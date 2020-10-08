Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту"

Міністерство оборони Азербайджану спростовує заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна про те, що азербайджанські війська нібито відступають із зайнятих раніше населених пунктів.

Про це сказано в заяві, яку оприлюднив прессекретар Міністерства оборони Азербайджану Анар Ейвазов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Haqqin.az".

"Повідомлення про відступ азербайджанських військ із раніше зайнятих бойових позицій на окупованих територіях не відповідає дійсності. ... Азербайджанська армія не відступила ні на крок зі звільнених територій. У ці хвилини контрнаступ успішно триває в усіх напрямках", - сказано в повідомленні.

Міноборони Азербайджану запевняє, що його сили знищили "тисячі солдатів і офіцерів армії противника, сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки, засоби ППО, БПЛА, артилерійські і ракетні установки, міномети, зенітні знаряддя й інші види великокаліберного озброєння".

Окремо азербайджанські військові підкреслюють, що беруть під приціл "виключно об'єкти військового призначення".