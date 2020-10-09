РУС
Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве

В Москве начались переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру. 

Сообщается, что  министры уже сидят за одним столом.

Переговоры проходят при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также опубликован снимок встречи

Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве 01

+13
А без коняки ніяк ..?? Що воно там забуло ?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:27 Ответить
+11
Два обиженных армяна и один мужик-освободитель.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:42 Ответить
+9
Ордьінскій формат.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:29 Ответить
А без коняки ніяк ..?? Що воно там забуло ?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:27 Ответить
Нічого не забуло- це їх конфлікт та їх зацікавленість в його продовженні.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:56 Ответить
прискакало из кремлевских конюшен овса просит.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:00 Ответить
Ордьінскій формат.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:29 Ответить
От цікаво, чию позицію буде обстоювати вірменин Лавров?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:30 Ответить
Як на мене, фото не втому ракурсі. Посередині повинен седіти міністр Азербайджану
показать весь комментарий
09.10.2020 19:32 Ответить
А інтер'єр не змінювався з часів Єкатерини ІІ😁
показать весь комментарий
09.10.2020 19:35 Ответить
Меблі тільки трохи інші.
Ось верхня частина спинки улюбленого крісла Катерини Другої. Як виглядає крісло загалом, можна глянути за посиланням.
http://newsname.info/os-shho-vytvoryala-kateryna-druga-v-svoyij-tayemnij-kimnati-tilky-dlya-doroslyh/ https://style.news.am/rus/news/8975/taiynaya-komnata-ekateriniy-vtoroiy-18--20--30-.html Тайная комната Екатерины Второй

Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 2026
показать весь комментарий
09.10.2020 20:16 Ответить
рыцари круглого стола
показать весь комментарий
09.10.2020 19:39 Ответить
Навіщо Аліев згодився на переговори у Козлостані ? Більше немає місць на світі ??
показать весь комментарий
09.10.2020 19:41 Ответить
Йому видніше, не вважаєте?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:55 Ответить
Так звичайно ! Але це не логічно якось
показать весь комментарий
09.10.2020 19:57 Ответить
Логічно. Дві сторони конфлікту та той, хто його створив та підтримує. Зайвих нема.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:59 Ответить
О тож бо ! Хто його створив (!). Але в мене мабуть неправил ьна логіка )
показать весь комментарий
09.10.2020 20:02 Ответить
Чому ж. Дуже логічно. Це щоб армяни з кацапами не закидали азербайджанцям на міжнародних політичних майданчиках, що вони не хочуть домовлятися та не йдуть на перемовини. На перемовини вони пішли, але далеко не факт що їх влаштують запропановані умови. До того ж а де вони ще ворогові висунуть свої умови як не на перемовинах? Політика - вона така політика...
показать весь комментарий
09.10.2020 20:06 Ответить
місця є, але хто з держав погодиться-пандемія, будь яка інша держава, надаючи майданчик для перемовин повинна забезпеити належний рівень, нести відповідальність за безпеку перемовників це потребує коштів та часу. Алієв погодився, щоб зрозуміти хто чим диха
показать весь комментарий
09.10.2020 19:57 Ответить
Так, але ж світ дууууже занепокоений сітуацій то чому б не запропонувати місце ?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:00 Ответить
Два обиженных армяна и один мужик-освободитель.
показать весь комментарий
09.10.2020 19:42 Ответить
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Суговушан в Тертерском районе, освобожденного в ходе успешного наступления Азербайджанской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=z_sLZ5IYQKM
показать весь комментарий
09.10.2020 19:51 Ответить
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

https://www.youtube.com/watch?v=Sn90NyhtH7U&feature=emb_title
показать весь комментарий
09.10.2020 19:54 Ответить
Усі три сторони конфлікту присутні. І зайвих нема- це вам не "Мінський формат".
показать весь комментарий
09.10.2020 19:54 Ответить
Под председательством Лошади ?..
Кремляди даже переговоры о мире в конюшню превращают
показать весь комментарий
09.10.2020 19:56 Ответить
Що поганого в "конюшні"?
показать весь комментарий
09.10.2020 19:58 Ответить
в кремлядской ?
показать весь комментарий
09.10.2020 20:03 Ответить
Там "гнидник", а не "конюшня".
показать весь комментарий
09.10.2020 20:14 Ответить
И тут без Рашки никак. НО вы не подумайте, РФ не сторона конфликта. РФ просто продает оружие обеим сторонам.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:00 Ответить
Кстате армяне выразили протест Израилю за продажу оружия азербайджанцам. Почему-то рашке они ничего не заявляют
показать весь комментарий
09.10.2020 21:40 Ответить
Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
09.10.2020 20:41 Ответить
Один из дипломатов к переговорам готов. Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 6088
показать весь комментарий
09.10.2020 20:46 Ответить
Директива Алиева своему министру иностранных дел на переговоры с Арменией в Москве: Мы поменяли статус-кво на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:17 Ответить
 
 