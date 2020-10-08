Разбитая колонна вооруженных сил Армении в районе Джебраила. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована колонна разбитой техники армии Армении вблизи города Джебраила.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне около двух десятков единиц военной техники и один гражданский легковой автомобиль. На записи видно, что первая машина в колонне горит.
Топ комментарии
УАЗ - буханка теж судячи по всьому атакована дроном, вікон немає.
Гарно дрони погуляли
Harop ударил по первой машине и "славные армянские воины света" быстренько разбежались кто куда. Скоро захотят кушать и пойдут сдаваться пролетающемо мимо дрону.
Знакомая картина.