Вытеснение всего украинского на оккупированном Донбассе может существенно затруднить реинтеграцию этих территорий, - Украина в ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что на оккупированном Донбассе в школах фактически вытеснен украинский язык, а бизнес можно вести только с использованием флага оккупационной администрации. В будущем это может существенно затруднить реинтеграцию ОРДЛО.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В представленном на Постоянном совете отчете СММ освещаются такие случаи на территории ОРДЛО, как страх говорить на украинском публично, запрет ведения бизнеса без использования флага, введенного российской оккупационной администрацией, а также де-факто изъятие украинского языка из школ, где его разрешено изучать только один час в неделю в нерабочее время", - заявил дипломат.

Цымбалюк поблагодарил СММ за реакцию на многочисленные призывы украинской стороны активно освещать последовательную политику России, которая заключается в увеличении разрыва между контролируемыми правительством Украины и оккупированными Россией районами Донбасса.

"Длительная замена украинского языка, официальной символики, средств массовой информации, законодательства и валюты представляет серьезную угрозу для будущей реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнул Цымбалюк.

Представитель Украины выразил убеждение, что все эти аспекты должны быть систематизированы и освещены в отдельном тематическом докладе СММ ОБСЕ.