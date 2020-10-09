УКР
Вірменія готова відновити мирний процес щодо Карабаху, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий відновити переговори з Азербайджаном за міжнародним посередництвом для врегулювання багаторічного конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до відновлення мирного процесу відповідно до нещодавніх заяв президентів і міністрів закордонних справ країн-співголів Мінської групи ОБСЄ", - сказав Пашинян на зустрічі глав урядів держав-членів Євразійського економічного союзу в Єревані в п'ятницю.

За словами вірменського прем'єра, народ Нагорного Карабаху "стоїть на порозі гуманітарної катастрофи", Степанакерт і інші населені пункти постійно зазнають артилерійських і ракетних обстрілів.

Разом з тим, він заявив, збройним силам Азербайджану не вдалося досягти "ніяких істотних результатів".

Азербайджан (887) Вірменія (751) перемовини (3095) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (138)
+30
Потому что армянские мультипликаторы от усталости с ног валятся.
показати весь коментар
09.10.2020 14:24 Відповісти
+30
ДОЖИМАЙТЕ, не слушайте брехню (им нужно время для мобилизации и подвоза оружия из кацапии), верните свои территории!
показати весь коментар
09.10.2020 14:36 Відповісти
+27
значит крепко арам прижали фаберже....
показати весь коментар
09.10.2020 14:21 Відповісти
то не обстрелы, то камни с неба.
показати весь коментар
09.10.2020 14:20 Відповісти
значит крепко арам прижали фаберже....
показати весь коментар
09.10.2020 14:21 Відповісти
Швидше за все у павича пір'я з дупи висмикчли і розпушувати хвіст перед суперником немає можливості. Тільки сподіваюся, Алієву оце "бла-бла-бла" точно не потрібно. Особливо після втрат і витрачених значних ресурсів.
показати весь коментар
09.10.2020 14:51 Відповісти
а зачем?
показати весь коментар
09.10.2020 14:23 Відповісти
Потому что армянские мультипликаторы от усталости с ног валятся.
показати весь коментар
09.10.2020 14:24 Відповісти
Действительно, Азербайджану эти переговоры не нужны. Тем более, как показала практика предыдущих более чем 30-ти лет, эти переговоры ни к чему положительному не привели. Посему свою территорию Азербайджану просто нужно освободить от оккупантов.
показати весь коментар
09.10.2020 15:16 Відповісти
затем, что устал он(ара) от постоянных п..дюлей, хоть и пытается хорохорится
показати весь коментар
09.10.2020 15:24 Відповісти
Пашинян, ну а как же "сломаем позвоночник агрессору"? Как быть со всем вот этом вот?
показати весь коментар
09.10.2020 14:24 Відповісти
сломалка сломалась об позвоночник агрессора
показати весь коментар
09.10.2020 14:26 Відповісти
поздно, ара...поздно....
показати весь коментар
09.10.2020 14:27 Відповісти
Ереван готов возобновить переговоры с Азербайджаном при международном посредничестве для урегулирования многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Так вы армяшки сами и есть конфликт. Выведите войска с Карабаха и конфликт исчезнет сам собой
показати весь коментар
09.10.2020 14:29 Відповісти
И главное заявляют о переговорах и ни слова о выводе своих войск. Точно как в наших минских переговорах о дамбасе и крыме. Только бла-бла-бла о мирном плане и окончании войны и ни слова о выводе окупационных войск. Отсюда вывод сам собой что окупанты не хотят прекращать войну и окупацию а только тянут время.
показати весь коментар
09.10.2020 14:32 Відповісти
Вьівод с Донбасса российских НВФ и вооружений прописан в Минских соглашениях и является ключевьім пунктом переговоров в Нормандском формате. Потому Кремль и пьітается увильнуть от саммита в Берлине , любьіми путями.
