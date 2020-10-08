Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту"
Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что азербайджанские войска якобы отступают из занятых ранее населенных пунктов.
Об этом сказано в заявлении, которое обнародовал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
"Сообщение об отступлении азербайджанских войск с ранее занятых боевых позиций на оккупированных территориях не соответствует действительности. ... Азербайджанская армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий. В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям", - сказано в сообщении.
Минобороны Азербайджана уверяет, что его силы уничтожили "тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения".
Отдельно азербайджанские военные подчеркивают, что берут под прицел "исключительно объекты военного назначения".
- Обходит с флангов!
- Кого?
- Всех!
("Тот самый Мюнхаузен", 1979, Режиссер Марк Захаров, жанр - фэнтези, комедия)
ты не видел? твои проблемы...
(По наступлению 1-го корпуса на севере Карабаха, пока подробной карты нет)
Докажи, боец!
Контрнаступление - это наступление после наступления противника. Значит, что-то было.
Скромнее надо быть, тогда вам поверят
Там не тысячи, а сотни тысяч.
- Это что же, генералиссимус я теперь?
туркам нет смысла так палиться
Щасливий чоловік на фото-азербайджанський військовий,майор Джамал Гамбаров.Знаходиться він у звільненому пару днів тому місті Джабраїл, у власному родинному садку,яким гуляв востаннє в 7-річному віці... Мрію побачити такі фото зі звільнених українських міст.І обов'язково побачу!
По имеющейся информации, в РФ начат набор добровольцев для участия в боевых действиях в Карабахе
Набор проводится в основном в Ростове на Дону
Важно, что главным мотиватором набора является защита христиан в войне против мусульман То есть, начата интеграция религиозного фактора
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
- Что-то твоё добро всё побеждает и побеждает, а победить никак не может.
- Произошла типичная подмена понятий: ты перепутал тёплое с мягким. Добро победит в отдалённой перспективе.
против крестьян
Слава Азербайджану!!!!
Сегодня https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hash #азербайджанские войска захватили у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hash #армян
13 ед. танков Т-72 и 5 ед. БМП.
Уничтожили - 2 танка Т-72, 1 единицу "Град" и 3 военных грузовика https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hash #карабах
Что значит вкладывать средства в свою Армию.
Окопные войны в Мире еще н и к т о не выигрывал.
прям Сталинград.