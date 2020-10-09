РУС
Армения готова возобновить мирный процесс по Карабаху, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить переговоры с Азербайджаном при международном посредничестве для урегулирования многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с недавними заявлениями президентов и министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване в пятницу.

По словам армянского премьера, народ Нагорного Карабаха "стоит на пороге гуманитарной катастрофы", Степанакерт и другие населенные пункты постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам.

Вместе с тем, он заявил, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь "никаких существенных результатов".

Читайте также: Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по инициативе Путина

+30
Потому что армянские мультипликаторы от усталости с ног валятся.
09.10.2020 14:24 Ответить
+30
ДОЖИМАЙТЕ, не слушайте брехню (им нужно время для мобилизации и подвоза оружия из кацапии), верните свои территории!
09.10.2020 14:36 Ответить
+27
значит крепко арам прижали фаберже....
09.10.2020 14:21 Ответить
то не обстрелы, то камни с неба.
09.10.2020 14:20 Ответить
значит крепко арам прижали фаберже....
09.10.2020 14:21 Ответить
Швидше за все у павича пір'я з дупи висмикчли і розпушувати хвіст перед суперником немає можливості. Тільки сподіваюся, Алієву оце "бла-бла-бла" точно не потрібно. Особливо після втрат і витрачених значних ресурсів.
09.10.2020 14:51 Ответить
а зачем?
09.10.2020 14:23 Ответить
Потому что армянские мультипликаторы от усталости с ног валятся.
09.10.2020 14:24 Ответить
Действительно, Азербайджану эти переговоры не нужны. Тем более, как показала практика предыдущих более чем 30-ти лет, эти переговоры ни к чему положительному не привели. Посему свою территорию Азербайджану просто нужно освободить от оккупантов.
09.10.2020 15:16 Ответить
затем, что устал он(ара) от постоянных п..дюлей, хоть и пытается хорохорится
09.10.2020 15:24 Ответить
Пашинян, ну а как же "сломаем позвоночник агрессору"? Как быть со всем вот этом вот?
09.10.2020 14:24 Ответить
сломалка сломалась об позвоночник агрессора
09.10.2020 14:26 Ответить
поздно, ара...поздно....
09.10.2020 14:27 Ответить
Ереван готов возобновить переговоры с Азербайджаном при международном посредничестве для урегулирования многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Так вы армяшки сами и есть конфликт. Выведите войска с Карабаха и конфликт исчезнет сам собой
09.10.2020 14:29 Ответить
И главное заявляют о переговорах и ни слова о выводе своих войск. Точно как в наших минских переговорах о дамбасе и крыме. Только бла-бла-бла о мирном плане и окончании войны и ни слова о выводе окупационных войск. Отсюда вывод сам собой что окупанты не хотят прекращать войну и окупацию а только тянут время.
09.10.2020 14:32 Ответить
Вьівод с Донбасса российских НВФ и вооружений прописан в Минских соглашениях и является ключевьім пунктом переговоров в Нормандском формате. Потому Кремль и пьітается увильнуть от саммита в Берлине , любьіми путями.
09.10.2020 15:08 Ответить
так по сути Пашинян прав, Армению статус-кво (окупация и многолетнее блаблабла типа переговоры) устраивают. Существующее положение всех агрессоров устраивает, де-факто контроль над территорией, чем больше времени пройдет, тем больше будет отчуждение, меньше бывших беженцев и их потомков захотят вернуться и в конце концов мир устанет от этого и скажет, ладно что было то было, жалко людей, надо найти решение, цивилизованно-демократическое, референдум и все стороны должны будут их принять (то есть Азербайджан и т.д. должны остаться не с чем). Так что ясень пень Армению "возобновления переговоров ради переговоров" абсолютно устраивают. Если Азербайджан возьмет под контроль Карабах и оккупированные территории, тогда уже Азербайджан будет готов к "переговорам ради переговоров"
09.10.2020 15:09 Ответить
https://haqqin.az/news/191213 Минобороны: Уничтожена и захвачена техника противника
09.10.2020 14:30 Ответить
В Чешских СМИ говорят, что армянская разведка лоханулась, не сумела разглядеть подготовку к наступлению противника. В разговорах с чешскими журналистами, армяне признавали, что смогут продержатся ещё три недели
09.10.2020 14:34 Ответить
Минобороны: армяне обстреливают территории Мингячевира и Агджабеди https://haqqin.az/news/191215
09.10.2020 14:36 Ответить
ДОЖИМАЙТЕ, не слушайте брехню (им нужно время для мобилизации и подвоза оружия из кацапии), верните свои территории!
09.10.2020 14:36 Ответить
Армения поражена по всем фронтам, но по-прежнему врет своим гражданам

