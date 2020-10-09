РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6109 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 705 16

У 34 сотрудников ЦИК подтвержден COVID-19

У 34 сотрудников ЦИК подтвержден COVID-19

Среди сотрудников Центральной избирательной комиссии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИК предпринимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в ЦИК.

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2753) ЦИК (3646) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
та ладно! выборы ж не отменят ? ))))
показать весь комментарий
09.10.2020 18:30 Ответить
+3
начинается
показать весь комментарий
09.10.2020 18:42 Ответить
+2
ахаха, конечно же нет! не будьте так наивны
зато родственнички всех квартальщиков с удовольствием вызвутся занять вакантные места в "такое сложное для страны время"
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та ладно! выборы ж не отменят ? ))))
показать весь комментарий
09.10.2020 18:30 Ответить
Ми волонтерську допомогу надамо, як що що))
показать весь комментарий
09.10.2020 18:37 Ответить
е ні...туди аби хто ніззя - порахують не так... як премії ж вже виписали )))
показать весь комментарий
09.10.2020 18:43 Ответить
ахаха, конечно же нет! не будьте так наивны
зато родственнички всех квартальщиков с удовольствием вызвутся занять вакантные места в "такое сложное для страны время"
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
Никада!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:45 Ответить
начинается
показать весь комментарий
09.10.2020 18:42 Ответить
ЦИКать можно и в ИВЛ.
показать весь комментарий
09.10.2020 18:44 Ответить
Ну получат киргизский вариант.😂
показать весь комментарий
09.10.2020 18:46 Ответить
УВЕСЬ ЦИК в одному ліжку.
Воно ж ЦИК, їм закон не писаний.
Зебіли б.ля (с) майже цитата
показать весь комментарий
09.10.2020 18:59 Ответить
Зелень намагається зірвати вибори палюбому.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:01 Ответить
Политики, футболисты, а теперь работники ЦИК должны переболеть коронавирусом? То есть публичные, известные миллионам граждан люди? А работники ЦИК вскорости тоже станут публичными людьми, плюс функции, выполняемые ею при проведении выборов. Создается впечатление, что страну захлестнула эпидемия коронавируса.. Что-то не верится!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:05 Ответить
71 из 281 работников - сейчас на больничном?? И ЦИК работает?? Ну значит эти 71 там просто лишние.... а возможно лишних там еще больше....
показать весь комментарий
09.10.2020 19:12 Ответить
Там очень дружный коллектив. Один за всех и все за одного!
показать весь комментарий
09.10.2020 19:47 Ответить
12 процентов реально. Школы не закроют добежим очень быстро до половины населения
показать весь комментарий
09.10.2020 20:52 Ответить
 
 