показати весь коментар
09.10.2020 15:08 Відповісти
так по сути Пашинян прав, Армению статус-кво (окупация и многолетнее блаблабла типа переговоры) устраивают. Существующее положение всех агрессоров устраивает, де-факто контроль над территорией, чем больше времени пройдет, тем больше будет отчуждение, меньше бывших беженцев и их потомков захотят вернуться и в конце концов мир устанет от этого и скажет, ладно что было то было, жалко людей, надо найти решение, цивилизованно-демократическое, референдум и все стороны должны будут их принять (то есть Азербайджан и т.д. должны остаться не с чем). Так что ясень пень Армению "возобновления переговоров ради переговоров" абсолютно устраивают. Если Азербайджан возьмет под контроль Карабах и оккупированные территории, тогда уже Азербайджан будет готов к "переговорам ради переговоров"
показати весь коментар
09.10.2020 15:09 Відповісти
https://haqqin.az/news/191213 Минобороны: Уничтожена и захвачена техника противника
показати весь коментар
09.10.2020 14:30 Відповісти
В Чешских СМИ говорят, что армянская разведка лоханулась, не сумела разглядеть подготовку к наступлению противника. В разговорах с чешскими журналистами, армяне признавали, что смогут продержатся ещё три недели
показати весь коментар
09.10.2020 14:34 Відповісти
Минобороны: армяне обстреливают территории Мингячевира и Агджабеди https://haqqin.az/news/191215
показати весь коментар
09.10.2020 14:36 Відповісти
ДОЖИМАЙТЕ, не слушайте брехню (им нужно время для мобилизации и подвоза оружия из кацапии), верните свои территории!
показати весь коментар
09.10.2020 14:36 Відповісти
Армения поражена по всем фронтам, но по-прежнему врет своим гражданам

Каждый день Армения преподносит мировому сообществу очередную наглую ложь.
Несмотря на то, что Армения терпит поражение на всех фронтах, она продолжает вводить в заблуждение собственных граждан.
Об этом сказала Trend эксперт в области юриспруденции Натаван Кацман, комментируя нагорно-карабахский конфликт с точки зрения международного права.
"Это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Никакие турецкие войска, никакие другие войска сюда не вовлечены. Азербайджану незачем привлекать другие войска. У Азербайджана мощная армия и по численности, и по снабжению самыми передовыми технологиями и оружием", - сказала Кацман.
Она подчеркнула, что существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, где четко и ясно говорится, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля, и что армянские оккупанты должны незамедлительно и полностью вывести свои войска с этих территорий.
Говоря об атаках на азербайджанские стратегические объекты, эксперт сказала, что это спланировано Арменией, чтобы вовлечь в конфликт другие страны и сделать его межрегиональным.
Она добавила, что в верхушке армянского общества стоят такие люди, как Никол Пашинян, которые прямым текстом, открыто и без зазрения совести говорят «у нас такая стратегия, мы отдали приказ бомбить мирные города».
"Это не просто нечеловечная позиция и грубое нарушение человеческих норм - это нарушение международного права. Это террористический режим власти в Армении. Это полное попрание международного права и положений принятой после Второй мировой войны Женевской конвенции, согласно которой в случае войны недопустима бомбежка мирного населения, городов, гражданских объектов, в том числе водохранилищ и т.д.», - сказала эксперт.
Кацман отметила, что грамотная политика Президента Азербайджана ведет страну к успеху, и выразила уверенность, что Азербайджан полностью освободит от оккупации свои земли.
«Азербайджан не против армянского населения, и никогда не ущемлял армян. Армяне живут в Азербайджане и сегодня, и никто не может сказать, что они как-то страдают. Страдает мирное население обстреливаемых азербайджанских городов. Мы видим разрушенные дома и разрушенные жизни. Очень хочется, чтобы это поскорее закончилось, но нужно подчеркнуть, что это не закончится до тех пор, пока не будут освобождены оккупированные земли Азербайджана», - сказала Кацман.

показати весь коментар
09.10.2020 14:39 Відповісти
https://haqqin.az/news/191221 Захваченные армянские танки перекрашивают в цвета ВС Азербайджана ВИДЕО
показати весь коментар
09.10.2020 14:40 Відповісти
Пашинян сдается Президенту Ильхаму Алиеву https://news.day.az/politics/1278098.html
показати весь коментар
09.10.2020 14:41 Відповісти
Освободите оккупированные территории и не нужно никаких переговоров!
