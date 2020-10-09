РУС
Жена Ляшко Росита баллотируется в Киевский облсовет

Жена Ляшко Росита баллотируется в Киевский облсовет

Росита Ляшко, супруга лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, возглавила список политсилы на выборах в Киевский областной совет.

Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. С тех пор, как мы вместе - 23 года весной будет - она ​​упрекала меня, что лучше бы я занимался чем-то другим. Чтобы больше времени быть с ней, больше отдыхать, меньше нервничать. Когда-то предложил ей самой приобщиться к нашей политической команде. Матерь Божья, что я выслушал ... А теперь сама захотела", - написал Ляшко.

Политик считает, что на новом поприще супруга будет "бороться, как львица".

"Дома я и сам ее иногда немного побаиваюсь..." - отметил Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: "Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов

Жена Ляшко Росита баллотируется в Киевский облсовет 01

Киевская область (4370) Ляшко Олег (1642) местные выборы (2753) облсовет (540) Радикальная партия (357)
+7
Ага, с 2019 года.
09.10.2020 21:13 Ответить
+6
Ця притягне не корову , а бугая !!)))
09.10.2020 21:01 Ответить
+6
Цирк.
09.10.2020 21:11 Ответить
Ця притягне не корову , а бугая !!)))
09.10.2020 21:01 Ответить
Росіта притягне Росинанта!
09.10.2020 21:57 Ответить
коників не кохає олєжка...тєжко дояться...
09.10.2020 23:46 Ответить
жена у него точно не ОН?
09.10.2020 22:19 Ответить
Словосочетание "жена Ляшко" звучит очень в стиле ЛГБТ.
09.10.2020 21:03 Ответить
Звучит очень непривычно.Обычно Олег Ляшко-чья то жена.
10.10.2020 15:41 Ответить
А зачем она идёт в политику? Пусть мужу дома борщи готовит и трусы стирает
09.10.2020 21:03 Ответить
Жить на что то надо
09.10.2020 21:09 Ответить
Денег мало и не хватает, подобные випы все этим болеют независимо от принадлежности к партии
09.10.2020 21:58 Ответить
Красивое имя-Прекрасная должность..Больше мы ничего о ней сказать не можем)
09.10.2020 21:04 Ответить
Вы же северный амер, а она латинамерикоска ,ну ладно слава богу не негритянка
09.10.2020 23:04 Ответить
В рашці так.
09.10.2020 21:06 Ответить
"Росіта", ти диви... а "балотується" то вже взагалі за гранню!)))
09.10.2020 21:05 Ответить
А муж Гонсалес?
09.10.2020 21:08 Ответить
Скорее Пэдро
09.10.2020 21:12 Ответить
Буцефал чи Букефал, як правильно не знаю бо Сашко Македонський не відповідає.
09.10.2020 22:26 Ответить
Как бы из этой затеи Главного КаКАЛА страны из Роситы Кончита не получилась .........
09.10.2020 21:08 Ответить
)))))милота
09.10.2020 21:08 Ответить
Цирк.
09.10.2020 21:11 Ответить
Ага, с 2019 года.
09.10.2020 21:13 Ответить
Ляш мазохист так как любит получать п-ы и от этого кайфует
09.10.2020 21:12 Ответить
Я не его фанат, но по сравнению с зелёными он просто гений.
09.10.2020 21:14 Ответить
Они оба гениальны и даже порой не понятно, кто из них актёр а кто клоун
09.10.2020 21:17 Ответить
Ляшко - патріот, навіть голого сепаратиста допитував в салоні автомобіля.
09.10.2020 21:21 Ответить
И какой была концовка ,сепар мужчиной стал
09.10.2020 21:24 Ответить
Довелося потім "міну" в кущах наложити.
10.10.2020 09:11 Ответить
пилять ... бразильский сериал начинается... ляшко сосал, а эта лизала?
09.10.2020 21:12 Ответить
Как низко! Самому не противно? А может ты сам такой же как написал?
09.10.2020 21:15 Ответить
че низко то? Есть видео где ляшко сам рассказывает как сосал!, Ты не смотрел? а про нее я только спросил! Ибо какая норм женщина за такого, сосал, будет выходить то! что не так то?
09.10.2020 21:20 Ответить
Ляшко может говорить всё что хочет.
Я такую мерзость не смотрю.
Будь выше этого и не опускайся в эту грязь.

Противно читать.
09.10.2020 21:51 Ответить
Во все эти "видео", в которых Ляшко "сам рассказывает, как сосал", способны верить только индивиды из края непуганых идиотов.

