Кабмин выделил более 572 млн на кислород для больных COVID-19

Кабинет Министров Украины выделил 572,224 млн грн на обеспечение подачей кислорода коечного фонда медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Выделить структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных и Киевской горгосадминистрации за счет средств, выделенных на закупку оборудования для приемных отделений опорных медучреждений в госпитальных округах, 572,224 млн грн на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения подачей кислорода коечного фонда медучреждений, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

