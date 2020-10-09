Проєкт бюджету "жахливої ​​якості", його "треба рятувати", - "слуга народу" Гетманцев

Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої ​​якості" і його "треба рятувати".

про це заявив глава комітету з фінансової, податкової та бюджетної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, до бюджету є "маса" претензій.

"Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття - ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку [і за такими ставками].

Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, до того ж беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року. Або ми емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає", - заявив Гетманцев.

Нардеп додав, що його "бентежить" розмір дефіциту держбюджету і він подасть правки для його зниження.

"За моїми підрахунками Мінфін свідомо або помилково зменшив доходи бюджету на 79,31 мільярда. Також я бачу необґрунтовані витрати в загальній сумі 9,63 мільярда", - сказав він.

Глава комітету пропонує зменшити дефіцит держбюджету до 4,9% і закликає Мінфін "відповідально ставитися" до бюджету.

"Те, що відбувалося цього року, можна пояснити кризою і коронавірусом, але це не допустимо в наступному році. Ми не дозволимо керувати публічними фінансами в ручному режимі", - додав Гетманцев.