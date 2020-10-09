Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві
У Москві почалися переговори міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії Джейхуна Байрамова і Зограба Мнацаканяна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.
Повідомляється, що міністри вже сидять за одним столом.
Переговори відбуваються за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Також опубліковано знімок зустрічі.
