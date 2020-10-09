УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10653 відвідувача онлайн
Новини
9 910 77

Дружина Ляшка Росіта балотується до Київської облради

Дружина Ляшка Росіта балотується до Київської облради

Росіта Ляшко, дружина лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, очолила список політсили на виборах до Київської обласної ради.

Про це Ляшко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав... А тепер сама захотіла", - написав Ляшко.

Політик вважає, що на новому терені дружина "буде боротись, як левиця". 

"Вдома я і сам її інколи трішки побоюсь..." - зазначив Ляшко.

Читайте також: "Радикал" Ляшко оскаржує в суді необхідність заплатити півмільйона грн податків

Дружина Ляшка Росіта балотується до Київської облради 01

Автор: 

Київська область (4274) Ляшко Олег (1019) місцеві вибори (1367) облрада (285) Радикальна партія (222)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ага, с 2019 года.
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
+6
Ця притягне не корову , а бугая !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:01 Відповісти
+6
Цирк.
показати весь коментар
09.10.2020 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ця притягне не корову , а бугая !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:01 Відповісти
Росіта притягне Росинанта!
показати весь коментар
09.10.2020 21:57 Відповісти
коників не кохає олєжка...тєжко дояться...
показати весь коментар
09.10.2020 23:46 Відповісти
жена у него точно не ОН?
показати весь коментар
09.10.2020 22:19 Відповісти
Словосочетание "жена Ляшко" звучит очень в стиле ЛГБТ.
показати весь коментар
09.10.2020 21:03 Відповісти
Звучит очень непривычно.Обычно Олег Ляшко-чья то жена.
показати весь коментар
10.10.2020 15:41 Відповісти
А зачем она идёт в политику? Пусть мужу дома борщи готовит и трусы стирает
показати весь коментар
09.10.2020 21:03 Відповісти
Жить на что то надо
показати весь коментар
09.10.2020 21:09 Відповісти
Денег мало и не хватает, подобные випы все этим болеют независимо от принадлежности к партии
показати весь коментар
09.10.2020 21:58 Відповісти
Красивое имя-Прекрасная должность..Больше мы ничего о ней сказать не можем)
показати весь коментар
09.10.2020 21:04 Відповісти
Вы же северный амер, а она латинамерикоска ,ну ладно слава богу не негритянка
показати весь коментар
09.10.2020 23:04 Відповісти
В рашці так.
показати весь коментар
09.10.2020 21:06 Відповісти
"Росіта", ти диви... а "балотується" то вже взагалі за гранню!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:05 Відповісти
А муж Гонсалес?
показати весь коментар
09.10.2020 21:08 Відповісти
Скорее Пэдро
показати весь коментар
09.10.2020 21:12 Відповісти
Буцефал чи Букефал, як правильно не знаю бо Сашко Македонський не відповідає.
показати весь коментар
09.10.2020 22:26 Відповісти
Как бы из этой затеи Главного КаКАЛА страны из Роситы Кончита не получилась .........
показати весь коментар
09.10.2020 21:08 Відповісти
)))))милота
показати весь коментар
09.10.2020 21:08 Відповісти
Цирк.
показати весь коментар
09.10.2020 21:11 Відповісти
Ага, с 2019 года.
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
Ляш мазохист так как любит получать п-ы и от этого кайфует
показати весь коментар
09.10.2020 21:12 Відповісти
Я не его фанат, но по сравнению с зелёными он просто гений.
показати весь коментар
09.10.2020 21:14 Відповісти
Они оба гениальны и даже порой не понятно, кто из них актёр а кто клоун
показати весь коментар
09.10.2020 21:17 Відповісти
Ляшко - патріот, навіть голого сепаратиста допитував в салоні автомобіля.
показати весь коментар
09.10.2020 21:21 Відповісти
И какой была концовка ,сепар мужчиной стал
показати весь коментар
09.10.2020 21:24 Відповісти
Довелося потім "міну" в кущах наложити.
показати весь коментар
10.10.2020 09:11 Відповісти
пилять ... бразильский сериал начинается... ляшко сосал, а эта лизала?
показати весь коментар
09.10.2020 21:12 Відповісти
Как низко! Самому не противно? А может ты сам такой же как написал?
показати весь коментар
09.10.2020 21:15 Відповісти
че низко то? Есть видео где ляшко сам рассказывает как сосал!, Ты не смотрел? а про нее я только спросил! Ибо какая норм женщина за такого, сосал, будет выходить то! что не так то?
показати весь коментар
09.10.2020 21:20 Відповісти
Ляшко может говорить всё что хочет.
Я такую мерзость не смотрю.
Будь выше этого и не опускайся в эту грязь.

