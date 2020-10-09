У 34 сотрудников ЦИК подтвержден COVID-19

Среди сотрудников Центральной избирательной комиссии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЦИК предпринимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК призвал избирателей приходить на участки в масках и с собственными ручками. ИНФОГРАФИКА

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в ЦИК.