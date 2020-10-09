Дружина Ляшка Росіта балотується до Київської облради

Росіта Ляшко, дружина лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, очолила список політсили на виборах до Київської обласної ради.

Про це Ляшко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав... А тепер сама захотіла", - написав Ляшко.

Політик вважає, що на новому терені дружина "буде боротись, як левиця".

"Вдома я і сам її інколи трішки побоюсь..." - зазначив Ляшко.

