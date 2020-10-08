Азербайджанці захопили ще три вірменські танки Т-72 під Горадізом. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому показано ще три танки армії Вірменії, захоплені біля Горадіза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, усі три бронемашини на записі в справному стані і можуть рухатися.

