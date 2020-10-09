Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана начались в Москве
В Москве начались переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна.
об этом пишет Газета ру.
Сообщается, что министры уже сидят за одним столом.
Переговоры проходят при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Также опубликован снимок встречи
Кремляди даже переговоры о мире в конюшню превращают