Проект бюджета "отвратительного качества", его "надо спасать", - "слуга народа" Гетманцев

Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета "отвратительного качества" и его "надо спасать".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета по финансовой, налоговой и бюджетной политике Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.

По его словам, к бюджету есть "масса" претензий.

"Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке [и по таким ставкам].

То есть, или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", - заявил Гетманцев.

Нардеп добавил, что его "смущает" размер дефицита госбюджета и он подаст правки для его снижения.

"По моим подсчетам Минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда", - сказал он.

Глава комитета предлагает уменьшить дефицит госбюджета до 4,9% и призывает Минфин "ответственно относиться" к бюджету.

"То, что происходило в этом году, объяснимо кризисом и коронавирусом, но это не допустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме", - добавил Гетманцев.

госбюджет (1195) Минфин (1556) Гетманцев Даниил (416) Слуга народа (2669)
+2
Имеют право на ошибку. Тамада со свадебным фотографом сильно бухали, когда составляли проект бюджета. Щас им на усиление няню и парикмахершу подкинут...
09.10.2020 12:11 Ответить
09.10.2020 12:11 Ответить
+2
а якби на їх місці були якісь дурачки?
09.10.2020 12:11 Ответить
09.10.2020 12:11 Ответить
+2
Это уже эпоха бедности окончилась, или нужно ещё подождать?
09.10.2020 12:14 Ответить
09.10.2020 12:14 Ответить
крысы побежали, нит вам спасенья уроды конченые ответить прийдется по полной
09.10.2020 12:04 Ответить
09.10.2020 12:04 Ответить
От их "спасания" скоро не будет спасения
09.10.2020 12:06 Ответить
09.10.2020 12:06 Ответить
а якби на їх місці були якісь дурачки?
09.10.2020 12:11 Ответить
09.10.2020 12:11 Ответить
Так Гетманцев ввімкнув дурник і не доповів зубожілому (тут вже без лапок) наріду, що б:юджет той треба рятувати від нього і його зелених поплічників. Вірніше, не б'юджет, а державу від них і того б'юджету. Можна подумати, що то Порошенко б'юджет той на коліні писав.
09.10.2020 13:14 Ответить
09.10.2020 13:14 Ответить
вони спасуть!
вони спасуть!
09.10.2020 12:10 Ответить
09.10.2020 12:10 Ответить
Имеют право на ошибку. Тамада со свадебным фотографом сильно бухали, когда составляли проект бюджета. Щас им на усиление няню и парикмахершу подкинут...
09.10.2020 12:11 Ответить
09.10.2020 12:11 Ответить
ну, няню знаю... а парикмахер - это это?)))
ну, няню знаю... а парикмахер - это это?)))
09.10.2020 12:16 Ответить
09.10.2020 12:16 Ответить
зе-кидалы.берут с любой стороны на свой популизм, а кроме кредитов ничего наладить не могут
09.10.2020 12:13 Ответить
09.10.2020 12:13 Ответить
Тут не только бюджет надо спасать! Тут уже вся страна в опасности! А эмиссия - спасет не нас, а только вас, возможно.
09.10.2020 12:13 Ответить
09.10.2020 12:13 Ответить
Это уже эпоха бедности окончилась, или нужно ещё подождать?
09.10.2020 12:14 Ответить
09.10.2020 12:14 Ответить
чему удивляться . правительство отвратительного качества при президенте отвратительного качества на куске туалетной бумаги ( отвратительного качества ) нацарапало проект бюджета страны . естественно этот проект бюджета может быть только отвратительного качества
09.10.2020 12:16 Ответить
09.10.2020 12:16 Ответить
они берут количеством...
09.10.2020 12:18 Ответить
09.10.2020 12:18 Ответить
Пора дополнить уголовный кодекс еще одной статьей: «Изнасилование госбюджета в особо извращенной форме»
09.10.2020 12:16 Ответить
09.10.2020 12:16 Ответить
Не буде дієвою. Який з імпотента насильник!
09.10.2020 12:42 Ответить
09.10.2020 12:42 Ответить
Неимпотент - для увеличения поголовья.
А к Бюджету присосались!
09.10.2020 12:44 Ответить
09.10.2020 12:44 Ответить
Зрозуміло, - оральне згвалтування. Це ще гірше.
09.10.2020 12:55 Ответить
09.10.2020 12:55 Ответить
Зачем? Зелень отвратительного качество нужно не спасать, а выбрасывать на помойку. И это в лучшем случае.
09.10.2020 12:20 Ответить
09.10.2020 12:20 Ответить
И бюджет нужно спасать и страну нужно спасать. От вас.
09.10.2020 12:31 Ответить
09.10.2020 12:31 Ответить
"Рятувальники" ви наші, нестулепні. Можете "дорятуватися", що свої зади будете рятувати, безкінечною така "циркова вистава" не буде.
09.10.2020 12:50 Ответить
09.10.2020 12:50 Ответить
Як показує досвід України останніх десяти років то, Макс Вебер був правий. Ще на рубежі 19-20 століть він писав про те що, величина заробітної плати на якість виконання робіт не впливає. Скільки дурню чи казнокраду не плати, а якісної роботи від нього годі чекати. Тільки ідеологічні переконання та висока мораль виконавця гарантує якісне виконання роботи. Звичайно що, моральна людина не візьметься виконувати роботу в якій вона не більмеса не розуміє. Люди, які притримуються ідеологічних переконань вибирати у владу пройдисвітів теж не стануть.
09.10.2020 12:55 Ответить
09.10.2020 12:55 Ответить
Шо у гетманцева на язику, той у зеленського в голові!

Шо у Жиріновського на язику, той у Путіна в голові!

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Що ж не сподобалось "у зеленського" в плодах трудов ихних? Немає обіцяного зростання в 40%?
Проєкт бюджету "жахливої ​​якості", його "треба рятувати", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7128
09.10.2020 13:25 Ответить
09.10.2020 13:25 Ответить
Пропоную депутатам,прокурорам,ментам,суддям,НАЗК,ВАКС,ДБР не збільшувати на їх утримання бюджет 2021,а суттєво збільшити соціальні виплати,зарплати,стипендії,пенсії.
10.10.2020 00:11 Ответить
10.10.2020 00:11 Ответить
 
 