Проєкт бюджету "жахливої ​​якості", його "треба рятувати", - "слуга народу" Гетманцев

Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої ​​якості" і його "треба рятувати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава комітету з фінансової, податкової та бюджетної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, до бюджету є "маса" претензій.

"Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття - ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку [і за такими ставками].

Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, до того ж беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року. Або ми емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає", - заявив Гетманцев.

Нардеп додав, що його "бентежить" розмір дефіциту держбюджету і він подасть правки для його зниження.

"За моїми підрахунками Мінфін свідомо або помилково зменшив доходи бюджету на 79,31 мільярда. Також я бачу необґрунтовані витрати в загальній сумі 9,63 мільярда", - сказав він.

Глава комітету пропонує зменшити дефіцит держбюджету до 4,9% і закликає Мінфін "відповідально ставитися" до бюджету.

"Те, що відбувалося цього року, можна пояснити кризою і коронавірусом, але це не допустимо в наступному році. Ми не дозволимо керувати публічними фінансами в ручному режимі", - додав Гетманцев.

+2
Имеют право на ошибку. Тамада со свадебным фотографом сильно бухали, когда составляли проект бюджета. Щас им на усиление няню и парикмахершу подкинут...
09.10.2020 12:11 Відповісти
+2
а якби на їх місці були якісь дурачки?
09.10.2020 12:11 Відповісти
+2
Это уже эпоха бедности окончилась, или нужно ещё подождать?
09.10.2020 12:14 Відповісти
крысы побежали, нит вам спасенья уроды конченые ответить прийдется по полной
09.10.2020 12:04 Відповісти
От их "спасания" скоро не будет спасения
09.10.2020 12:06 Відповісти
Так Гетманцев ввімкнув дурник і не доповів зубожілому (тут вже без лапок) наріду, що б:юджет той треба рятувати від нього і його зелених поплічників. Вірніше, не б'юджет, а державу від них і того б'юджету. Можна подумати, що то Порошенко б'юджет той на коліні писав.
09.10.2020 13:14 Відповісти
вони спасуть!

09.10.2020 12:10 Відповісти
ну, няню знаю... а парикмахер - це це?)))

09.10.2020 12:16 Відповісти
зе-кидалы.берут с любой стороны на свой популизм, а кроме кредитов ничего наладить не могут
09.10.2020 12:13 Відповісти
Тут не только бюджет надо спасать! Тут уже вся страна в опасности! А эмиссия - спасет не нас, а только вас, возможно.
09.10.2020 12:13 Відповісти
чему удивляться . правительство отвратительного качества при президенте отвратительного качества на куске туалетной бумаги ( отвратительного качества ) нацарапало проект бюджета страны . естественно этот проект бюджета может быть только отвратительного качества
09.10.2020 12:16 Відповісти
они берут количеством...
09.10.2020 12:18 Відповісти
Пора дополнить уголовный кодекс еще одной статьей: «Изнасилование госбюджета в особо извращенной форме»
09.10.2020 12:16 Відповісти
Не буде дієвою. Який з імпотента насильник!
09.10.2020 12:42 Відповісти
Неимпотент - для увеличения поголовья.
А к Бюджету присосались!
09.10.2020 12:44 Відповісти
Зрозуміло, - оральне згвалтування. Це ще гірше.
09.10.2020 12:55 Відповісти
Зачем? Зелень отвратительного качество нужно не спасать, а выбрасывать на помойку. И это в лучшем случае.
09.10.2020 12:20 Відповісти
И бюджет нужно спасать и страну нужно спасать. От вас.
09.10.2020 12:31 Відповісти
"Рятувальники" ви наші, нестулепні. Можете "дорятуватися", що свої зади будете рятувати, безкінечною така "циркова вистава" не буде.
09.10.2020 12:50 Відповісти
Як показує досвід України останніх десяти років то, Макс Вебер був правий. Ще на рубежі 19-20 століть він писав про те що, величина заробітної плати на якість виконання робіт не впливає. Скільки дурню чи казнокраду не плати, а якісної роботи від нього годі чекати. Тільки ідеологічні переконання та висока мораль виконавця гарантує якісне виконання роботи. Звичайно що, моральна людина не візьметься виконувати роботу в якій вона не більмеса не розуміє. Люди, які притримуються ідеологічних переконань вибирати у владу пройдисвітів теж не стануть.
09.10.2020 12:55 Відповісти
Шо у гетманцева на язику, той у зеленського в голові!

Шо у Жиріновського на язику, той у Путіна в голові!

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Що ж не сподобалось "у зеленського" в плодах трудов ихних? Немає обіцяного зростання в 40%?

09.10.2020 13:25 Відповісти
Пропоную депутатам,прокурорам,ментам,суддям,НАЗК,ВАКС,ДБР не збільшувати на їх утримання бюджет 2021,а суттєво збільшити соціальні виплати,зарплати,стипендії,пенсії.
10.10.2020 00:11 Відповісти
 
 