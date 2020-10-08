Азербайджанцы захватили еще три армянских танка Т-72 под Горадизом. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показаны еще три танка армии Армении, захваченные возле Горадиза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все три бронемашины на записи в исправном состоянии и могут двигаться.

