РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 121 43

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик волны коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе – феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости.

 Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 9 октября, сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что рост заболеваемости и "ряд рекордов" в Украине будут фиксироваться до марта 2021 года.

"Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе – феврале, снижение – в марте – апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная", – сказал Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Госпродпотребслужба (261) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Стоять в очереди в Ощадбанке, но без маски -- это, конечно, удел богатых, счастливых, умных и свободных...*)
показать весь комментарий
09.10.2020 13:05 Ответить
+6
Пик простудного заболевания попадет на середину зимы - кто бы мог подумать.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:20 Ответить
+5
Благодаря таким "додумавшимся", как Вы, у нас что ни день, то рекорд по заболеваемости и по смертности от ковида.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как же так, зеидиоты говорили что пик уже пройден еще весной и что деньги уже можно укатать в асфальт
показать весь комментарий
09.10.2020 12:16 Ответить
зебілам не вір
показать весь комментарий
09.10.2020 12:42 Ответить
Пик простудного заболевания попадет на середину зимы - кто бы мог подумать.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:20 Ответить
Та да. Такая прям новость. У нас каждый год пик респираторных заболеваний попадает на этот период.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:07 Ответить
Ковид - простудное заболевание... Кто бы мог подумать..
показать весь комментарий
09.10.2020 14:38 Ответить
да, это тоже ОРВИ, но очень злобное.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:22 Ответить
главное выборы успеть протолкнуть
показать весь комментарий
09.10.2020 12:22 Ответить
Это так назначено?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:24 Ответить
Стою сегодня в Ощадбанке, наблюдаю картину: бабка, в очереди стоит в маске и ей дурно, начинает глаголить: " как душно в маске, дышать не могу, быстрее бы на улицу выйти".
Молчу, (сам я без маски) надеюсь додумается? Но нет! Нет! Не додумалась. Стояла мучилась и охала пока не вышла.
Воистину, раб не может быть свободным ибо рабство его в голове.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:47 Ответить
Стоять в очереди в Ощадбанке, но без маски -- это, конечно, удел богатых, счастливых, умных и свободных...*)
показать весь комментарий
09.10.2020 13:05 Ответить
Благодаря таким "додумавшимся", как Вы, у нас что ни день, то рекорд по заболеваемости и по смертности от ковида.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:08 Ответить
Дружище вам навязали новую религию. Раньше был Яхве, потом чЛенин а теперь Святой ковид 19. Все основано на страхе. Ну никак он не тянет на пандемию.
Хотят утилизировать лишних хомосапиенсов, особенно пенсов.
Ты посмотри: медицина угроблена полностью, смертность от сердечно-с заболеваний зашкаливает и пофиг. Ведь у нас есть Святый ковид святый боже.
Живите нормальной жизнью.
https://www.ar25.org/article/velyka-deklaraciya-barringtona-tysyachi-svitovyh-vchenyh-vystupyly-proty-obmezhen-povyazanyh Велика декларація Баррінгтона: тисячі світових вчених виступили проти обмежень, пов'язаних із Covid-19
показать весь комментарий
09.10.2020 13:37 Ответить
Вот Вы своим лицом без маски в очереди и совершили попытку утилизации той бабки. Вы запросто могли быть бессимптомным носителем или в латентном периоде заражения.
А по поводу религии Вы неправы. Есть куча научных исследований по ковиду.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:47 Ответить
Ну тобі чи мені може на пандемію і не тягне, бо ми молоді ще і здорові, а тим, хто за 70 тягне... У родичів у селі сусідка за кілька днів згоріла - раніше, ніж результати тесту прийшли... А її діти нормально перенесли хворобу в легкій формі.

