Пік захворюваності на COVID-19 в Україні буде в січні-лютому, - Держпродспоживслужба
У Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.
Про це в інтерв'ю "Обозревателю", яке вийшло 9 жовтня, сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
Він сказав, що зростання захворюваності і "низка рекордів" в Україні будуть фіксуватися до березня 2021 року.
"Ми спостерігатимемо зростання захворюваності з жовтня, власне, ми вже це бачимо. Найбільші показники будуть реєструватися в січні-лютому, зниження - в березні-квітні. На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020-го і 2021 року. Тому що це гостра респіраторна вірусна інфекція, дуже важка і дуже агресивна", - сказав Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молчу, (сам я без маски) надеюсь додумается? Но нет! Нет! Не додумалась. Стояла мучилась и охала пока не вышла.
Воистину, раб не может быть свободным ибо рабство его в голове.
Хотят утилизировать лишних хомосапиенсов, особенно пенсов.
Ты посмотри: медицина угроблена полностью, смертность от сердечно-с заболеваний зашкаливает и пофиг. Ведь у нас есть Святый ковид святый боже.
Живите нормальной жизнью.
https://www.ar25.org/article/velyka-deklaraciya-barringtona-tysyachi-svitovyh-vchenyh-vystupyly-proty-obmezhen-povyazanyh Велика декларація Баррінгтона: тисячі світових вчених виступили проти обмежень, пов'язаних із Covid-19
А по поводу религии Вы неправы. Есть куча научных исследований по ковиду.
Якщо тобі не жалко цих пенсів, то ходи в приміщенні без маски - виходить, що цим ти сам долучаєшся до їх "утилізації", як ти кажеш...
Своевременное оказание помощи, качественная медицина (что в нашем псевдогосударстве невозможно в принципе) витамин С и прогулки на свежем воздухе это лучше чем сидение в наморднике.
P. S. Я никого не утилизирую, в городе прим 70% не носят маску и больных на ковид нет.
Вообще не желаю ни кому попадать в этот концлагерь. Не так давно попал с травмой.
Отношение хуже чем к собаке. Ты для них как раздражитель. Без денег там пропадешь.
шо ж оно будет, если сейчас жопэ конкрэтное?
30% персонала нашей клиники валяются с пневмониями, в простом отделении из 11 больных у восьми пневмонии. У одного 100% подтвержденная ковидная. Перевести в опорные больницы нет возможности - везде под завязку. А нам ******, шо всё пучком.
Бабло на ковидло распилили и закатали в дороги.
Только такими темпами ездить по этим дорогам будет некому
===
Ти до того відкритого повітря будеш добиратися в переповненій маршрутці
Свабодный человек не прививается!
До этого была новость, что какой то знаменитый врач тоже умер. По всем признакам ковид, а тесты отрицательные. Выплаты до свидания.
Нездоровая ситуация, напоминающая СССР, когда чернобыльцы умирали от чего угодно, но лишь бы не связано с ЧАЭС.