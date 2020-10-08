Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту"

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что азербайджанские войска якобы отступают из занятых ранее населенных пунктов.

Об этом сказано в заявлении, которое обнародовал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Haqqin.az".

"Сообщение об отступлении азербайджанских войск с ранее занятых боевых позиций на оккупированных территориях не соответствует действительности. ... Азербайджанская армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий. В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана уверяет, что его силы уничтожили "тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения".

Отдельно азербайджанские военные подчеркивают, что берут под прицел "исключительно объекты военного назначения".

