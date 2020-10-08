Розбито колону збройних сил Вірменії в районі Джебраїла. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано колону розбитої техніки армії Вірменії поблизу міста Джебраїла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у колоні близько двох десятків одиниць військової техніки і один цивільний легковий автомобіль. На записі видно, що перша машина в колоні горить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Азербайджанці захопили ще три вірменські танки Т-72 під Горадізом. ВIДЕО