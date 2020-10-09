Вірменія готова відновити мирний процес щодо Карабаху, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий відновити переговори з Азербайджаном за міжнародним посередництвом для врегулювання багаторічного конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до відновлення мирного процесу відповідно до нещодавніх заяв президентів і міністрів закордонних справ країн-співголів Мінської групи ОБСЄ", - сказав Пашинян на зустрічі глав урядів держав-членів Євразійського економічного союзу в Єревані в п'ятницю.

За словами вірменського прем'єра, народ Нагорного Карабаху "стоїть на порозі гуманітарної катастрофи", Степанакерт і інші населені пункти постійно зазнають артилерійських і ракетних обстрілів.

Разом з тим, він заявив, збройним силам Азербайджану не вдалося досягти "ніяких істотних результатів".