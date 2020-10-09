Пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет в январе-феврале, - Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик волны коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе – феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости.

Об этом в интервью "Обозревателю", которое вышло 9 октября, сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.



Он сказал, что рост заболеваемости и "ряд рекордов" в Украине будут фиксироваться до марта 2021 года.



"Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе – феврале, снижение – в марте – апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная", – сказал Рубан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли, - Кличко