29 562 80

Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту"

Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту"

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что азербайджанские войска якобы отступают из занятых ранее населенных пунктов.

Об этом сказано в заявлении, которое обнародовал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Haqqin.az".

"Сообщение об отступлении азербайджанских войск с ранее занятых боевых позиций на оккупированных территориях не соответствует действительности. ... Азербайджанская армия не отступила ни на шаг с освобожденных территорий. В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям", - сказано в сообщении.

Минобороны Азербайджана уверяет, что его силы уничтожили "тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения".

Отдельно азербайджанские военные подчеркивают, что берут под прицел "исключительно объекты военного назначения".

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
+74
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка

Щасливий чоловік на фото-азербайджанський військовий,майор Джамал Гамбаров.Знаходиться він у звільненому пару днів тому місті Джабраїл, у власному родинному садку,яким гуляв востаннє в 7-річному віці... Мрію побачити такі фото зі звільнених українських міст.І обов'язково побачу!

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 1067
08.10.2020 21:35 Ответить
+37
1.Сегодня не 5-е октября как у тебя на карте а 8-е число.
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
08.10.2020 21:55 Ответить
+22
Всевышний в помощь.
08.10.2020 21:15 Ответить
огонь батарея огонь батальон
08.10.2020 21:14 Ответить
Всевышний в помощь.
08.10.2020 21:15 Ответить
Давите хитрожопых ар повсеместно.
08.10.2020 22:57 Ответить
Покажите карту, назовите населенные пункты и всем все будет ясно. А то, вроде бы, сами не знают кто и где.
08.10.2020 21:17 Ответить
- А где наша армия?
- Обходит с флангов!
- Кого?
- Всех!
("Тот самый Мюнхаузен", 1979, Режиссер Марк Захаров, жанр - фэнтези, комедия)
08.10.2020 21:23 Ответить
Младойчауэк, там Гвардия была а не "армия".
08.10.2020 21:28 Ответить
карты постоянно публикуются
ты не видел? твои проблемы...
08.10.2020 21:34 Ответить
Приблизительно так выглядит продвижение 2-го армейского корпуса ВС Азербайджана на Джебраильско-Физулинском направлении (юго-восток Карабаха)
(По наступлению 1-го корпуса на севере Карабаха, пока подробной карты нет)
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 3190
08.10.2020 21:36 Ответить
на сегодняшнее утро...

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 616
08.10.2020 21:37 Ответить
Зарисуй желтым Тылыш и Мадагиз на Северном направлении, они уже давно освобождены.
08.10.2020 22:17 Ответить
давите ************!!!!
08.10.2020 21:17 Ответить
Врут и те и те по бумажкам из Кремля)
08.10.2020 21:17 Ответить
Нуууу, пропаганду никто не отменял!
08.10.2020 21:45 Ответить
Алиев пожелал Путину крепкого здоровья "во имя развития и процветания России".... Бхыхыхыы)

Азербайджан заявляет, что его армия "наступает по всему фронту" - Цензор.НЕТ 8829
08.10.2020 21:17 Ответить
А Києві на будівлі посольства рф висвітили йому привітання "Путін *****".
https://www.youtube.com/watch?v=64loXr3fsNU&feature=emb_logo
08.10.2020 21:46 Ответить
Ну, що, пора "пускать шумок", що азербайджанці варять "хаш" із голів вірмен... Паніка в тилу окупантів якраз зараз потрібна - швидше будуть втікать...
08.10.2020 21:18 Ответить
Самое печальное, что вот это вот всё сочиняют люди максимально далёкие от фронта. Они в безопасности, их никогда не бросят на штурм. А зря... Я бы принял закон: объявил о наступлении по всему фронту -- в течении суток ты участник наступления на передовой. Или расстрел по законам военного времени.

