Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве

В Москве начались переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

Сообщается, что министры уже сидят за одним столом.

Переговоры проходят при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также опубликован снимок встречи