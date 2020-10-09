РУС
Вытеснение всего украинского на оккупированном Донбассе может существенно затруднить реинтеграцию этих территорий, - Украина в ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что на оккупированном Донбассе в школах фактически вытеснен украинский язык, а бизнес можно вести только с использованием флага оккупационной администрации. В будущем это может существенно затруднить реинтеграцию ОРДЛО.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В представленном на Постоянном совете отчете СММ освещаются такие случаи на территории ОРДЛО, как страх говорить на украинском публично, запрет ведения бизнеса без использования флага, введенного российской оккупационной администрацией, а также де-факто изъятие украинского языка из школ, где его разрешено изучать только один час в неделю в нерабочее время", - заявил дипломат.

Цымбалюк поблагодарил СММ за реакцию на многочисленные призывы украинской стороны активно освещать последовательную политику России, которая заключается в увеличении разрыва между контролируемыми правительством Украины и оккупированными Россией районами Донбасса.

"Длительная замена украинского языка, официальной символики, средств массовой информации, законодательства и валюты представляет серьезную угрозу для будущей реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнул Цымбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство

Представитель Украины выразил убеждение, что все эти аспекты должны быть систематизированы и освещены в отдельном тематическом докладе СММ ОБСЕ.

ОБСЕ (4900) оккупация (10305) Донбасс (26966) Цымбалюк Евгений (47)
+8
У вас сивохи с бужанскими делают то же самое в Украине.
09.10.2020 16:54 Ответить
+5
там уже нечего вытеснять, за 6 лет войны
09.10.2020 16:50 Ответить
+5
Та вы шо? А вот когда Крым пару лет побыл в оккупации немцев, там тоже всё советское вытеснили напрочь. А потом когда освободители его таки освободили - никаких проблем с реинтеграцией не возникло вообще. А тех, кого маразматик Джугашвили подозревал в коллаборационизме, отправили в Сибирь снег убирать.
Так вот, в Украине снег убирать негде, но зато можно, например, уран добывать в Жёлтых Водах. Или как завещал Мытэць - "на химию в Черкассы".
И всё отлично среинтегрируется.
09.10.2020 16:57 Ответить
там уже нечего вытеснять, за 6 лет войны
09.10.2020 16:50 Ответить
Битиё определяет сознание!
09.10.2020 16:52 Ответить
А зечмо каже какая разніца на каком ізикє гаваріть
09.10.2020 16:54 Ответить
У вас сивохи с бужанскими делают то же самое в Украине.
09.10.2020 16:54 Ответить
таких недобитків - та іншої наволочі, в Киеві дофуя...- факт...
09.10.2020 16:57 Ответить
Так это у них такой "мирный" план интеграции Украины в Лугандон.
10.10.2020 14:39 Ответить
що - тільки сьогодні це зрозуміли...- немае там уже давно України ...
09.10.2020 16:55 Ответить
іі там й не було з 40 х років
09.10.2020 17:04 Ответить
в 40- вих там ще була Україна ...- а от після 45-го, там почалася советізація..., ну і потім в період "індщустріалізаціїЙ Донбасу завезли всяку непотріб із рассеї...
09.10.2020 17:14 Ответить
Переселення кацапів почалося після Голодомору 33- 34 роки, в той же час було репресовано і вивезено на Далекий Схід і Середню Азію українське населення Донбасу ( частина) по сфабрикованих справах про укр націоналізм .А після 45 року ця вже друга хвиля русифікації Донбасу
09.10.2020 17:40 Ответить
может существенно затруднить/ а может и не затруднить . Чтобы да так нет, А вы покупаете или продаёте?-стиль заяв кодлана Коломойского.
09.10.2020 16:57 Ответить
Та вы шо? А вот когда Крым пару лет побыл в оккупации немцев, там тоже всё советское вытеснили напрочь. А потом когда освободители его таки освободили - никаких проблем с реинтеграцией не возникло вообще. А тех, кого маразматик Джугашвили подозревал в коллаборационизме, отправили в Сибирь снег убирать.
Так вот, в Украине снег убирать негде, но зато можно, например, уран добывать в Жёлтых Водах. Или как завещал Мытэць - "на химию в Черкассы".
И всё отлично среинтегрируется.
09.10.2020 16:57 Ответить
100%
09.10.2020 17:00 Ответить
шесть лет рашизма приравнять к 60 годам реинтеграции в Украину
09.10.2020 16:58 Ответить
та по баррабану всякие утеснения: реинтеграция тех территорий может произойти только с помощью гаубиц, где-то так до Урала реинтегрировать ....
09.10.2020 17:02 Ответить
Не вірю я що о так клямць (!) і та лугандонська прокацапська біомасса перетворилася на украінців..
09.10.2020 17:06 Ответить
"Республіка ШКІД" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
09.10.2020 17:27 Ответить
На сьогодні, найкращій варіант, про який говорять провідні політологи але не в Україні, буде демаркація лінії розмежування.

