РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
19 364 70

Азербайджанцы захватили еще три армянских танка Т-72 под Горадизом. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показаны еще три танка армии Армении, захваченные возле Горадиза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все три бронемашины на записи в исправном состоянии и могут двигаться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ночные артудары армии Азербайджана по штабу армянского подразделени и складам боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) танк (2313) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Нормально. Так держать! Азербайджан, Украина с Вами!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:50 Ответить
+9
Хикмет Гаджиев: уничтожена стрелявшая по Барде и Тертеру установка «Град» ВИДЕО
14:07

Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. https://haqqin.az/news/191154
https://twitter.com/i/status/1314137029341569024
показать весь комментарий
08.10.2020 14:02 Ответить
+7
тому що карабах сьогодні - це донбас завтра
чи таке ольгінським ботам не пояснили?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:41 Ответить
Азербайджан показал трупы курдов из ПКК в Карабахе

https://haqqin.az/news/191052
показать весь комментарий
08.10.2020 13:42 Ответить
можно не сомневаться, что армяне придумали и танки тоже.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:42 Ответить
Греческие добровольцы прибыли на войну с Азербайджаном

https://haqqin.az/news/191131
показать весь комментарий
08.10.2020 13:43 Ответить
Була в шкільні часи така загадка: "Что делали греки в 21 веке?". А оце я дізнався й відгадку.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:55 Ответить
18 августа 1991 года было нереально, что через три месяца совок развалится.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
Реально! Это уже началось!
За все отвечать будете!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:48 Ответить
Влажных мечтах **********!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:49 Ответить
Пашинян уволил главу спецслужб Армении

https://haqqin.az/news/191146

За то, что проспал удар.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:45 Ответить
Або глава АРА КГБ не зміг підкупити азербайжанців, або ті підкупили його. Все таки азери кращі комерсанти.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:05 Ответить
молодці
показать весь комментарий
08.10.2020 13:50 Ответить
Нормально. Так держать! Азербайджан, Украина с Вами!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:50 Ответить
Какой жалкий вид у этого металлолома!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:54 Ответить
8 октября Москва Ереван боинг 777-300, Сергей Есенин, 400 кресел. В общем, пока закрыли рейсы в Ереван и правильно. Наемников достаточно. Вообще запретить мужчинам по туризму лететь сейчас надо. Или отменить все рейсы
показать весь комментарий
08.10.2020 13:55 Ответить
Хикмет Гаджиев: уничтожена стрелявшая по Барде и Тертеру установка «Град» ВИДЕО
14:07

Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. https://haqqin.az/news/191154
https://twitter.com/i/status/1314137029341569024
показать весь комментарий
08.10.2020 14:02 Ответить
Танки в горах - повна хня. Нє?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:02 Ответить
Яка нам різниця що там робиться на Кавказі? Чому українці мають перейматися чужими проблемами? А от тут, у нас вдома азербайджанці вже пів Києва захопили..
показать весь комментарий
08.10.2020 14:03 Ответить
справді, після теплого дощу повинні гриби поперти, це важливіше
показать весь комментарий
08.10.2020 14:07 Ответить
тому що карабах сьогодні - це донбас завтра
чи таке ольгінським ботам не пояснили?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:08 Ответить
Для нас Крим і Донбас почалися ще у Грозному. І про це попереджали наші націоналісти, які воювали там проти росії разом з чеченцями.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:21 Ответить
так, попереджали
а особисто я з 2004 р. про це криком кричав у науковому середовищі...
але... наш мудрий нарІд продовжував спати...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:26 Ответить
Иди на вуй с Украинского сайта ,проблядь проросийская. За сколько пост ,праститутка , а в зад ,за сколько дашь.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:13 Ответить
Надо их откупить и пусть совершат рейд на ДНР/ЛНР.....
П.С. Все вопросы к арам и их военторговскому поставщику !
показать весь комментарий
08.10.2020 14:15 Ответить
Увага! "Николенко" - це кацапська гнида вірм. походження. У спам його відправляйте.
Армовата з птахофабриці мордору.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:17 Ответить
Армяшки как то слабо подготовились.Хотя бы динамическую защиту на танки установили.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:22 Ответить
Последняя сводка: Русские в военной форме в Ханкенди+380 наемников из Сирии и Ливана НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВВС+ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
https://haqqin.az/news/191160
показать весь комментарий
08.10.2020 14:29 Ответить
армяне побросали десяток танков https://youtu.be/EsjaKMYYK7Q
показать весь комментарий
08.10.2020 14:33 Ответить
Последняя сводка: Русские в военной форме в Ханкенди+380 наемников из Сирии и Ливана



https://haqqin.az/news/191160
показать весь комментарий
08.10.2020 14:35 Ответить
https://aze.az/jekozjanc-otvetil-mhitarjanu-genrih-ty-bolnoj-jeto-publikacija-negodjaja-video.html Экозьянц ответил Мхитаряну: Генрих, ты больной? Это публикация негодяя.ВИДЕО
показать весь комментарий
08.10.2020 14:56 Ответить
я так понимаю, что армяне просто бросили танки и убежали?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:28 Ответить
За украино-китайскую границу!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:08 Ответить
За смолу в пеклі для *****!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:27 Ответить
никто не победит. блиц криг капут.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:20 Ответить
 
 