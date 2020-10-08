Азербайджанці захопили ще три вірменські танки Т-72 під Горадізом. ВIДЕО
Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео, на якому показано ще три танки армії Вірменії, захоплені біля Горадіза.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, усі три бронемашини на записі в справному стані і можуть рухатися.
Підлога Маккартні
08.10.2020 13:50
Advokat Vasil Savchuk
08.10.2020 14:02
Дилетант Дилетантов
08.10.2020 14:08
https://haqqin.az/news/191052
https://haqqin.az/news/191131
За все отвечать будете!
https://haqqin.az/news/191146
За то, что проспал удар.
14:07
Ракетная установка «Град», из которой вооруженные силы Армении вели огонь по мирным азербайджанским городам Барда и Тертер, уничтожена подразделениями Азербайджанской армии с помощью высокоточной ракеты. Об этом в своем Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. https://haqqin.az/news/191154
https://twitter.com/i/status/1314137029341569024
чи таке ольгінським ботам не пояснили?
а особисто я з 2004 р. про це криком кричав у науковому середовищі...
але... наш мудрий нарІд продовжував спати...
П.С. Все вопросы к арам и их военторговскому поставщику !
Армовата з птахофабриці мордору.
https://haqqin.az/news/191160
https://haqqin.az/news/191160