
08.10.2020 21:26 Відповісти
глупости, сейчас не средневековье что бы возглавлять атаку в битве "стенка на стенку". если все будут на передовой - кто будет производить планирование, координацию и прочее?
08.10.2020 21:37 Відповісти
"В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям"
Контрнаступление - это наступление после наступления противника. Значит, что-то было.
08.10.2020 21:25 Відповісти
Было, но очень давно.
08.10.2020 22:01 Відповісти
Насколько я понимаю, Азербайджан всю операцию по освобождению Карабаха называет контрнаступлением с первого дня
08.10.2020 22:18 Відповісти
ну такая у них "легенда", дескать это не мы начали боевые действия, мы контрнаступали...хотя, очень уж как то сильно подготовленным оказался азербайджан к контрнаступлению
08.10.2020 23:57 Відповісти
Я не понимаю кому адресованы эти заявления. По моему всем до лампочки, в первую очередь ООН.
08.10.2020 21:25 Відповісти
уничтожили "тысячи солдат и офицеров армии противника"
Скромнее надо быть, тогда вам поверят
08.10.2020 21:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1314271775568601091
08.10.2020 21:33 Відповісти
«Сводки Совинформбюро. 1941 год.» вам в руки.
Есть в интернете.
08.10.2020 21:38 Відповісти
А я верю. А как воют порашенские? Отвечу "Бабы еще нарожают".
Там не тысячи, а сотни тысяч.
08.10.2020 22:03 Відповісти
Все подвирают, но завес там серьезный. На позавчера армяне сами официально признали 320 убитых. А это только те, кто официально состоит в ВС. Прошло еще 2 дня. А еще есть погибшие, которых официальная статистика не учитывает - добровольцы, не включенные официально в ВС Армении. Да и раненый солдат, который выведен из строя, это тоже - минус солдат противника. Так что "тысячи" уже не звучит так фантастически, ведь тысячи это не обязательно 27 ... 579, это может быть и 2.
09.10.2020 01:39 Відповісти
- За отличное выполнение задания президент повысил вас всех на одно звание... а вас сразу на шесть!
- Это что же, генералиссимус я теперь?
08.10.2020 21:31 Відповісти
Турецкая съемочная группа вещает из освобожденного Джебраила

https://www.youtube.com/watch?v=dbbQx6GsXuA&feature=emb_title
08.10.2020 21:32 Відповісти
В поле. Где дома?
08.10.2020 21:36 Відповісти
видео посмотри прежде, чем писать херню
там все есть
08.10.2020 21:37 Відповісти
у тебя пальцы не могут нажать на кнопку мыши?
ссылка в посте
08.10.2020 21:49 Відповісти
Сорри. Но где центральная площадь "освобожденного" Джебраила
08.10.2020 22:00 Відповісти
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 5691
08.10.2020 22:51 Відповісти
Ихтамдаты?
09.10.2020 00:33 Відповісти
скорее всего азерский спецназ
туркам нет смысла так палиться
09.10.2020 10:38 Відповісти
бот с руками из жопы, ты вот всерьез думаешь, что такими идиотничаньями чего-то добьешься?
08.10.2020 22:52 Відповісти
Там немає нічого, все зруйновано. Ари вигнали азерів і весь Джебраїл є пусткою. Там лише вірменська військова база і все.
09.10.2020 20:27 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка

08.10.2020 21:39 Відповісти
хоть называй меня далтоником, но шиврон смотриться жёлтый и голубой с верху, да понимаю что игра света, но если смотреть по быстрому и не вглядываться в полоску по середине, то согласись - .....
показати весь коментар
08.10.2020 22:03 Відповісти
08.10.2020 22:27 Відповісти
в спам, рузькэ
08.10.2020 22:04 Відповісти
Флейта кэкмэк!!
08.10.2020 21:38 Відповісти
https://twitter.com/zloy_odessit

https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит
@zloy_odessit
По имеющейся информации, в РФ начат набор добровольцев для участия в боевых действиях в Карабахе
Набор проводится в основном в Ростове на Дону
Важно, что главным мотиватором набора является защита христиан в войне против мусульман То есть, начата интеграция религиозного фактора
08.10.2020 21:38 Відповісти
Краще мати дружбу з мусульманами, чим з такими християнами, як московити і їх сателітами. Московські (російські) християни гірші за всі негативні персонажі.
09.10.2020 10:17 Відповісти
Щось вони наступають, наступають... а відвоювали якихось три селі.