показати весь коментар
09.10.2020 14:41 Відповісти
Подразделения Азербайджанской Армии точным огнём по противнику на важных направлениях уничтожили большое количество его боевой техники, сообщает Минобороны Азербайджана. https://haqqin.az/news/191213
показати весь коментар
09.10.2020 14:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vOuQRGDAvOQ

https://www.youtube.com/watch?v=CXZ26nOmngc Работа Азербайджанских ПВО над Мингечауром Эксклюзивные кадры.
показати весь коментар
09.10.2020 14:44 Відповісти
Нет там никакой работы Азербайджанских ПВО - просто съемки неба с эмблемой телеканала во весь экран с закадровым лепетанием на никому тут непонятном языке.
При этом на видео не происходит ровным счетом абсолютно ничего.
показати весь коментар
09.10.2020 15:07 Відповісти
Ви спочатку забиріться геть з окупованих територій,уроди,а тоді вже і про перемовини щось там варнякать будете.
показати весь коментар
09.10.2020 14:44 Відповісти
почти тридцать лет говорили . армяне хотят еще тридцать лет поболтать ?
показати весь коментар
09.10.2020 14:46 Відповісти
Анкара о военных преступлениях Армении в Азербайджане https://haqqin.az/news/191207
показати весь коментар
09.10.2020 14:47 Відповісти
Мирный процесс , длящийся 30 с лишним лет не подходит Азербайджану. Предусловие начала мирных переговоров это передача всех оккупированных территорий Азербайдана под контроль Азербайджана без всяких предварительных условий и без бредовых запретов на нахождение там вооруженных сил Азербайджана, конечно кроме административной территории Нагорно Карабахской автономной области в старых границах, в замен контролируемых на данный момент территорий этой автономной области которую осуществляет Азербайджан ,оставить Нагорному Карабаху равнозначные территории Азербайджана в Лачинском коридоре ( Что бы была связь с Арменией) Кроме этого этот регион должны покинуть кадровые подразделения Армении, добровольцы, отпускники и заблудившиеся и вся тяжелая техника. После этого начинаются переговоры с участием США, Турции, РФ, ЕС, ООН о дальнейшей судьбе Карабаха в обозначенных границах. ( с возможным введением миротворцев из нейтральных стран) Вот он и есть компромисс.
показати весь коментар
09.10.2020 14:48 Відповісти
В эфире Би-би-си: Никол Пашинян вновь провалился под натиском прямых вопросов - ВИДЕО https://1news.az/news/v-efire-bi-bi-si-nikol-pashinyan-vnov-provalilsya-pod-natiskom-pryamyh-voprosov-video
показати весь коментар
09.10.2020 14:48 Відповісти
А без посредников нельзя уйти из чужого дома и забрать с собой свой мусор???
На это нужно максимум пару дней после объявления решения о своем уходе.
показати весь коментар
09.10.2020 14:51 Відповісти
Так они не хотят уходить. Задача этих переговоров - просто остановить наступление Азербайджанских ВС.
показати весь коментар
09.10.2020 15:09 Відповісти
проблема в том, что нет никакого народа Нагорного Карабаха. есть только армяне и азербайджанцы.
показати весь коментар
09.10.2020 14:51 Відповісти
За то єсьць "нарот даунббасу","нарот дірьйовьнє Голапопавька" тощо...
показати весь коментар
09.10.2020 23:14 Відповісти
глядя на тебеподобных, охотно верь, что есть.
показати весь коментар
10.10.2020 13:42 Відповісти
Ти,либонь,й сам даунббасянин.
показати весь коментар
10.10.2020 22:18 Відповісти
вот я ровно о том. быдлоподобное чмо, не способное к минимальному общению, а пытается судить и осуждать кого-то другого. поробуй начать с себя, вЯликий.