даже неискушенные в политике люди уже 30 лет всё знают про методы чёрного пиара в политике, но всё равно время от времени появляются полоумные верят в какое-то идиотское видео, смонтированное на коленке.
09.10.2020 22:49 Ответить
да нет, то видео вряд ли смонтировано на коленке... уж очень много совпадений! факт)) да и время съемок , ему там лети 20..
09.10.2020 23:22 Ответить
уважаемый Андре, взгляните на ситуацию как бы со стороны, как неангажированный наблюдатель-исследователь:

ситуация следующая:

Ляшко уже 15 лет в политике, в течение этих лет постоянно разъезжает по стране, встречается с десятками тысячам людей, разговаривает с избирателями лицом к лицу: неужели эти десятки тысяч людей, тем более из украинской консервативной провинции, не учуяли бы в нём гомика ? Ведь этих заднеприводных сразу видно: за версту.

Ляшковская партия мне безразлична: просто как юрист я не предпочитаю объективность и не приемлю чёрный грязный пиар.

Вспомните, как недавно на мэра Днепра Филатова его противники нагло сфабриковали компромат: сделали в Фэйсбуке сообщение якобы от имени Филатова, где он грубо отзывается о владельцах собак и угрожает лично организовать с привлечением подчиненных ему муниципиальных служб массовый отстрел городских собак.

Вот текст: "Запомните, свиньи, не уважающие наш замечательный чистый город: я не позволю вам и вашим вездессущим и вездесрущим собакам загаживать парки, детские площадки и скверы. Днепр - это город для нормальных людей, а не для двуногих свиней и собак. Мною уже отдано распоряжение срочно выкопать за городом 500 ям, куда мы будем свозить и закапывать ваших поганых собак, которых я лично вместе с моими подчинёнными и волонтерами отстреляем на улицах города."

