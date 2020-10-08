РУС
Разбитая колонна вооруженных сил Армении в районе Джебраила. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована колонна разбитой техники армии Армении вблизи города Джебраила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне около двух десятков единиц военной техники и один гражданский легковой автомобиль. На записи видно, что первая машина в колонне горит.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанцы захватили еще три армянских танка Т-72 под Горадизом. ВИДЕО

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471)
+68
Від удару по першій автівці - охорона й водії всії інших автівок героїчно й хутко зникли серед навколишніх пагорбів.
08.10.2020 16:07 Ответить
+56
Колонна выглядит не столько разбитой, как позорно брошенной.
08.10.2020 16:10 Ответить
+34
Вояки из Армении---это шахтёры, пришли устроиться на работу по просьбе России.
08.10.2020 16:24 Ответить
Страница 2 из 2
Урал у середині колони пробитий дроном, а автіки у армян грузові варіанти УАЗів - Патріот )) Кацапський відстій.

УАЗ - буханка теж судячи по всьому атакована дроном, вікон немає.

Гарно дрони погуляли
09.10.2020 00:00 Ответить
Все армяни бросив технику за бугром смотрят стрептиз Кардашьян.....
09.10.2020 00:50 Ответить
Азербайджан показывает пример, как нужно вести переговоры с оккупантами.
09.10.2020 00:59 Ответить
Все правильно.
Harop ударил по первой машине и "славные армянские воины света" быстренько разбежались кто куда. Скоро захотят кушать и пойдут сдаваться пролетающемо мимо дрону.
Знакомая картина.
09.10.2020 01:07 Ответить
Но как ни странно -- ни одного убитого! Сдрисьнули..."руские не сдаются!"....
09.10.2020 07:52 Ответить
Желаю победы азербайджанской армии и скорейшего возвращения Нагорного Карабаха в родные пенаты! Это будет хорошим прецедентом в возвращении украденных территорий их законным владельцам. И пусть рашиты удавятся вместе и поодиночке!
09.10.2020 09:04 Ответить
Армяшки услышали выстрелы и смотались смотреть Квартал
09.10.2020 11:47 Ответить
Торговать гвоздиками.
09.10.2020 13:19 Ответить
Ну просто любо-дорого подивитись.
09.10.2020 14:06 Ответить
Тем временем в видео захвата армянской транспортной колонны фигурирует машина скорой, предположительно относящаяся к базе в Гюмри. Как Вы думаете, поставили "гуманитаркой" или напрямую задействуют солдат с базы? https://www.youtube.com/watch?v=31cNmfeQHj8 https://www.youtube.com/watch?v=31cNmfeQHj8&feature=emb_logo - видео изнутри колонны https://www.youtube.com/redirect?redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%3D&event=comments&q=http%3A%2F%2Fsmotra.ru%2Fusers%2Ftotosya%2Fblog%2F85215%2F&stzid=************************** http://smotra.ru/users/totosya/blog/85215/ - "буханка" медслужбы Гюмри для сравнения... PS: если что, армянская скорая выглядит вот так https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbk1qTWVrakwweDU4cXZGeVRrcVRZMmEzeERTQXxBQ3Jtc0trUlNJZHlmOUlHdEp2dFRKNG9MUmpJcE00THMwLW5pRGhEZk5xYjRJWXAxTUFhQzZQOUY3RGUyek1NWnhHRWZnRXNMQk9sMV9uWkxFbXB1Vk5pdHd5SlpZejRGWF9NaU1VOVE0NE1WS3U1OXJZcDdHMA%3D%3D&event=comments&q=https%3A%2F%2Fartsakhtert.com%2Frus%2Fmedia%2Fk2%2Fitems%2Fcache%2F644a3b248662b9db912d461f9b17fadf_L.jpg&stzid=************************** https://artsakhtert.com/rus/media/k2/items/cache/644a3b248662b9db912d461f9b17fadf_L.jpg https://www.youtube.com/redirect?redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%3D&event=comments&q=https%3A%2F%2*******.am%2Fstatic%2Farticles%2F37%2F52%2F41%2Fl-xXWkpM2qcj.jpg&stzid=************************** https://******.am/static/articles/37/52/41/l-xXWkpM2qcj.jpg Так что это не мобилизованная из местной больницы машина. "из российских пабликов",славно у них подгорает)))
09.10.2020 14:30 Ответить
такие тупые как ты? или еще тупее? хотя тупее порохоботов не бывает
12.10.2020 15:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 