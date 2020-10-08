Розбито колону збройних сил Вірменії в районі Джебраїла. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано колону розбитої техніки армії Вірменії поблизу міста Джебраїла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у колоні близько двох десятків одиниць військової техніки і один цивільний легковий автомобіль. На записі видно, що перша машина в колоні горить.
УАЗ - буханка теж судячи по всьому атакована дроном, вікон немає.
Гарно дрони погуляли
Harop ударил по первой машине и "славные армянские воины света" быстренько разбежались кто куда. Скоро захотят кушать и пойдут сдаваться пролетающемо мимо дрону.
Знакомая картина.