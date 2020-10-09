Налоговики раскрыли схему минимизации платежей почти на 40 млн грн, - источник
Налоговая милиция и Офис генпрокурора разоблачили масштабную схему минимизации платежей, арестованы 39 млн 648 тыс. грн.
Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.
Деньги в сумме 39 млн 648 тыс. грн нашли во время обысков в Киеве и в Кировоградской области. Происхождение этих денег неизвестно, соответствующие документы отсутствуют.
Суд наложил на средства арест.
Продолжается следствие.
