Пік захворюваності на COVID-19 в Україні буде в січні-лютому, - Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю", яке вийшло 9 жовтня, сказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що зростання захворюваності і "низка рекордів" в Україні будуть фіксуватися до березня 2021 року.

"Ми спостерігатимемо зростання захворюваності з жовтня, власне, ми вже це бачимо. Найбільші показники будуть реєструватися в січні-лютому, зниження - в березні-квітні. На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020-го і 2021 року. Тому що це гостра респіраторна вірусна інфекція, дуже важка і дуже агресивна", - сказав Рубан.