показати весь коментар
11.10.2020 15:53 Відповісти
Даунббас руліть і гавкає,бидлота гопота їзіч"єсккая.
показати весь коментар
11.10.2020 21:49 Відповісти
Мда... Що, вірмени, виявилося, воювать у Карабаху набагато важче, ніж торгувать хурмою і шаурмою з собачатини, в Москві?
Не соромно? Бугаї сорокалітні, сидите в Росії, Україні, Білорусі, а ваших дітей, вчорашніх школярів, новітні "дашнаки" посилають "на убой"!...
показати весь коментар
09.10.2020 15:00 Відповісти
Что происходит в Карабахе: Репортаж из Шуши и Лачина https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-yuzhnyh-vorot
показати весь коментар
09.10.2020 15:00 Відповісти
коцапская тема - отжали, а теперь давай все забудь и мирится будем (до следующего раза)
показати весь коментар
09.10.2020 15:03 Відповісти
Після "аджялє"--ще заср.ли.І полізли далі."Асвабажьдать".
показати весь коментар
09.10.2020 23:16 Відповісти
что же ты хитрожопый арафраер сдал назад?
показати весь коментар
09.10.2020 15:03 Відповісти
сначала отдайте что украли, а потом мириться будете
показати весь коментар
09.10.2020 15:03 Відповісти
там ведь не только карабабах на совести ар, но и несколько районов которые отделяли Нахичеваское ханство от Азербайджана. Так что много ар побежит в иривань. Их главное нигде в мире не пускать как беженцев. пущай у себя на родину взад возвращаются.
показати весь коментар
09.10.2020 15:13 Відповісти
Бежали храбрые армяны
на бегу роняя кал.
показати весь коментар
09.10.2020 15:09 Відповісти
В переводе с ара-дипломатического:"Путана-совок(совьетская оккупация)-єто круто!Даешь азербайджансая ТРУБА-рашиста кушать хочет!"
показати весь коментар
09.10.2020 15:17 Відповісти
ары лохи онкретные. короче. ту базу что поставила русня на армении в гюмри по договору с мордвой финансируется 50 на 50 армянией и кацапией. ары не только с этой базы гешефт не имели а еще и платили кацапне. а как кинулись и припекло их хитрые жопы так кацапня ушла в отказ и не подписалась за ар. Вывод : лоховство ар заключается в том, что мордва их сфаловала платить заа зеленых зайцев ***** на територии армянии.
показати весь коментар
09.10.2020 15:25 Відповісти
Ну,лохів скрізь хватає-совок(совіцька окупація)розпався,а ментал лишився-влада мародерна почала народ грабувати і в окупанта фабрики та заводи купувати,а коли агресор зміцнів бізнес їхній почав віджимати-маріонетки почали зраджувати обкрадений ними народ,писати йому "ПМР план","Мінські домовленності".Чому?Бо лохів хватає.Так і в Азербайджані- 30-ть років окупації і пустих резолюцій ООН аж тоді переповнили келих терпіння азерів,коли рашисти наблизилися на 30 км до їхньої ТРУБИ до Європи.От,які зараз можуть бути перемовини з окупантом?Агресор має бути покараний неодмінно.Але чи захоче влада воювати,коли зачеплять їхні бізнес-інтереси?Не думаю-патріоти відженуть трохи від Труби рашиста,а бариги лохам знову навішають на вуха свіжої лапші,типу "Нормандського формату"і на тому все стихне до нового загострення.
показати весь коментар
09.10.2020 16:04 Відповісти
Пашинян? "Прем"єр" "країни" кордон якої охороняє ФСБ РФ уже не тільки з Туреччиною, а і https://youtu.be/b_9fsvzEvMk?t=654 у головному аеропорті країни Звартноц паспортний контроль здіснюють російські прикордонники ФСБ
Усе "горні орли" стали курками у російському курятнику
показати весь коментар
09.10.2020 15:17 Відповісти
Ось чому Зеленський, маючи тіж самі безпілотники, що і у Азербайджана, відмовився від їх використання https://www.youtube.com/watch?v=3vmn_s46Z4A&feature=emb_logo&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi
показати весь коментар
09.10.2020 15:28 Відповісти
Если бы тупые кацапорылые армяне не оккупировали бы при помощи рашки территории Азербайджана 30 лет назад, то сегодня азербайджанские газопроводы шли бы не по территории Грузии, а через Армению. Армения была бы процветающей современной не совковой страной.
