УКР
Пік захворюваності на COVID-19 в Україні буде в січні-лютому, - Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю", яке вийшло 9 жовтня, сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що зростання захворюваності і "низка рекордів" в Україні будуть фіксуватися до березня 2021 року.

"Ми спостерігатимемо зростання захворюваності з жовтня, власне, ми вже це бачимо. Найбільші показники будуть реєструватися в січні-лютому, зниження - в березні-квітні. На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020-го і 2021 року. Тому що це гостра респіраторна вірусна інфекція, дуже важка і дуже агресивна", - сказав Рубан.

У Києві рекордні 567 випадків коронавірусу, десять осіб померли, - Кличко

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (586) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+9
Стоять в очереди в Ощадбанке, но без маски -- это, конечно, удел богатых, счастливых, умных и свободных...*)
09.10.2020 13:05 Відповісти
+6
Пик простудного заболевания попадет на середину зимы - кто бы мог подумать.
09.10.2020 12:20 Відповісти
+5
Благодаря таким "додумавшимся", как Вы, у нас что ни день, то рекорд по заболеваемости и по смертности от ковида.
09.10.2020 13:08 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
как же так, зеидиоты говорили что пик уже пройден еще весной и что деньги уже можно укатать в асфальт
09.10.2020 12:16 Відповісти
зебілам не вір
09.10.2020 12:42 Відповісти
Пик простудного заболевания попадет на середину зимы - кто бы мог подумать.
09.10.2020 12:20 Відповісти
Та да. Такая прям новость. У нас каждый год пик респираторных заболеваний попадает на этот период.
09.10.2020 13:07 Відповісти
Ковид - простудное заболевание... Кто бы мог подумать..
09.10.2020 14:38 Відповісти
да, это тоже ОРВИ, но очень злобное.
09.10.2020 15:22 Відповісти
главное выборы успеть протолкнуть
09.10.2020 12:22 Відповісти
Это так назначено?
09.10.2020 12:24 Відповісти
Стою сегодня в Ощадбанке, наблюдаю картину: бабка, в очереди стоит в маске и ей дурно, начинает глаголить: " как душно в маске, дышать не могу, быстрее бы на улицу выйти".
Молчу, (сам я без маски) надеюсь додумается? Но нет! Нет! Не додумалась. Стояла мучилась и охала пока не вышла.
Воистину, раб не может быть свободным ибо рабство его в голове.
09.10.2020 12:47 Відповісти
Стоять в очереди в Ощадбанке, но без маски -- это, конечно, удел богатых, счастливых, умных и свободных...*)
09.10.2020 13:05 Відповісти
Благодаря таким "додумавшимся", как Вы, у нас что ни день, то рекорд по заболеваемости и по смертности от ковида.
09.10.2020 13:08 Відповісти
Дружище вам навязали новую религию. Раньше был Яхве, потом чЛенин а теперь Святой ковид 19. Все основано на страхе. Ну никак он не тянет на пандемию.
Хотят утилизировать лишних хомосапиенсов, особенно пенсов.
Ты посмотри: медицина угроблена полностью, смертность от сердечно-с заболеваний зашкаливает и пофиг. Ведь у нас есть Святый ковид святый боже.
Живите нормальной жизнью.
https://www.ar25.org/article/velyka-deklaraciya-barringtona-tysyachi-svitovyh-vchenyh-vystupyly-proty-obmezhen-povyazanyh Велика декларація Баррінгтона: тисячі світових вчених виступили проти обмежень, пов'язаних із Covid-19
09.10.2020 13:37 Відповісти
Вот Вы своим лицом без маски в очереди и совершили попытку утилизации той бабки. Вы запросто могли быть бессимптомным носителем или в латентном периоде заражения.
А по поводу религии Вы неправы. Есть куча научных исследований по ковиду.
09.10.2020 13:47 Відповісти
Ну тобі чи мені може на пандемію і не тягне, бо ми молоді ще і здорові, а тим, хто за 70 тягне... У родичів у селі сусідка за кілька днів згоріла - раніше, ніж результати тесту прийшли... А її діти нормально перенесли хворобу в легкій формі.

