РУС
Новости
1 280 3

Налоговики раскрыли схему минимизации платежей почти на 40 млн грн, - источник

Налоговая милиция и Офис генпрокурора разоблачили масштабную схему минимизации платежей, арестованы 39 млн 648 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

Деньги в сумме 39 млн 648 тыс. грн нашли во время обысков в Киеве и в Кировоградской области. Происхождение этих денег неизвестно, соответствующие документы отсутствуют.

Суд наложил на средства арест.

Продолжается следствие.

налоги (3259) налоговая (933) налоговая милиция (1849) ГФС (3601) Офис Генпрокурора (2648)
Сортировать:
Потерявший пожелал остаться неизвестным.
09.10.2020 16:28 Ответить
Общак ОПЗЖ?
09.10.2020 16:32 Ответить
Шо такое "налоговая милиция" ???
09.10.2020 22:00 Ответить
 
 