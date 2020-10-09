Кабмин выделил более 572 млн на кислород для больных COVID-19
Кабинет Министров Украины выделил 572,224 млн грн на обеспечение подачей кислорода коечного фонда медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Выделить структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных и Киевской горгосадминистрации за счет средств, выделенных на закупку оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах, 572,224 млн грн на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения подачей кислорода коечного фонда медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.
Ермак со шмыглом денег абы кому не дают.....
https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************
В кислородных установках используется явление селективной гетерогенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F адсорбции кислорода из воздуха твердым адсорбентом. Установки отличаются высокой надежностью, простотой и высокими технико-экономическими характеристиками.
я вам гарантирую на 572 миллиона мы просто ******** дышать кислородом
На 572 млн. можно купить 28000 штук.