Створення демаркаційної лінії зі статусом кордону. Післ 6 років окупації і підрісшого покоління україноненависників потрібно десятки років дерусизації. Свого часу так поступили з німцями після знищення фашистського режиму.
Після злиття східної Німеччіни ще 20 оків був податок "на відновлення східниїх земель"! Але там на відміну від даунбасу не була випалена земля з деградованим насілінієм!
Для порівняння, зайдіть у невеличкий, ******** газинчик і ви побаіите приблизно такий же асортимент товарів щобув у магазинах НДР в 1980 х роках, тільки у них зовсіменбуло ніякого вагового товару! Тільки упаковки.
От і подумайте, що потрібно і які кошти для приведення в людський вигляд даунасу.
09.10.2020 17:27 Ответить
Украина жалуется на окупантов в ОБСЕ? А чем ОБСЕ вам поможет? Кому то ОБСЕ или ООН вообще чем то помогло? Нужно было думать раньше когда вы сдавали свои территории окупантам и отводили ВСУ *чтобынебылажертв*. Теперь можно только стать в позу *ЗЮ* и поцеловать себя в сраку.
09.10.2020 17:29 Ответить
Всё куда проще, "Рыба ищет где глубже ...".
Если мы будем жить гораздо лучше, чем жили они - интегрируются за 10-12 месяцев.
09.10.2020 17:34 Ответить
Там вже давно все українське витіснено, продукти завозять рашинські, інколи залежані, рубль теж давно там ходить, школи "направлені" на русскій мір, телебачення і пропаганда теж прорашинські, шкода тільки окуповану територію, бо вона українська...
09.10.2020 17:39 Ответить
А вони виплачують українські, пенсії безплатно постачають електроенергію і воду та і студентів приймають на пільгових умовах,повернути ті території можна лише тоді коли жителі тих тереторій відчують економічні проблеми ,а так їм створили комфортні умови дві пенсії дешева комуналка .
09.10.2020 18:53 Ответить
Навіщо в Україну "впихувати невпихуєме"? Інтернувати запроданців масово на історичну кацапщину. І по всьому.
09.10.2020 18:55 Ответить
поэтому надо армию укреплять и делать как азеры в карабахе.
09.10.2020 19:24 Ответить
А как правильно называется это преступление против человечности? Этноцид? Геноцид? Я думаю, нужно устроить также судебный процесс против России, за голод 1933 года. Это процесс можно начинать уже сейчас.
09.10.2020 20:34 Ответить
И всех совков прямо сейчас в очко насиловать надо хором
09.10.2020 22:19 Ответить
Звичайно, якщо реінтеграцію будуть проводити зебіли то це не матиме ніякого ефекту. Тому це мають робити виключно патріоти. Вони мають організовуватися у группи і ходити по вулицях і п№здити за кожне кацапське слово - саме так як пропонує соловьйов скабєєва та кісєльов. Тих хто відкрито буде підтримувати росію та заперечуватиме її винуватість має бути виселений із тих територій або в росію, або якщо не бажає виїджати з України вони мають бути розселені окремо в західноукраїнських землях із забороною на виїзд звідти назавжди.
09.10.2020 20:48 Ответить
Камуняку и дамбасяку на гилляку
09.10.2020 22:17 Ответить
 
 