Разбитая колонна вооруженных сил Армении в районе Джебраила. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована колонна разбитой техники армии Армении вблизи города Джебраила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в колонне около двух десятков единиц военной техники и один гражданский легковой автомобиль. На записи видно, что первая машина в колонне горит.