Противно читать.
показати весь коментар
09.10.2020 21:51 Відповісти
Во все эти "видео", в которых Ляшко "сам рассказывает, как сосал", способны верить только индивиды из края непуганых идиотов.

даже неискушенные в политике люди уже 30 лет всё знают про методы чёрного пиара в политике, но всё равно время от времени появляются полоумные верят в какое-то идиотское видео, смонтированное на коленке.
показати весь коментар
09.10.2020 22:49 Відповісти
да нет, то видео вряд ли смонтировано на коленке... уж очень много совпадений! факт)) да и время съемок , ему там лети 20..
показати весь коментар
09.10.2020 23:22 Відповісти
уважаемый Андре, взгляните на ситуацию как бы со стороны, как неангажированный наблюдатель-исследователь:

ситуация следующая:

Ляшко уже 15 лет в политике, в течение этих лет постоянно разъезжает по стране, встречается с десятками тысячам людей, разговаривает с избирателями лицом к лицу: неужели эти десятки тысяч людей, тем более из украинской консервативной провинции, не учуяли бы в нём гомика ? Ведь этих заднеприводных сразу видно: за версту.

Ляшковская партия мне безразлична: просто как юрист я не предпочитаю объективность и не приемлю чёрный грязный пиар.

Вспомните, как недавно на мэра Днепра Филатова его противники нагло сфабриковали компромат: сделали в Фэйсбуке сообщение якобы от имени Филатова, где он грубо отзывается о владельцах собак и угрожает лично организовать с привлечением подчиненных ему муниципиальных служб массовый отстрел городских собак.

Вот текст: "Запомните, свиньи, не уважающие наш замечательный чистый город: я не позволю вам и вашим вездессущим и вездесрущим собакам загаживать парки, детские площадки и скверы. Днепр - это город для нормальных людей, а не для двуногих свиней и собак. Мною уже отдано распоряжение срочно выкопать за городом 500 ям, куда мы будем свозить и закапывать ваших поганых собак, которых я лично вместе с моими подчинёнными и волонтерами отстреляем на улицах города."

