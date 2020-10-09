УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 705 16

У 34 співробітників ЦВК підтверджено COVID-19

У 34 співробітників ЦВК підтверджено COVID-19

Серед співробітників Центральної виборчої комісії лабораторно підтверджено 34 випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 з 281 працівника - зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ЦВК вживають усі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, у яких підозрюється хвороба або які контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

"З огляду на складність виборчого процесу, зазначаємо, що продовжуємо працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів", - підкреслили в ЦВК.

Читайте також: Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря, - член ЦВК Постівий

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1367) ЦВК (1179) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
та ладно! выборы ж не отменят ? ))))
показати весь коментар
09.10.2020 18:30 Відповісти
+3
начинается
показати весь коментар
09.10.2020 18:42 Відповісти
+2
ахаха, конечно же нет! не будьте так наивны
зато родственнички всех квартальщиков с удовольствием вызвутся занять вакантные места в "такое сложное для страны время"
показати весь коментар
09.10.2020 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та ладно! выборы ж не отменят ? ))))
показати весь коментар
09.10.2020 18:30 Відповісти
Ми волонтерську допомогу надамо, як що що))
показати весь коментар
09.10.2020 18:37 Відповісти
е ні...туди аби хто ніззя - порахують не так... як премії ж вже виписали )))
показати весь коментар
09.10.2020 18:43 Відповісти
ахаха, конечно же нет! не будьте так наивны
зато родственнички всех квартальщиков с удовольствием вызвутся занять вакантные места в "такое сложное для страны время"
показати весь коментар
09.10.2020 18:44 Відповісти
Никада!
показати весь коментар
09.10.2020 19:45 Відповісти
начинается
показати весь коментар
09.10.2020 18:42 Відповісти
ЦИКать можно и в ИВЛ.
показати весь коментар
09.10.2020 18:44 Відповісти
Ну получат киргизский вариант.😂
показати весь коментар
09.10.2020 18:46 Відповісти
УВЕСЬ ЦИК в одному ліжку.
Воно ж ЦИК, їм закон не писаний.
Зебіли б.ля (с) майже цитата
показати весь коментар
09.10.2020 18:59 Відповісти
Зелень намагається зірвати вибори палюбому.
показати весь коментар
09.10.2020 19:01 Відповісти
Политики, футболисты, а теперь работники ЦИК должны переболеть коронавирусом? То есть публичные, известные миллионам граждан люди? А работники ЦИК вскорости тоже станут публичными людьми, плюс функции, выполняемые ею при проведении выборов. Создается впечатление, что страну захлестнула эпидемия коронавируса.. Что-то не верится!
показати весь коментар
09.10.2020 19:05 Відповісти
71 из 281 работников - сейчас на больничном?? И ЦИК работает?? Ну значит эти 71 там просто лишние.... а возможно лишних там еще больше....
показати весь коментар
09.10.2020 19:12 Відповісти
Там очень дружный коллектив. Один за всех и все за одного!
показати весь коментар
09.10.2020 19:47 Відповісти
12 процентов реально. Школы не закроют добежим очень быстро до половины населения
показати весь коментар
09.10.2020 20:52 Відповісти
 
 