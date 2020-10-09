У 34 співробітників ЦВК підтверджено COVID-19

Серед співробітників Центральної виборчої комісії лабораторно підтверджено 34 випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"У ЦВК підтверджено 34 випадки захворювання на коронавірус. 71 з 281 працівника - зараз на лікарняному. Багато з них продовжують працювати дистанційно", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ЦВК вживають усі можливі заходи безпеки: температурний скринінг працівників двічі на день, огляд лікарями людей, у яких підозрюється хвороба або які контактували з хворими, наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів тощо.

"З огляду на складність виборчого процесу, зазначаємо, що продовжуємо працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів", - підкреслили в ЦВК.

