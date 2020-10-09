УКР
Новини
6 049 30

Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві

У Москві почалися переговори міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії Джейхуна Байрамова і Зограба Мнацаканяна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Газета ру.

Повідомляється, що міністри вже сидять за одним столом.

Переговори відбуваються за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Також опубліковано знімок зустрічі.

Читайте також: Вірменія готова відновити мирний процес щодо Карабаху, - Пашинян

Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві 01

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) перемовини (3095) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+13
А без коняки ніяк ..?? Що воно там забуло ?
показати весь коментар
09.10.2020 19:27 Відповісти
+11
Два обиженных армяна и один мужик-освободитель.
показати весь коментар
09.10.2020 19:42 Відповісти
+9
Ордьінскій формат.
показати весь коментар
09.10.2020 19:29 Відповісти
Нічого не забуло- це їх конфлікт та їх зацікавленість в його продовженні.
показати весь коментар
09.10.2020 19:56 Відповісти
прискакало из кремлевских конюшен овса просит.
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
От цікаво, чию позицію буде обстоювати вірменин Лавров?
показати весь коментар
09.10.2020 19:30 Відповісти
Як на мене, фото не втому ракурсі. Посередині повинен седіти міністр Азербайджану
показати весь коментар
09.10.2020 19:32 Відповісти
А інтер'єр не змінювався з часів Єкатерини ІІ😁
показати весь коментар
09.10.2020 19:35 Відповісти
Меблі тільки трохи інші.
Ось верхня частина спинки улюбленого крісла Катерини Другої. Як виглядає крісло загалом, можна глянути за посиланням.
http://newsname.info/os-shho-vytvoryala-kateryna-druga-v-svoyij-tayemnij-kimnati-tilky-dlya-doroslyh/ https://style.news.am/rus/news/8975/taiynaya-komnata-ekateriniy-vtoroiy-18--20--30-.html Тайная комната Екатерины Второй

Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 2026
показати весь коментар
09.10.2020 20:16 Відповісти
рыцари круглого стола
показати весь коментар
09.10.2020 19:39 Відповісти
Навіщо Аліев згодився на переговори у Козлостані ? Більше немає місць на світі ??
показати весь коментар
09.10.2020 19:41 Відповісти
Йому видніше, не вважаєте?
показати весь коментар
09.10.2020 19:55 Відповісти
Так звичайно ! Але це не логічно якось
показати весь коментар
09.10.2020 19:57 Відповісти
Логічно. Дві сторони конфлікту та той, хто його створив та підтримує. Зайвих нема.
показати весь коментар
09.10.2020 19:59 Відповісти
О тож бо ! Хто його створив (!). Але в мене мабуть неправил ьна логіка )
показати весь коментар
09.10.2020 20:02 Відповісти
Чому ж. Дуже логічно. Це щоб армяни з кацапами не закидали азербайджанцям на міжнародних політичних майданчиках, що вони не хочуть домовлятися та не йдуть на перемовини. На перемовини вони пішли, але далеко не факт що їх влаштують запропановані умови. До того ж а де вони ще ворогові висунуть свої умови як не на перемовинах? Політика - вона така політика...
показати весь коментар
09.10.2020 20:06 Відповісти
місця є, але хто з держав погодиться-пандемія, будь яка інша держава, надаючи майданчик для перемовин повинна забезпеити належний рівень, нести відповідальність за безпеку перемовників це потребує коштів та часу. Алієв погодився, щоб зрозуміти хто чим диха
показати весь коментар
09.10.2020 19:57 Відповісти
Так, але ж світ дууууже занепокоений сітуацій то чому б не запропонувати місце ?
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Суговушан в Тертерском районе, освобожденного в ходе успешного наступления Азербайджанской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=z_sLZ5IYQKM
показати весь коментар
09.10.2020 19:51 Відповісти
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

https://www.youtube.com/watch?v=Sn90NyhtH7U&feature=emb_title
показати весь коментар
09.10.2020 19:54 Відповісти
Усі три сторони конфлікту присутні. І зайвих нема- це вам не "Мінський формат".
показати весь коментар
09.10.2020 19:54 Відповісти
Под председательством Лошади ?..
Кремляди даже переговоры о мире в конюшню превращают
показати весь коментар
09.10.2020 19:56 Відповісти
Що поганого в "конюшні"?
показати весь коментар
09.10.2020 19:58 Відповісти
в кремлядской ?
показати весь коментар
09.10.2020 20:03 Відповісти
Там "гнидник", а не "конюшня".
показати весь коментар
09.10.2020 20:14 Відповісти
И тут без Рашки никак. НО вы не подумайте, РФ не сторона конфликта. РФ просто продает оружие обеим сторонам.
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
Кстате армяне выразили протест Израилю за продажу оружия азербайджанцам. Почему-то рашке они ничего не заявляют
показати весь коментар
09.10.2020 21:40 Відповісти
Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 9126
показати весь коментар
09.10.2020 20:41 Відповісти
Один из дипломатов к переговорам готов. Переговори глав МЗС Вірменії й Азербайджану почалися в Москві - Цензор.НЕТ 6088
показати весь коментар
09.10.2020 20:46 Відповісти
Директива Алиева своему министру иностранных дел на переговоры с Арменией в Москве: Мы поменяли статус-кво на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее.
показати весь коментар
10.10.2020 01:17 Відповісти
 
 