Каждый день Армения преподносит мировому сообществу очередную наглую ложь.
Несмотря на то, что Армения терпит поражение на всех фронтах, она продолжает вводить в заблуждение собственных граждан.
Об этом сказала Trend эксперт в области юриспруденции Натаван Кацман, комментируя нагорно-карабахский конфликт с точки зрения международного права.
"Это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Никакие турецкие войска, никакие другие войска сюда не вовлечены. Азербайджану незачем привлекать другие войска. У Азербайджана мощная армия и по численности, и по снабжению самыми передовыми технологиями и оружием", - сказала Кацман.
Она подчеркнула, что существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, где четко и ясно говорится, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля, и что армянские оккупанты должны незамедлительно и полностью вывести свои войска с этих территорий.
Говоря об атаках на азербайджанские стратегические объекты, эксперт сказала, что это спланировано Арменией, чтобы вовлечь в конфликт другие страны и сделать его межрегиональным.
Она добавила, что в верхушке армянского общества стоят такие люди, как Никол Пашинян, которые прямым текстом, открыто и без зазрения совести говорят «у нас такая стратегия, мы отдали приказ бомбить мирные города».
"Это не просто нечеловечная позиция и грубое нарушение человеческих норм - это нарушение международного права. Это террористический режим власти в Армении. Это полное попрание международного права и положений принятой после Второй мировой войны Женевской конвенции, согласно которой в случае войны недопустима бомбежка мирного населения, городов, гражданских объектов, в том числе водохранилищ и т.д.», - сказала эксперт.
Кацман отметила, что грамотная политика Президента Азербайджана ведет страну к успеху, и выразила уверенность, что Азербайджан полностью освободит от оккупации свои земли.
«Азербайджан не против армянского населения, и никогда не ущемлял армян. Армяне живут в Азербайджане и сегодня, и никто не может сказать, что они как-то страдают. Страдает мирное население обстреливаемых азербайджанских городов. Мы видим разрушенные дома и разрушенные жизни. Очень хочется, чтобы это поскорее закончилось, но нужно подчеркнуть, что это не закончится до тех пор, пока не будут освобождены оккупированные земли Азербайджана», - сказала Кацман.

09.10.2020 14:39 Ответить
https://haqqin.az/news/191221 Захваченные армянские танки перекрашивают в цвета ВС Азербайджана ВИДЕО
09.10.2020 14:40 Ответить
Пашинян сдается Президенту Ильхаму Алиеву https://news.day.az/politics/1278098.html
09.10.2020 14:41 Ответить
Освободите оккупированные территории и не нужно никаких переговоров!
09.10.2020 14:41 Ответить
Подразделения Азербайджанской Армии точным огнём по противнику на важных направлениях уничтожили большое количество его боевой техники, сообщает Минобороны Азербайджана. https://haqqin.az/news/191213
09.10.2020 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vOuQRGDAvOQ