И вот такой пиар мгновенно сработал: из пол-миллиона собачников многие возмутились, начали писать в сетях, что Филатов - это кровавый урод-догхантер.
09.10.2020 23:57 Ответить
В истории с Ляшко другой Борис был. А ролик в Голливуде снимали? Или все же киноляпы были?
10.10.2020 08:18 Ответить
Уважаемый Антон! Ляшко, для меня лично, простой популист, политиком его язык не поворачивается назвать. Политик от которого за 15 лет нулевой результат стране и многомиллионный результат в его карман, за счет людей. Если вы пересмотрите то видео, то явно там нет монтажа т.к. съемка велась в далеком 2010 году, тогда технологии не позволяли делать такого уровня фейк, да и кому он тогда был нужен, что бы делать такой дорогостоящий продукт, он был никто и звали его никак! А то что он полит проститутка, так это показали 15 лет его "праці"..
10.10.2020 08:53 Ответить
уважаемый Андре, ваши аргументы по оценке полит. деятельности Ляшко убедительные.
Это языкатое трепло, борец за интересы сирых и убогих, позиционирующий себя, как "проживший трудное бедное сиротское детство", уже построил себе рай на земле, живёт, как арабский нефтяной шейх.
Видео искать в сети не буду. Вашему мнению по видео доверяю.
10.10.2020 17:50 Ответить
не читай)))))))).. но факт ***** фак!.))
09.10.2020 23:22 Ответить
А зесрань заткнулась!У вашей всей швали все многочисленные родственники в помощниках депутатов -пусть и Росита будет)
09.10.2020 21:13 Ответить
Опытной стра понщицы в киевраде очень не хватает.
09.10.2020 21:13 Ответить
В этой стране можно всё!!!
09.10.2020 21:13 Ответить
Все сошли сума от карантина и рванули в депутаты. Кого не спросишь, на работу не ходит а балотируется в депутаты.
09.10.2020 21:14 Ответить
так там же дармовое бабло, да ещё какое, вот по этому и рвутся туда.
09.10.2020 23:16 Ответить
У нас еще власть жалуется что чиновники мало получают зарплату. Почему тогда у нас конкурс на одно кресло по 100 человек?
09.10.2020 21:15 Ответить
Росита бывшая подруга рабыни Изаура, взято из воспоминаний сеньора Тобиуса
09.10.2020 21:16 Ответить
Идиотизм победил в этой стране!
09.10.2020 21:16 Ответить
ей мало декретных?
09.10.2020 21:21 Ответить
А чего не Писёта не ужели большая разница
09.10.2020 21:22 Ответить
ты еще собаку забыл заболаторовать.....
09.10.2020 21:23 Ответить
Cемейный подряд?
09.10.2020 21:36 Ответить
выглядит приятная, хоть и немношко ядовитая женщина, ну может не ядовитая а такая которая уверена в себе но иногда ставит себя выше других - есть такой тип женщин.
09.10.2020 21:48 Ответить
Обычный тип.
09.10.2020 21:53 Ответить
Тонкое психологическое и физиогномическое замечание насчёт внешности Роситы: респект.
09.10.2020 22:52 Ответить
Чиччолина?
09.10.2020 21:49 Ответить
Все правильно! Абсурд в зеленом бардаке должен быть доведен доведен до совершенства! Росіта - Найвеличніший Депутат Всесвіту! Зелькіна конкурентка!)
09.10.2020 21:58 Ответить
Пошесть пішла ... опісля *найвеличнішого * !
09.10.2020 22:03 Ответить
Прямо сімейний підряд у задньопривідного...
09.10.2020 22:17 Ответить
Не понял, а как у него с женщиной получилось. Или это чисто платонически?
09.10.2020 22:36 Ответить
починаючи з сільських рад і до верховної, він свій................. а вони своїх не кидають, навіть якщо вони під прикритям своїх (дружин). короче. світ захопили масони а Україну .....дараси з дружинами
09.10.2020 22:46 Ответить
Ну якщо вже щось починається з коровячого імені то чим же воно може закінчитися? Сам Ляшко радикально ссав "дві матки". Якщо долучиться Росіта то скільки ж вони на пару висмокчуть з України?
09.10.2020 22:46 Ответить
Притягнути свою дружину за вуха у свій рейтинг, який впав, як у діда пісюн... Який жах, ганьба і зневага. Ляшко, у тебе, сволото, хоч якесь уявлення про сім"ю, родину мається? Чи все це для тебе - політика. Урод кінчений.
09.10.2020 22:53 Ответить
Нужно бы и деткам-ляшкарям место в каком-нибудь облсовете найти.
09.10.2020 22:56 Ответить
Вяликий африканский поэт Алексашка Сиргеич Пушкин однажды сочинил такое...
Давно замыслили мы дело
Теперь оно кипит у нас
Благое время нам приспело
Борьбы великой близок час
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы
Под самовластием Москвы
НО НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВОЙ
УКРАЙНЕ БЫТЬ УЖЕ ПОРА
И ЗНАМЯ ВОЛЬНОСТИ КРОВАВОЙ
Я ПОДЫМАЮ НА ПЕТРА.
странный сей африканскмй поэт....на РАБссию и Петрпа Болвана бочки катит...
09.10.2020 22:59 Ответить
Прям таки..кончита))
09.10.2020 23:34 Ответить
А собака?
09.10.2020 23:43 Ответить
Киевская мэрия превратиться в клуб провластных жен ( порошенко, ляшко, кулебо) !!!!! полный писец, как притягивает корыто !!!!
10.10.2020 00:13 Ответить
Кіно
10.10.2020 00:15 Ответить
Негра не хватает Украине.
10.10.2020 00:55 Ответить
Прочитал новость и дернулся, поскольку "мою Роситу" перепутал с "моей Кончитой". Помните https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Conchita_Wurst_-_London_Book_Fair_2015_%2817131432956%29.jpg/260px-Conchita_Wurst_-_London_Book_Fair_2015_%2817131432956%29.jpg Кончиту Вурст ?
10.10.2020 09:11 Ответить
Глядя и слушая Ляшка на ум приходит коммунистический фолиант "Как закалялась сталь". А именно тот момент когда Павлик сам пролез в переполненный вагон поезда, а потом услышал в свой адрес фразу - "сам залез и бабу свою через окно тянет". и всё это под "великим" лозунгом коммунистов-бездельников - "«Самое дорогое у человека - это жизнь, Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества..»

После этого хочется сказать этому славному пустобрёху - Тебе всё мало, так ты ещё и Расситу в эту коровью лепёшку тянеш. Бери лучше лопату и убери эту кучу - её к стати наделала та корова что ты раньше к раде приводил.
10.10.2020 12:50 Ответить
прошлые выборы в зРаду наглядно продемонстрировали, что настолько продажные шлюхи даже у украинского лохтората не могут выклянчить проходной балл. но радиКАЛ видимо намека не понял.
10.10.2020 13:57 Ответить
 
 