Жена Ляшко Росита баллотируется в Киевский облсовет

Росита Ляшко, супруга лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, возглавила список политсилы на выборах в Киевский областной совет.

Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года весной будет - она ​​упрекала меня, что лучше бы я занимался чем-то другим. Чтобы больше времени быть с ней, больше отдыхать, меньше нервничать. Когда-то предложил ей самой приобщиться к нашей политической команде. Матерь Божья, что я выслушал ... А теперь сама захотела", - написал Ляшко.

Политик считает, что на новом поприще супруга будет "бороться, как львица".

"Дома я и сам ее иногда немного побаиваюсь..." - отметил Ляшко.