Якщо тобі не жалко цих пенсів, то ходи в приміщенні без маски - виходить, що цим ти сам долучаєшся до їх "утилізації", як ти кажеш...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:03 Ответить
Еще раз объясняю для тех кто в танке:
Своевременное оказание помощи, качественная медицина (что в нашем псевдогосударстве невозможно в принципе) витамин С и прогулки на свежем воздухе это лучше чем сидение в наморднике.
P. S. Я никого не утилизирую, в городе прим 70% не носят маску и больных на ковид нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:17 Ответить
А хто заставляє носити маску на свіжому повітрі?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:41 Ответить
Тут ещё такой момент:когда больницы будут переполнены умирающими бабками и дедами, на которых тебе как бы насрать, вполне возможно, что у тебя случится, ну скажем апендицит, и тебе или твоим близким, если тяжело звболеют - банально не хватит места в больнице.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:24 Ответить
При настоящей пандемии любой ДК или пустой цех сойдет за госпиталь. Главное наличие оборудования и медпрепаратов. В моем городе одну поликлинику закрыли, центральную больницу сократили до нескольких корпусов. В старых корпусах теперь развалины и рай для флакушников и нариков. Вот это я понимаю забота о людях .
Вообще не желаю ни кому попадать в этот концлагерь. Не так давно попал с травмой.
Отношение хуже чем к собаке. Ты для них как раздражитель. Без денег там пропадешь.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:57 Ответить
А лечить тоже будут работники ДК и цехов ? О эта славянская беззаботность..
показать весь комментарий
09.10.2020 17:39 Ответить
Как с такими дебилами как ты вокруг можно жить нормальной жизнью? А, дружище?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:14 Ответить
Да никак. Ты мне пофигу.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:18 Ответить
Живите в своем подвале, только нам не навязывайте свое дерьмо.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:25 Ответить
но своим ты измазал ручку соседской двери
показать весь комментарий
09.10.2020 15:11 Ответить
Свободным будешь когда трубку в тебя воткнут... а она не поможет.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:40 Ответить
дибилы... пик будет в октябре
показать весь комментарий
09.10.2020 12:50 Ответить
та там что октябрь что ноябрь - сплошное пике будет, а уже некуда в Харькове и Киеве безмасочников ложить
показать весь комментарий
09.10.2020 13:27 Ответить
15к?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:07 Ответить
цифра примерная но 9к мы побьем гораздо быстрее чем 3 недели
показать весь комментарий
09.10.2020 13:27 Ответить
ха!
шо ж оно будет, если сейчас жопэ конкрэтное?
30% персонала нашей клиники валяются с пневмониями, в простом отделении из 11 больных у восьми пневмонии. У одного 100% подтвержденная ковидная. Перевести в опорные больницы нет возможности - везде под завязку. А нам ******, шо всё пучком.
Бабло на ковидло распилили и закатали в дороги.
Только такими темпами ездить по этим дорогам будет некому
показать весь комментарий
09.10.2020 13:28 Ответить
Госпродпотребслужба высказалась.Теперь надо бы узнать,что по этому поводу думает Лохзаготскот,а также ДиджиталСпецПромОфис.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:50 Ответить
Р. Яненко и Алексей Джи! Я бы не иронизировал, а плакал "от счастья"! Много специалистов госсаннадзора перешли работать в Госпотребпродслужбу несколько лет назад. Реформы, господа!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:21 Ответить
Все решено с олигархами-пока Лига Чемпионов в Киеве и прибыли возможны, карантина не будет, а будет во время перерыва в играх. Выиграл коньяк у спорящих со мной что после выборов карантин введут.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:05 Ответить
А якщо логічно подумати - де більше шанс заразитися у переповненій маршрутці з закритими вікнами чи на відкритому повітрі на стадіоні, де розсажують через 2 крісла, бо дозволили зайняти тільки 30% місць???
показать весь комментарий
09.10.2020 14:08 Ответить
де більше шанс заразитися у переповненій маршрутці з закритими вікнами чи на відкритому повітрі на стадіоні, де розсажують через 2 крісла,
===
Ти до того відкритого повітря будеш добиратися в переповненій маршрутці
показать весь комментарий
09.10.2020 14:46 Ответить
У мене є машина... І яка різниця, куди людина в маршрутці їде - на футбол чи на роботу в годину пік?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:54 Ответить
Главное что к этому времени выборы пройдут...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:59 Ответить
шаманы?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:26 Ответить
А 5800 это пока разминка... Вирусанет! Онихотятзабратьнашиденьги!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:37 Ответить
Долой прививки!
Свабодный человек не прививается!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:57 Ответить
Что то странное происходит в медицине. Причину смерти от короны не ставят уже даже при очевидных причинах. Знакомая умерла за 5 дней болезни. 70% поражения легких. Не коронавирус, согласно заключения.
До этого была новость, что какой то знаменитый врач тоже умер. По всем признакам ковид, а тесты отрицательные. Выплаты до свидания.
Нездоровая ситуация, напоминающая СССР, когда чернобыльцы умирали от чего угодно, но лишь бы не связано с ЧАЭС.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:57 Ответить
 
 