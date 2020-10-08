УКР
Азербайджанці захопили ще три вірменські танки Т-72 під Горадізом. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому показано ще три танки армії Вірменії, захоплені біля Горадіза.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, усі три бронемашини на записі в справному стані і можуть рухатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічні артудари армії Азербайджану по штабу вірменських підрозділів і складах боєприпасів. ВIДЕО

Азербайджан (887) Вірменія (751) танк (2126) Нагірний Карабах (466)
+24
Нормально. Так держать! Азербайджан, Украина с Вами!!!
08.10.2020 13:50 Відповісти
+9
Хикмет Гаджиев: уничтожена стрелявшая по Барде и Тертеру установка «Град» ВИДЕО
14:07

Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. https://haqqin.az/news/191154
https://twitter.com/i/status/1314137029341569024
08.10.2020 14:02 Відповісти
+7
тому що карабах сьогодні - це донбас завтра
чи таке ольгінським ботам не пояснили?
08.10.2020 14:08 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!
08.10.2020 13:41 Відповісти
Азербайджан показал трупы курдов из ПКК в Карабахе

https://haqqin.az/news/191052
08.10.2020 13:42 Відповісти
можно не сомневаться, что армяне придумали и танки тоже.
08.10.2020 13:42 Відповісти
Греческие добровольцы прибыли на войну с Азербайджаном

https://haqqin.az/news/191131
08.10.2020 13:43 Відповісти
Була в шкільні часи така загадка: "Что делали греки в 21 веке?". А оце я дізнався й відгадку.
08.10.2020 13:55 Відповісти
18 августа 1991 года было нереально, что через три месяца совок развалится.
08.10.2020 16:39 Відповісти
Реально! Это уже началось!
За все отвечать будете!
08.10.2020 16:48 Відповісти
Влажных мечтах **********!
08.10.2020 16:49 Відповісти
Пашинян уволил главу спецслужб Армении

https://haqqin.az/news/191146

За то, что проспал удар.
08.10.2020 13:45 Відповісти
Або глава АРА КГБ не зміг підкупити азербайжанців, або ті підкупили його. Все таки азери кращі комерсанти.
08.10.2020 14:05 Відповісти
молодці
08.10.2020 13:50 Відповісти
08.10.2020 13:50 Відповісти
Какой жалкий вид у этого металлолома!
08.10.2020 13:54 Відповісти
8 октября Москва Ереван боинг 777-300, Сергей Есенин, 400 кресел. В общем, пока закрыли рейсы в Ереван и правильно. Наемников достаточно. Вообще запретить мужчинам по туризму лететь сейчас надо. Или отменить все рейсы
08.10.2020 13:55 Відповісти
14:07

08.10.2020 14:02 Відповісти
Танки в горах - повна хня. Нє?
08.10.2020 14:02 Відповісти
Яка нам різниця що там робиться на Кавказі? Чому українці мають перейматися чужими проблемами? А от тут, у нас вдома азербайджанці вже пів Києва захопили..
08.10.2020 14:03 Відповісти
справді, після теплого дощу повинні гриби поперти, це важливіше
08.10.2020 14:07 Відповісти
08.10.2020 14:08 Відповісти
Для нас Крим і Донбас почалися ще у Грозному. І про це попереджали наші націоналісти, які воювали там проти росії разом з чеченцями.
08.10.2020 17:21 Відповісти
так, попереджали
а особисто я з 2004 р. про це криком кричав у науковому середовищі...
але... наш мудрий нарІд продовжував спати...
08.10.2020 19:26 Відповісти
Иди на вуй с Украинского сайта ,проблядь проросийская. За сколько пост ,праститутка , а в зад ,за сколько дашь.
08.10.2020 14:13 Відповісти
Надо их откупить и пусть совершат рейд на ДНР/ЛНР.....
П.С. Все вопросы к арам и их военторговскому поставщику !
08.10.2020 14:15 Відповісти
Увага! "Николенко" - це кацапська гнида вірм. походження. У спам його відправляйте.
Армовата з птахофабриці мордору.
08.10.2020 14:17 Відповісти
Армяшки как то слабо подготовились.Хотя бы динамическую защиту на танки установили.
08.10.2020 14:22 Відповісти
08.10.2020 14:29 Відповісти
армяне побросали десяток танков https://youtu.be/EsjaKMYYK7Q
08.10.2020 14:33 Відповісти
08.10.2020 14:35 Відповісти
https://aze.az/jekozjanc-otvetil-mhitarjanu-genrih-ty-bolnoj-jeto-publikacija-negodjaja-video.html Экозьянц ответил Мхитаряну: Генрих, ты больной? Это публикация негодяя.ВИДЕО
08.10.2020 14:56 Відповісти
я так понимаю, что армяне просто бросили танки и убежали?
08.10.2020 15:28 Відповісти
За украино-китайскую границу!
08.10.2020 16:08 Відповісти
За смолу в пеклі для *****!
08.10.2020 17:27 Відповісти
никто не победит. блиц криг капут.
09.10.2020 07:20 Відповісти
 
 