Якщо тобі не жалко цих пенсів, то ходи в приміщенні без маски - виходить, що цим ти сам долучаєшся до їх "утилізації", як ти кажеш...
09.10.2020 14:03 Відповісти
Еще раз объясняю для тех кто в танке:
Своевременное оказание помощи, качественная медицина (что в нашем псевдогосударстве невозможно в принципе) витамин С и прогулки на свежем воздухе это лучше чем сидение в наморднике.
P. S. Я никого не утилизирую, в городе прим 70% не носят маску и больных на ковид нет.
09.10.2020 14:17 Відповісти
А хто заставляє носити маску на свіжому повітрі?
09.10.2020 14:41 Відповісти
Тут ещё такой момент:когда больницы будут переполнены умирающими бабками и дедами, на которых тебе как бы насрать, вполне возможно, что у тебя случится, ну скажем апендицит, и тебе или твоим близким, если тяжело звболеют - банально не хватит места в больнице.
09.10.2020 16:24 Відповісти
При настоящей пандемии любой ДК или пустой цех сойдет за госпиталь. Главное наличие оборудования и медпрепаратов. В моем городе одну поликлинику закрыли, центральную больницу сократили до нескольких корпусов. В старых корпусах теперь развалины и рай для флакушников и нариков. Вот это я понимаю забота о людях .
Вообще не желаю ни кому попадать в этот концлагерь. Не так давно попал с травмой.
Отношение хуже чем к собаке. Ты для них как раздражитель. Без денег там пропадешь.
09.10.2020 16:57 Відповісти
А лечить тоже будут работники ДК и цехов ? О эта славянская беззаботность..
09.10.2020 17:39 Відповісти
Как с такими дебилами как ты вокруг можно жить нормальной жизнью? А, дружище?
09.10.2020 14:14 Відповісти
Да никак. Ты мне пофигу.
09.10.2020 14:18 Відповісти
Живите в своем подвале, только нам не навязывайте свое дерьмо.
09.10.2020 14:25 Відповісти
но своим ты измазал ручку соседской двери
09.10.2020 15:11 Відповісти
Свободным будешь когда трубку в тебя воткнут... а она не поможет.
09.10.2020 14:40 Відповісти
дибилы... пик будет в октябре
09.10.2020 12:50 Відповісти
та там что октябрь что ноябрь - сплошное пике будет, а уже некуда в Харькове и Киеве безмасочников ложить
09.10.2020 13:27 Відповісти
15к?
09.10.2020 13:07 Відповісти
цифра примерная но 9к мы побьем гораздо быстрее чем 3 недели
09.10.2020 13:27 Відповісти
ха!
шо ж оно будет, если сейчас жопэ конкрэтное?
30% персонала нашей клиники валяются с пневмониями, в простом отделении из 11 больных у восьми пневмонии. У одного 100% подтвержденная ковидная. Перевести в опорные больницы нет возможности - везде под завязку. А нам ******, шо всё пучком.
Бабло на ковидло распилили и закатали в дороги.
Только такими темпами ездить по этим дорогам будет некому
09.10.2020 13:28 Відповісти
Госпродпотребслужба высказалась.Теперь надо бы узнать,что по этому поводу думает Лохзаготскот,а также ДиджиталСпецПромОфис.
09.10.2020 13:50 Відповісти
Р. Яненко и Алексей Джи! Я бы не иронизировал, а плакал "от счастья"! Много специалистов госсаннадзора перешли работать в Госпотребпродслужбу несколько лет назад. Реформы, господа!
09.10.2020 14:21 Відповісти
Все решено с олигархами-пока Лига Чемпионов в Киеве и прибыли возможны, карантина не будет, а будет во время перерыва в играх. Выиграл коньяк у спорящих со мной что после выборов карантин введут.
09.10.2020 14:05 Відповісти
А якщо логічно подумати - де більше шанс заразитися у переповненій маршрутці з закритими вікнами чи на відкритому повітрі на стадіоні, де розсажують через 2 крісла, бо дозволили зайняти тільки 30% місць???
09.10.2020 14:08 Відповісти
де більше шанс заразитися у переповненій маршрутці з закритими вікнами чи на відкритому повітрі на стадіоні, де розсажують через 2 крісла,
===
Ти до того відкритого повітря будеш добиратися в переповненій маршрутці
09.10.2020 14:46 Відповісти
У мене є машина... І яка різниця, куди людина в маршрутці їде - на футбол чи на роботу в годину пік?
09.10.2020 14:54 Відповісти
Главное что к этому времени выборы пройдут...
09.10.2020 14:59 Відповісти
шаманы?
09.10.2020 16:26 Відповісти
А 5800 это пока разминка... Вирусанет! Онихотятзабратьнашиденьги!
09.10.2020 16:37 Відповісти
Долой прививки!
Свабодный человек не прививается!
09.10.2020 17:57 Відповісти
Что то странное происходит в медицине. Причину смерти от короны не ставят уже даже при очевидных причинах. Знакомая умерла за 5 дней болезни. 70% поражения легких. Не коронавирус, согласно заключения.
До этого была новость, что какой то знаменитый врач тоже умер. По всем признакам ковид, а тесты отрицательные. Выплаты до свидания.
Нездоровая ситуация, напоминающая СССР, когда чернобыльцы умирали от чего угодно, но лишь бы не связано с ЧАЭС.
09.10.2020 20:57 Відповісти
 
 