https://www.youtube.com/watch?v=CXZ26nOmngc Работа Азербайджанских ПВО над Мингечауром Эксклюзивные кадры.
09.10.2020 14:44 Ответить
Нет там никакой работы Азербайджанских ПВО - просто съемки неба с эмблемой телеканала во весь экран с закадровым лепетанием на никому тут непонятном языке.
При этом на видео не происходит ровным счетом абсолютно ничего.
09.10.2020 15:07 Ответить
Ви спочатку забиріться геть з окупованих територій,уроди,а тоді вже і про перемовини щось там варнякать будете.
09.10.2020 14:44 Ответить
почти тридцать лет говорили . армяне хотят еще тридцать лет поболтать ?
09.10.2020 14:46 Ответить
Анкара о военных преступлениях Армении в Азербайджане https://haqqin.az/news/191207
09.10.2020 14:47 Ответить
Мирный процесс , длящийся 30 с лишним лет не подходит Азербайджану. Предусловие начала мирных переговоров это передача всех оккупированных территорий Азербайдана под контроль Азербайджана без всяких предварительных условий и без бредовых запретов на нахождение там вооруженных сил Азербайджана, конечно кроме административной территории Нагорно Карабахской автономной области в старых границах, в замен контролируемых на данный момент территорий этой автономной области которую осуществляет Азербайджан ,оставить Нагорному Карабаху равнозначные территории Азербайджана в Лачинском коридоре ( Что бы была связь с Арменией) Кроме этого этот регион должны покинуть кадровые подразделения Армении, добровольцы, отпускники и заблудившиеся и вся тяжелая техника. После этого начинаются переговоры с участием США, Турции, РФ, ЕС, ООН о дальнейшей судьбе Карабаха в обозначенных границах. ( с возможным введением миротворцев из нейтральных стран) Вот он и есть компромисс.
09.10.2020 14:48 Ответить
В эфире Би-би-си: Никол Пашинян вновь провалился под натиском прямых вопросов - ВИДЕО https://1news.az/news/v-efire-bi-bi-si-nikol-pashinyan-vnov-provalilsya-pod-natiskom-pryamyh-voprosov-video
09.10.2020 14:48 Ответить
А без посредников нельзя уйти из чужого дома и забрать с собой свой мусор???
На это нужно максимум пару дней после объявления решения о своем уходе.
09.10.2020 14:51 Ответить
Так они не хотят уходить. Задача этих переговоров - просто остановить наступление Азербайджанских ВС.
09.10.2020 15:09 Ответить
проблема в том, что нет никакого народа Нагорного Карабаха. есть только армяне и азербайджанцы.
09.10.2020 14:51 Ответить
За то єсьць "нарот даунббасу","нарот дірьйовьнє Голапопавька" тощо...
09.10.2020 23:14 Ответить
глядя на тебеподобных, охотно верь, что есть.
10.10.2020 13:42 Ответить
Ти,либонь,й сам даунббасянин.
10.10.2020 22:18 Ответить
вот я ровно о том. быдлоподобное чмо, не способное к минимальному общению, а пытается судить и осуждать кого-то другого. поробуй начать с себя, вЯликий.
11.10.2020 15:53 Ответить
Даунббас руліть і гавкає,бидлота гопота їзіч"єсккая.
11.10.2020 21:49 Ответить
Мда... Що, вірмени, виявилося, воювать у Карабаху набагато важче, ніж торгувать хурмою і шаурмою з собачатини, в Москві?
Не соромно? Бугаї сорокалітні, сидите в Росії, Україні, Білорусі, а ваших дітей, вчорашніх школярів, новітні "дашнаки" посилають "на убой"!...
09.10.2020 15:00 Ответить
Что происходит в Карабахе: Репортаж из Шуши и Лачина https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/07/87416-voyna-u-yuzhnyh-vorot
09.10.2020 15:00 Ответить
коцапская тема - отжали, а теперь давай все забудь и мирится будем (до следующего раза)
09.10.2020 15:03 Ответить
Після "аджялє"--ще заср.ли.І полізли далі."Асвабажьдать".
09.10.2020 23:16 Ответить
что же ты хитрожопый арафраер сдал назад?
09.10.2020 15:03 Ответить
сначала отдайте что украли, а потом мириться будете
09.10.2020 15:03 Ответить
там ведь не только карабабах на совести ар, но и несколько районов которые отделяли Нахичеваское ханство от Азербайджана. Так что много ар побежит в иривань. Их главное нигде в мире не пускать как беженцев. пущай у себя на родину взад возвращаются.
09.10.2020 15:13 Ответить
Бежали храбрые армяны
на бегу роняя кал.
09.10.2020 15:09 Ответить
В переводе с ара-дипломатического:"Путана-совок(совьетская оккупация)-єто круто!Даешь азербайджансая ТРУБА-рашиста кушать хочет!"
09.10.2020 15:17 Ответить
ары лохи онкретные. короче. ту базу что поставила русня на армении в гюмри по договору с мордвой финансируется 50 на 50 армянией и кацапией. ары не только с этой базы гешефт не имели а еще и платили кацапне. а как кинулись и припекло их хитрые жопы так кацапня ушла в отказ и не подписалась за ар. Вывод : лоховство ар заключается в том, что мордва их сфаловала платить заа зеленых зайцев ***** на територии армянии.
09.10.2020 15:25 Ответить
Ну,лохів скрізь хватає-совок(совіцька окупація)розпався,а ментал лишився-влада мародерна почала народ грабувати і в окупанта фабрики та заводи купувати,а коли агресор зміцнів бізнес їхній почав віджимати-маріонетки почали зраджувати обкрадений ними народ,писати йому "ПМР план","Мінські домовленності".Чому?Бо лохів хватає.Так і в Азербайджані- 30-ть років окупації і пустих резолюцій ООН аж тоді переповнили келих терпіння азерів,коли рашисти наблизилися на 30 км до їхньої ТРУБИ до Європи.От,які зараз можуть бути перемовини з окупантом?Агресор має бути покараний неодмінно.Але чи захоче влада воювати,коли зачеплять їхні бізнес-інтереси?Не думаю-патріоти відженуть трохи від Труби рашиста,а бариги лохам знову навішають на вуха свіжої лапші,типу "Нормандського формату"і на тому все стихне до нового загострення.
09.10.2020 16:04 Ответить
Пашинян? "Прем"єр" "країни" кордон якої охороняє ФСБ РФ уже не тільки з Туреччиною, а і https://youtu.be/b_9fsvzEvMk?t=654 у головному аеропорті країни Звартноц паспортний контроль здіснюють російські прикордонники ФСБ
Усе "горні орли" стали курками у російському курятнику
09.10.2020 15:17 Ответить
Ось чому Зеленський, маючи тіж самі безпілотники, що і у Азербайджана, відмовився від їх використання https://www.youtube.com/watch?v=3vmn_s46Z4A&feature=emb_logo&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi
09.10.2020 15:28 Ответить
Если бы тупые кацапорылые армяне не оккупировали бы при помощи рашки территории Азербайджана 30 лет назад, то сегодня азербайджанские газопроводы шли бы не по территории Грузии, а через Армению. Армения была бы процветающей современной не совковой страной.
Но, армяне же исторические лузеры и *************. Всю жизнь ложились под рашку, та их потом сливала, а соседи их немного геноцидили.
Короче, сами себе выбрали путь в могилу. Ещё и борщом обливали наше укр. посольство в ереване и радовались оккупации крысма и даунпаса....

