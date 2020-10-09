Дружина Ляшка Росіта балотується до Київської облради
Росіта Ляшко, дружина лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, очолила список політсили на виборах до Київської обласної ради.
Про це Ляшко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя Росіта іде в політику і очолила список Радикальної партії до Київської обласної ради. Відколи ми разом - 23 роки навесні буде - вона дорікала мені, що краще б я займався чимось іншим. Щоб більше часу бути з нею, більше відпочивати, менше нервувати. Колись запропонував їй самій долучитись до нашої політичної команди. Матір Божа, що я вислухав... А тепер сама захотіла", - написав Ляшко.
Політик вважає, що на новому терені дружина "буде боротись, як левиця".
"Вдома я і сам її інколи трішки побоюсь..." - зазначив Ляшко.
Топ коментарі
+7 АЛЕКС БОС
показати весь коментар09.10.2020 21:13 Відповісти Посилання
+6 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар09.10.2020 21:01 Відповісти Посилання
+6 Smith & Wesson #475623
показати весь коментар09.10.2020 21:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я такую мерзость не смотрю.
Будь выше этого и не опускайся в эту грязь.
Противно читать.
даже неискушенные в политике люди уже 30 лет всё знают про методы чёрного пиара в политике, но всё равно время от времени появляются полоумные верят в какое-то идиотское видео, смонтированное на коленке.
ситуация следующая:
Ляшко уже 15 лет в политике, в течение этих лет постоянно разъезжает по стране, встречается с десятками тысячам людей, разговаривает с избирателями лицом к лицу: неужели эти десятки тысяч людей, тем более из украинской консервативной провинции, не учуяли бы в нём гомика ? Ведь этих заднеприводных сразу видно: за версту.
Ляшковская партия мне безразлична: просто как юрист я не предпочитаю объективность и не приемлю чёрный грязный пиар.
Вспомните, как недавно на мэра Днепра Филатова его противники нагло сфабриковали компромат: сделали в Фэйсбуке сообщение якобы от имени Филатова, где он грубо отзывается о владельцах собак и угрожает лично организовать с привлечением подчиненных ему муниципиальных служб массовый отстрел городских собак.
Вот текст: "Запомните, свиньи, не уважающие наш замечательный чистый город: я не позволю вам и вашим вездессущим и вездесрущим собакам загаживать парки, детские площадки и скверы. Днепр - это город для нормальных людей, а не для двуногих свиней и собак. Мною уже отдано распоряжение срочно выкопать за городом 500 ям, куда мы будем свозить и закапывать ваших поганых собак, которых я лично вместе с моими подчинёнными и волонтерами отстреляем на улицах города."
И вот такой пиар мгновенно сработал: из пол-миллиона собачников многие возмутились, начали писать в сетях, что Филатов - это кровавый урод-догхантер.
Это языкатое трепло, борец за интересы сирых и убогих, позиционирующий себя, как "проживший трудное бедное сиротское детство", уже построил себе рай на земле, живёт, как арабский нефтяной шейх.
Видео искать в сети не буду. Вашему мнению по видео доверяю.
Давно замыслили мы дело
Теперь оно кипит у нас
Благое время нам приспело
Борьбы великой близок час
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы
Под самовластием Москвы
НО НЕЗАВИСИМОЙ ДЕРЖАВОЙ
УКРАЙНЕ БЫТЬ УЖЕ ПОРА
И ЗНАМЯ ВОЛЬНОСТИ КРОВАВОЙ
Я ПОДЫМАЮ НА ПЕТРА.
странный сей африканскмй поэт....на РАБссию и Петрпа Болвана бочки катит...
После этого хочется сказать этому славному пустобрёху - Тебе всё мало, так ты ещё и Расситу в эту коровью лепёшку тянеш. Бери лучше лопату и убери эту кучу - её к стати наделала та корова что ты раньше к раде приводил.