Докажи, боец!
08.10.2020 21:23 Ответить
a jesli ne objavili i otricajet, nu na podobije ruckih mrjazei
08.10.2020 21:26 Ответить
глупости, сейчас не средневековье что бы возглавлять атаку в битве "стенка на стенку". если все будут на передовой - кто будет производить планирование, координацию и прочее?
08.10.2020 21:37 Ответить
"В эти минуты контрнаступление успешно продолжается по всем направлениям"
Контрнаступление - это наступление после наступления противника. Значит, что-то было.
08.10.2020 21:25 Ответить
Было, но очень давно.
08.10.2020 22:01 Ответить
Насколько я понимаю, Азербайджан всю операцию по освобождению Карабаха называет контрнаступлением с первого дня
08.10.2020 22:18 Ответить
ну такая у них "легенда", дескать это не мы начали боевые действия, мы контрнаступали...хотя, очень уж как то сильно подготовленным оказался азербайджан к контрнаступлению
08.10.2020 23:57 Ответить
Я не понимаю кому адресованы эти заявления. По моему всем до лампочки, в первую очередь ООН.
08.10.2020 21:25 Ответить
уничтожили "тысячи солдат и офицеров армии противника"
Скромнее надо быть, тогда вам поверят
08.10.2020 21:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1314271775568601091
08.10.2020 21:33 Ответить
«Сводки Совинформбюро. 1941 год.» вам в руки.
Есть в интернете.
08.10.2020 21:38 Ответить
А я верю. А как воют порашенские? Отвечу "Бабы еще нарожают".
Там не тысячи, а сотни тысяч.
08.10.2020 22:03 Ответить
Все подвирают, но завес там серьезный. На позавчера армяне сами официально признали 320 убитых. А это только те, кто официально состоит в ВС. Прошло еще 2 дня. А еще есть погибшие, которых официальная статистика не учитывает - добровольцы, не включенные официально в ВС Армении. Да и раненый солдат, который выведен из строя, это тоже - минус солдат противника. Так что "тысячи" уже не звучит так фантастически, ведь тысячи это не обязательно 27 ... 579, это может быть и 2.
09.10.2020 01:39 Ответить
- За отличное выполнение задания президент повысил вас всех на одно звание... а вас сразу на шесть!
- Это что же, генералиссимус я теперь?
08.10.2020 21:31 Ответить
Турецкая съемочная группа вещает из освобожденного Джебраила

https://www.youtube.com/watch?v=dbbQx6GsXuA&feature=emb_title
08.10.2020 21:32 Ответить
В поле. Где дома?
08.10.2020 21:36 Ответить
видео посмотри прежде, чем писать херню
там все есть
08.10.2020 21:37 Ответить
у тебя пальцы не могут нажать на кнопку мыши?
ссылка в посте
08.10.2020 21:49 Ответить
Сорри. Но где центральная площадь "освобожденного" Джебраила
08.10.2020 22:00 Ответить
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 5691
08.10.2020 22:51 Ответить
Ихтамдаты?
09.10.2020 00:33 Ответить
скорее всего азерский спецназ
туркам нет смысла так палиться
09.10.2020 10:38 Ответить
бот с руками из жопы, ты вот всерьез думаешь, что такими идиотничаньями чего-то добьешься?
08.10.2020 22:52 Ответить
Там немає нічого, все зруйновано. Ари вигнали азерів і весь Джебраїл є пусткою. Там лише вірменська військова база і все.
09.10.2020 20:27 Ответить
хоть называй меня далтоником, но шиврон смотриться жёлтый и голубой с верху, да понимаю что игра света, но если смотреть по быстрому и не вглядываться в полоску по середине, то согласись - .....
08.10.2020 22:03 Ответить
в спам, рузькэ
08.10.2020 22:04 Ответить
Флейта кэкмэк!!
08.10.2020 21:38 Ответить
https://twitter.com/zloy_odessit

https://twitter.com/zloy_odessit Злой Одессит
@zloy_odessit
По имеющейся информации, в РФ начат набор добровольцев для участия в боевых действиях в Карабахе
Набор проводится в основном в Ростове на Дону
Важно, что главным мотиватором набора является защита христиан в войне против мусульман То есть, начата интеграция религиозного фактора
08.10.2020 21:38 Ответить
Краще мати дружбу з мусульманами, чим з такими християнами, як московити і їх сателітами. Московські (російські) християни гірші за всі негативні персонажі.
09.10.2020 10:17 Ответить
Щось вони наступають, наступають... а відвоювали якихось три селі.

Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 3654
08.10.2020 21:39 Ответить
1.Сегодня не 5-е октября как у тебя на карте а 8-е число.
2. И освобождено не 3 села, а более двух десятков населённых пунктов, включая райцентр Джебраил.
3. Большинство освобождённых ныне азербайджанских населённых пунктов разрушены и обезлюднены ещё почти тридцать лет назад, когда армяне изгнали всех азербайджанцев из их населённых пунктов.
4. Продвижение (наступление) любой армии в условиях высокогорья всегда затруднено.
Там в Карабахе горы и хребты в 3-4 тысячи метров высотой над уровнем море..
Попробуй атакуй гору в 4 тысячи метров над уровнем моря и всковырни армян, которые там засели.
Это чисто физически очень тяжело.
08.10.2020 21:55 Ответить
Не забывай, что армяне 30 лет готовились к войне и создали несколько линий обороны + горная местность.
08.10.2020 22:04 Ответить
- Добро всегда побеждает.
- Что-то твоё добро всё побеждает и побеждает, а победить никак не может.
- Произошла типичная подмена понятий: ты перепутал тёплое с мягким. Добро победит в отдалённой перспективе.
08.10.2020 22:17 Ответить
Война мусульман
против крестьян
08.10.2020 21:51 Ответить
рузькэ, это война Азербайджана против парашских оккупантов.

Слава Азербайджану!!!!
08.10.2020 22:06 Ответить
"наши Вооружённые Силы уничтожили тысячи солдат и офицеров армии противника, сотни единиц автомобильной и бронированной техники, средства ПВО, БПЛА, артиллерийские и ракетные установки, минометы, зенитные орудия и другие виды крупнокалиберного вооружения". Это универсальная фраза, её поочерёдно зачитывают представители Армении и Азербайджана...
08.10.2020 21:58 Ответить
Подборка видео работы https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #азейрбайджанских дронов (турецких "Байрактар") по уничтожению https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских военных целей с цифрами статистики https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1314275333386969090?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
08.10.2020 21:59 Ответить
Вот нерадостные для оккупантов цифры, когда захваченной техники больше чем уничтоженной.Это такая по армянски организация "котлов". Видно заманивают противника.
Сегодня https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hash #азербайджанские войска захватили у https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD?src=hash #армян
13 ед. танков Т-72 и 5 ед. БМП.

Уничтожили - 2 танка Т-72, 1 единицу "Град" и 3 военных грузовика https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hash #карабах
08.10.2020 22:02 Ответить
*****
https://www.youtube.com/watch?v=EsjaKMYYK7Q&feature=emb_logo.
.

UA 0:02 / 1:26
Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan Horadiz kəndi
Что значит вкладывать средства в свою Армию.
Окопные войны в Мире еще н и к т о не выигрывал.
08.10.2020 23:50 Ответить
Так мы за кого, за азеров или армянин?
08.10.2020 22:23 Ответить
выступление кулебы слышал?
08.10.2020 23:04 Ответить
Мы за нерушимость международно-признанных границ всех государств, а вы?
09.10.2020 21:05 Ответить
Азербайджан заявляє, що його армія "наступає по всьому фронту" - Цензор.НЕТ 4526
08.10.2020 22:37 Ответить
Жаль, что по Воронежу ещё не попали...
08.10.2020 22:56 Ответить
до воронежа далеко а вот до каспийска можно. там тоже кацапня есть.
08.10.2020 23:00 Ответить
Одно другому не мешает.
08.10.2020 23:02 Ответить
Одно я понял точно....ар в свое время резали не просто так...а по поводу...
08.10.2020 23:25 Ответить
Silno bjut armenov kak ponimaju,kakoje tam ostuplenije.Prakticeski razbyta uze armija armen na Karabaxe
09.10.2020 00:04 Ответить
всё наступает, тысячи солдат противника уничтожены и сотни техники.
прям Сталинград.
09.10.2020 08:14 Ответить
Ары в бою лучше азеров однозначно.Офицерил в начале 90-х в тех краях и изнаю о чем говорю. Но сейчас перевес в технике в том числе БЛА у Азербайджана. Поэтому и наступают.
09.10.2020 09:02 Ответить
Камуняку на гилляку!
09.10.2020 09:50 Ответить
Прикольно. Две армии воюют друг против друга и у обоих небывалые успехи и постоянное наступление. Они там по кругу друг за другом ходят или кто-то трындит?
09.10.2020 13:46 Ответить
Нигде не врут больше, чем на охоте, после рыбалки и во время войны.Так что всё закономерно, и у тех, и у других небывалые успехи.
09.10.2020 15:28 Ответить
Армянські військові - GO HOME з Нагорного Карабаху в Арменію
09.10.2020 13:55 Ответить
 
 