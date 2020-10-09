Жена Ляшко Росита баллотируется в Киевский облсовет
Росита Ляшко, супруга лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, возглавила список политсилы на выборах в Киевский областной совет.
Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года весной будет - она упрекала меня, что лучше бы я занимался чем-то другим. Чтобы больше времени быть с ней, больше отдыхать, меньше нервничать. Когда-то предложил ей самой приобщиться к нашей политической команде. Матерь Божья, что я выслушал ... А теперь сама захотела", - написал Ляшко.
Политик считает, что на новом поприще супруга будет "бороться, как львица".
"Дома я и сам ее иногда немного побаиваюсь..." - отметил Ляшко.
Также на Цензор.НЕТ: "Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я такую мерзость не смотрю.
Будь выше этого и не опускайся в эту грязь.
Противно читать.
даже неискушенные в политике люди уже 30 лет всё знают про методы чёрного пиара в политике, но всё равно время от времени появляются полоумные верят в какое-то идиотское видео, смонтированное на коленке.
ситуация следующая:
Ляшко уже 15 лет в политике, в течение этих лет постоянно разъезжает по стране, встречается с десятками тысячам людей, разговаривает с избирателями лицом к лицу: неужели эти десятки тысяч людей, тем более из украинской консервативной провинции, не учуяли бы в нём гомика ? Ведь этих заднеприводных сразу видно: за версту.
Ляшковская партия мне безразлична: просто как юрист я не предпочитаю объективность и не приемлю чёрный грязный пиар.
Вспомните, как недавно на мэра Днепра Филатова его противники нагло сфабриковали компромат: сделали в Фэйсбуке сообщение якобы от имени Филатова, где он грубо отзывается о владельцах собак и угрожает лично организовать с привлечением подчиненных ему муниципиальных служб массовый отстрел городских собак.
Вот текст: "Запомните, свиньи, не уважающие наш замечательный чистый город: я не позволю вам и вашим вездессущим и вездесрущим собакам загаживать парки, детские площадки и скверы. Днепр - это город для нормальных людей, а не для двуногих свиней и собак. Мною уже отдано распоряжение срочно выкопать за городом 500 ям, куда мы будем свозить и закапывать ваших поганых собак, которых я лично вместе с моими подчинёнными и волонтерами отстреляем на улицах города."
И вот такой пиар мгновенно сработал: из пол-миллиона собачников многие возмутились, начали писать в сетях, что Филатов - это кровавый урод-догхантер.
Это языкатое трепло, борец за интересы сирых и убогих, позиционирующий себя, как "проживший трудное бедное сиротское детство", уже построил себе рай на земле, живёт, как арабский нефтяной шейх.
Видео искать в сети не буду. Вашему мнению по видео доверяю.
Давно замыслили мы дело
Теперь оно кипит у нас
Благое время нам приспело
Борьбы великой близок час
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы
Под самовластием Москвы
НО НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВОЙ
УКРАЙНЕ БЫТЬ УЖЕ ПОРА
И ЗНАМЯ ВОЛЬНОСТИ КРОВАВОЙ
Я ПОДЫМАЮ НА ПЕТРА.
странный сей африканскмй поэт....на РАБссию и Петрпа Болвана бочки катит...
После этого хочется сказать этому славному пустобрёху - Тебе всё мало, так ты ещё и Расситу в эту коровью лепёшку тянеш. Бери лучше лопату и убери эту кучу - её к стати наделала та корова что ты раньше к раде приводил.