Жарить надо армяшек, пока не поумнеют!
09.10.2020 15:28 Ответить
Вместе с тем, он заявил, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь "никаких существенных результатов".Источник: https://censor.net/ru/n3223975 ну почему же не достигли-даже очень достигли уже 3 день только и слышно от Армении о готовности возобновить переговоры
09.10.2020 15:33 Ответить
Легко !Когда Азербайджан вернёт свои территории.
09.10.2020 15:34 Ответить
ага, а посередником має бути лаптєстан....Азербайжанці, не слухайте цю муйню - продовжуйте звільняти свої території.
09.10.2020 15:38 Ответить
Что-то давно не было вытья с оккупированного Крыма еще одного оккупанта - России. Этот оккупант мало того, что нагло оккупировал украинский Крым, так еще требует, чтобы его поили и кормили. Поскольку он не в состоянии прокормить и напоить оккупированный Крым. Тяжелый случай, скоро они его бросят. А с Армянами нечего проводить всякие бестолковые переговоры. Они когда его оккупировали не проводи переговоров, а нагло оккупировали. Продолжайте освобождать свои земли
09.10.2020 15:49 Ответить
Якби вони за три десятиліття провели мирні переговори то, могли б мати сильні позиції і вибити для НКР дуже вигідні умови після повернення територій але планувалося набагато більше. Я так підозрюю що, тягнули час до гарного приводу провести анексію. Та замість того щоб укріплювати державу вони тільки розісрали всі ресурси протягом попередніх десятиліть. Тому, армія слаба, мобілізаційний потенціал низький, економіка в дупі і залишається тільки лякати місцеве населення черговою різаниною. Така перспектива звичайно не мобілізує, а примушує місцевих тікати у Вірменію. В результаті будуть втрачені території, десятки тисяч біженців і гуманітарна катастрофа. Чи дотяне Пашинян до кінця свого сроку не зрозуміло.
09.10.2020 15:51 Ответить
То вже проблеми індіанців, а не шерифа. Як би не хотілося, але з часом такі "болячки" по переферії бувшого СРСР приходиться вирішувати тільки хірургічним шляхом, з кров*ю і гноєм, бо вони "гнояться" десятиліттями.
09.10.2020 16:10 Ответить
Переговоры ради переговоров ? Еще 30 лет? Пашиняну следует просить Алиева не трогать коренных карабахцев,им в Азербайджане будет даже лучше....а войска надо прибирать ,пока есть кого.
09.10.2020 16:06 Ответить
Ильхам Алиев объявил об освобождении Гадрута ( Гадрут азерб. назк. Ходжавенд это район непосредственно самого Карабаха ) и ряда сел https://haqqin.az/news/191227
09.10.2020 16:26 Ответить
это очень даже Якши.
09.10.2020 16:44 Ответить
Братья-азербайджанцы, не ведитесь, ******* до полного освобождения своей территории сцыкливых телефонянов...
09.10.2020 16:50 Ответить
еще 30 лет вести переговоры?
09.10.2020 19:01 Ответить
Он похож на зеленского.
09.10.2020 20:32 Ответить
 
 