Армения готова возобновить мирный процесс по Карабаху, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить переговоры с Азербайджаном при международном посредничестве для урегулирования многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с недавними заявлениями президентов и министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване в пятницу.

По словам армянского премьера, народ Нагорного Карабаха "стоит на пороге гуманитарной катастрофы", Степанакерт и другие населенные пункты постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам.

Вместе с тем, он заявил, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь "никаких существенных результатов".