Но, армяне же исторические лузеры и *************. Всю жизнь ложились под рашку, та их потом сливала, а соседи их немного геноцидили.
Короче, сами себе выбрали путь в могилу. Ещё и борщом обливали наше укр. посольство в ереване и радовались оккупации крысма и даунпаса....

Жарить надо армяшек, пока не поумнеют!
показати весь коментар
09.10.2020 15:28 Відповісти
Вместе с тем, он заявил, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь "никаких существенных результатов".Источник: https://censor.net/ru/n3223975 ну почему же не достигли-даже очень достигли уже 3 день только и слышно от Армении о готовности возобновить переговоры
показати весь коментар
09.10.2020 15:33 Відповісти
Легко !Когда Азербайджан вернёт свои территории.
показати весь коментар
09.10.2020 15:34 Відповісти
ага, а посередником має бути лаптєстан....Азербайжанці, не слухайте цю муйню - продовжуйте звільняти свої території.
показати весь коментар
09.10.2020 15:38 Відповісти
Что-то давно не было вытья с оккупированного Крыма еще одного оккупанта - России. Этот оккупант мало того, что нагло оккупировал украинский Крым, так еще требует, чтобы его поили и кормили. Поскольку он не в состоянии прокормить и напоить оккупированный Крым. Тяжелый случай, скоро они его бросят. А с Армянами нечего проводить всякие бестолковые переговоры. Они когда его оккупировали не проводи переговоров, а нагло оккупировали. Продолжайте освобождать свои земли
показати весь коментар
09.10.2020 15:49 Відповісти
Якби вони за три десятиліття провели мирні переговори то, могли б мати сильні позиції і вибити для НКР дуже вигідні умови після повернення територій але планувалося набагато більше. Я так підозрюю що, тягнули час до гарного приводу провести анексію. Та замість того щоб укріплювати державу вони тільки розісрали всі ресурси протягом попередніх десятиліть. Тому, армія слаба, мобілізаційний потенціал низький, економіка в дупі і залишається тільки лякати місцеве населення черговою різаниною. Така перспектива звичайно не мобілізує, а примушує місцевих тікати у Вірменію. В результаті будуть втрачені території, десятки тисяч біженців і гуманітарна катастрофа. Чи дотяне Пашинян до кінця свого сроку не зрозуміло.
показати весь коментар
09.10.2020 15:51 Відповісти
То вже проблеми індіанців, а не шерифа. Як би не хотілося, але з часом такі "болячки" по переферії бувшого СРСР приходиться вирішувати тільки хірургічним шляхом, з кров*ю і гноєм, бо вони "гнояться" десятиліттями.
показати весь коментар
09.10.2020 16:10 Відповісти
Переговоры ради переговоров ? Еще 30 лет? Пашиняну следует просить Алиева не трогать коренных карабахцев,им в Азербайджане будет даже лучше....а войска надо прибирать ,пока есть кого.
показати весь коментар
09.10.2020 16:06 Відповісти
Ильхам Алиев объявил об освобождении Гадрута ( Гадрут азерб. назк. Ходжавенд это район непосредственно самого Карабаха ) и ряда сел https://haqqin.az/news/191227
показати весь коментар
09.10.2020 16:26 Відповісти
это очень даже Якши.
показати весь коментар
09.10.2020 16:44 Відповісти
Братья-азербайджанцы, не ведитесь, ******* до полного освобождения своей территории сцыкливых телефонянов...
показати весь коментар
09.10.2020 16:50 Відповісти
еще 30 лет вести переговоры?
показати весь коментар
09.10.2020 19:01 Відповісти
Он похож на зеленского.
показати весь коментар
09.10.2020 20:32 Відповісти
 
 