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 3654
08.10.2020 21:39 Відповісти
1.Сегодня не 5-е октября как у тебя на карте а 8-е число.
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
08.10.2020 21:55 Відповісти
Не забывай, что армяне 30 лет готовились к войне и создали несколько линий обороны + горная местность.
08.10.2020 22:04 Відповісти
- Добро всегда побеждает.
- Что-то твоё добро всё побеждает и побеждает, а победить никак не может.
- Произошла типичная подмена понятий: ты перепутал тёплое с мягким. Добро победит в отдалённой перспективе.
08.10.2020 22:17 Відповісти
Война мусульман
против крестьян
08.10.2020 21:51 Відповісти
рузькэ, это война Азербайджана против парашских оккупантов.

Слава Азербайджану!!!!
08.10.2020 22:06 Відповісти
"наши Вооружённые Силы уничтожили тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения". Это универсальная фраза, её поочерёдно зачитывают представители Армении и Азербайджана...
08.10.2020 21:58 Відповісти
Подборка видео работы https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #азейрбайджанских дронов (турецких "Байрактар") по уничтожению https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских военных целей с цифрами статистики https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1314275333386969090?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
08.10.2020 21:59 Відповісти
Вот нерадостные для оккупантов цифры, когда захваченной техники больше чем уничтоженной.Это такая по армянски организация "котлов". Видно заманивают противника.
Сегодня https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hash #азербайджанские войска захватили у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hash #армян
13 ед. танков Т-72 и 5 ед. БМП.

Уничтожили - 2 танка Т-72, 1 единицу "Град" и 3 военных грузовика https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hash #карабах
08.10.2020 22:02 Відповісти
*****
https://www.youtube.com/watch?v=EsjaKMYYK7Q&feature=emb_logo.
.

UA 0:02 / 1:26
Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan Horadiz kəndi
Что значит вкладывать средства в свою Армию.
Окопные войны в Мире еще н и к т о не выигрывал.
08.10.2020 23:50 Відповісти
Так мы за кого, за азеров или армянин?
08.10.2020 22:23 Відповісти
выступление кулебы слышал?
08.10.2020 23:04 Відповісти
Мы за нерушимость международно-признанных границ всех государств, а вы?
09.10.2020 21:05 Відповісти
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 4526
08.10.2020 22:37 Відповісти
Жаль, что по Воронежу ещё не попали...
08.10.2020 22:56 Відповісти
до воронежа далеко а вот до каспийска можно. там тоже кацапня есть.
08.10.2020 23:00 Відповісти
Одно другому не мешает.
08.10.2020 23:02 Відповісти
Одно я понял точно....ар в свое время резали не просто так...а по поводу...
08.10.2020 23:25 Відповісти
Silno bjut armenov kak ponimaju,kakoje tam ostuplenije.Prakticeski razbyta uze armija armen na Karabaxe
09.10.2020 00:04 Відповісти
всё наступает, тысячи солдат противника уничтожены и сотни техники.
прям Сталинград.
09.10.2020 08:14 Відповісти
Ары в бою лучше азеров однозначно.Офицерил в начале 90-х в тех краях и изнаю о чем говорю. Но сейчас перевес в технике в том числе БЛА у Азербайджана. Поэтому и наступают.
09.10.2020 09:02 Відповісти
Камуняку на гилляку!
09.10.2020 09:50 Відповісти
Прикольно. Две армии воюют друг против друга и у обоих небывалые успехи и постоянное наступление. Они там по кругу друг за другом ходят или кто-то трындит?
09.10.2020 13:46 Відповісти
Нигде не врут больше, чем на охоте, после рыбалки и во время войны.Так что всё закономерно, и у тех, и у других небывалые успехи.
09.10.2020 15:28 Відповісти
Армянські військові - GO HOME з Нагорного Карабаху в Арменію
09.10.2020 13:55 Відповісти
 
 