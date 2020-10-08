Азербайджанцы захватили еще три армянских танка Т-72 под Горадизом. ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором показаны еще три танка армии Армении, захваченные возле Горадиза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все три бронемашины на записи в исправном состоянии и могут двигаться.
Підлога Маккартні
08.10.2020 13:50
Advokat Vasil Savchuk
08.10.2020 14:02
Дилетант Дилетантов
08.10.2020 14:08
https://haqqin.az/news/191052
https://haqqin.az/news/191131
За все отвечать будете!
https://haqqin.az/news/191146
За то, что проспал удар.
14:07
Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. https://haqqin.az/news/191154
https://twitter.com/i/status/1314137029341569024
чи таке ольгінським ботам не пояснили?
а особисто я з 2004 р. про це криком кричав у науковому середовищі...
але... наш мудрий нарІд продовжував спати...
П.С. Все вопросы к арам и их военторговскому поставщику !
Армовата з птахофабриці мордору.
https://haqqin.az/news/191160
https://haqqin.az/news/191160