И вот такой пиар мгновенно сработал: из пол-миллиона собачников многие возмутились, начали писать в сетях, что Филатов - это кровавый урод-догхантер.
показати весь коментар
09.10.2020 23:57 Відповісти
В истории с Ляшко другой Борис был. А ролик в Голливуде снимали? Или все же киноляпы были?
показати весь коментар
10.10.2020 08:18 Відповісти
Уважаемый Антон! Ляшко, для меня лично, простой популист, политиком его язык не поворачивается назвать. Политик от которого за 15 лет нулевой результат стране и многомиллионный результат в его карман, за счет людей. Если вы пересмотрите то видео, то явно там нет монтажа т.к. съемка велась в далеком 2010 году, тогда технологии не позволяли делать такого уровня фейк, да и кому он тогда был нужен, что бы делать такой дорогостоящий продукт, он был никто и звали его никак! А то что он полит проститутка, так это показали 15 лет его "праці"..
показати весь коментар
10.10.2020 08:53 Відповісти
уважаемый Андре, ваши аргументы по оценке полит. деятельности Ляшко убедительные.
Это языкатое трепло, борец за интересы сирых и убогих, позиционирующий себя, как "проживший трудное бедное сиротское детство", уже построил себе рай на земле, живёт, как арабский нефтяной шейх.
Видео искать в сети не буду. Вашему мнению по видео доверяю.
показати весь коментар
10.10.2020 17:50 Відповісти
не читай)))))))).. но факт ***** фак!.))
показати весь коментар
09.10.2020 23:22 Відповісти
А зесрань заткнулась!У вашей всей швали все многочисленные родственники в помощниках депутатов -пусть и Росита будет)
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
Опытной стра понщицы в киевраде очень не хватает.
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
В этой стране можно всё!!!
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
Все сошли сума от карантина и рванули в депутаты. Кого не спросишь, на работу не ходит а балотируется в депутаты.
показати весь коментар
09.10.2020 21:14 Відповісти
так там же дармовое бабло, да ещё какое, вот по этому и рвутся туда.
показати весь коментар
09.10.2020 23:16 Відповісти
У нас еще власть жалуется что чиновники мало получают зарплату. Почему тогда у нас конкурс на одно кресло по 100 человек?
показати весь коментар
09.10.2020 21:15 Відповісти
Росита бывшая подруга рабыни Изаура, взято из воспоминаний сеньора Тобиуса
показати весь коментар
09.10.2020 21:16 Відповісти
Идиотизм победил в этой стране!
показати весь коментар
09.10.2020 21:16 Відповісти
ей мало декретных?
показати весь коментар
09.10.2020 21:21 Відповісти
А чего не Писёта не ужели большая разница
показати весь коментар
09.10.2020 21:22 Відповісти
ты еще собаку забыл заболаторовать.....
показати весь коментар
09.10.2020 21:23 Відповісти
Cемейный подряд?
показати весь коментар
09.10.2020 21:36 Відповісти
выглядит приятная, хоть и немношко ядовитая женщина, ну может не ядовитая а такая которая уверена в себе но иногда ставит себя выше других - есть такой тип женщин.
показати весь коментар
09.10.2020 21:48 Відповісти
Обычный тип.
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
Тонкое психологическое и физиогномическое замечание насчёт внешности Роситы: респект.
показати весь коментар
09.10.2020 22:52 Відповісти
Чиччолина?
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Все правильно! Абсурд в зеленом бардаке должен быть доведен доведен до совершенства! Росіта - Найвеличніший Депутат Всесвіту! Зелькіна конкурентка!)
показати весь коментар
09.10.2020 21:58 Відповісти
Пошесть пішла ... опісля *найвеличнішого * !
показати весь коментар
09.10.2020 22:03 Відповісти
Прямо сімейний підряд у задньопривідного...
показати весь коментар
09.10.2020 22:17 Відповісти
Не понял, а как у него с женщиной получилось. Или это чисто платонически?
показати весь коментар
09.10.2020 22:36 Відповісти
починаючи з сільських рад і до верховної, він свій................. а вони своїх не кидають, навіть якщо вони під прикритям своїх (дружин). короче. світ захопили масони а Україну .....дараси з дружинами
показати весь коментар
09.10.2020 22:46 Відповісти
Ну якщо вже щось починається з коровячого імені то чим же воно може закінчитися? Сам Ляшко радикально ссав "дві матки". Якщо долучиться Росіта то скільки ж вони на пару висмокчуть з України?
показати весь коментар
09.10.2020 22:46 Відповісти
Притягнути свою дружину за вуха у свій рейтинг, який впав, як у діда пісюн... Який жах, ганьба і зневага. Ляшко, у тебе, сволото, хоч якесь уявлення про сім"ю, родину мається? Чи все це для тебе - політика. Урод кінчений.
показати весь коментар
09.10.2020 22:53 Відповісти
Нужно бы и деткам-ляшкарям место в каком-нибудь облсовете найти.
показати весь коментар
09.10.2020 22:56 Відповісти
Вяликий африканский поэт Алексашка Сиргеич Пушкин однажды сочинил такое...
Давно замыслили мы дело
Теперь оно кипит у нас
Благое время нам приспело
Борьбы великой близок час
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы
Под самовластием Москвы
НО НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВОЙ
УКРАЙНЕ БЫТЬ УЖЕ ПОРА
И ЗНАМЯ ВОЛЬНОСТИ КРОВАВОЙ
Я ПОДЫМАЮ НА ПЕТРА.
странный сей африканскмй поэт....на РАБссию и Петрпа Болвана бочки катит...
показати весь коментар
09.10.2020 22:59 Відповісти
Прям таки..кончита))
показати весь коментар
09.10.2020 23:34 Відповісти
А собака?
показати весь коментар
09.10.2020 23:43 Відповісти
Киевская мэрия превратиться в клуб провластных жен ( порошенко, ляшко, кулебо) !!!!! полный писец, как притягивает корыто !!!!
показати весь коментар
10.10.2020 00:13 Відповісти
Кіно
показати весь коментар
10.10.2020 00:15 Відповісти
Негра не хватает Украине.
показати весь коментар
10.10.2020 00:55 Відповісти
Прочитал новость и дернулся, поскольку "мою Роситу" перепутал с "моей Кончитой". Помните https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Conchita_Wurst_-_London_Book_Fair_2015_%2817131432956%29.jpg/260px-Conchita_Wurst_-_London_Book_Fair_2015_%2817131432956%29.jpg Кончиту Вурст ?
показати весь коментар
10.10.2020 09:11 Відповісти
Глядя и слушая Ляшка на ум приходит коммунистический фолиант "Как закалялась сталь". А именно тот момент когда Павлик сам пролез в переполненный вагон поезда, а потом услышал в свой адрес фразу - "сам залез и бабу свою через окно тянет". и всё это под "великим" лозунгом коммунистов-бездельников - "«Самое дорогое у человека - это жизнь, Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества..»

После этого хочется сказать этому славному пустобрёху - Тебе всё мало, так ты ещё и Расситу в эту коровью лепёшку тянеш. Бери лучше лопату и убери эту кучу - её к стати наделала та корова что ты раньше к раде приводил.
показати весь коментар
10.10.2020 12:50 Відповісти
прошлые выборы в зРаду наглядно продемонстрировали, что настолько продажные шлюхи даже у украинского лохтората не могут выклянчить проходной балл. но радиКАЛ видимо намека не понял.
показати весь коментар
10.10.2020 13:57 Відповісти
 
 