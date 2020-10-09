Проект бюджета "отвратительного качества", его "надо спасать", - "слуга народа" Гетманцев

Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета "отвратительного качества" и его "надо спасать".

об этом заявил глава комитета по финансовой, налоговой и бюджетной политике Даниил Гетманцев в интервью Экономической правды.

По его словам, к бюджету есть "масса" претензий.

"Первый и главный вопрос состоит в том, что мы не видим источника покрытия дефицита. Основной источник покрытия – ОВГЗ. Мы не видим таких денег на рынке [и по таким ставкам].

То есть, или мы платим безумные ставки и возвращаем нерезидентам все, причем берем короткие деньги, как это было в первой половине 2019 года. Или мы эмиссию делаем с Нацбанком. Других вариантов нет", - заявил Гетманцев.

Нардеп добавил, что его "смущает" размер дефицита госбюджета и он подаст правки для его снижения.

"По моим подсчетам Минфин сознательно либо по ошибке уменьшил доходы бюджета на 79,31 миллиарда. Также я вижу необоснованные расходы в общей сумме 9,63 миллиарда", - сказал он.

Глава комитета предлагает уменьшить дефицит госбюджета до 4,9% и призывает Минфин "ответственно относиться" к бюджету.

"То, что происходило в этом году, объяснимо кризисом и коронавирусом, но это не допустимо в следующем году. Мы не позволим управлять публичными финансами в ручном режиме", - добавил Гетманцев.