У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает "Урядовый портал".

"Местные власти просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций и руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить 80% койкомест для больных COVID-19 подачей кислорода.

"Сегодня на заседании правительства мы выделили 572 млн грн на эти цели. Наша цель, чтобы не менее 80% койкомест были обеспечены подачей кислорода. Прошу организовать все до конца месяца. Это сфера вашей ответственности", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами, среди которых увеличение койкомест и контроль за мероприятиями

Топ комментарии
+19
Ну дуже приємна новина!У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2324
09.10.2020 21:19 Ответить
+16
Бабло освоили сами, а сдерживать вирус это местные власти. Не хило устроились
09.10.2020 21:17 Ответить
+14
Класс!!!! Если нефть нашли у меня на участке то она их , если коноплю то она моя !!!!
09.10.2020 21:18 Ответить
«Вирус, стой! Раз, два !».
«Квартал 95».

«Ахахахахаха !»
09.10.2020 21:13 Ответить
ну шутки шутками, но офис президента, состоящий на 90 % из "креативных успешных" сценаристов, мог бы и придумать неординарный сценарий мотивации ношения масок.

Но ведь придумали же реально смешную для сепаров шутку про "Синьор Голодомор".

В Израиле, например, прижилась бы шутка про "Лоукост Голокост"
09.10.2020 21:46 Ответить
«Продай кота, купи маску !»
09.10.2020 22:03 Ответить
За один цей так би мовити жарт Сіньор Голодомор зеленського ніколи не обрали б президентом України, якби українці мали гідність як нація. Це таке самоприниження української нації, яке найлютіший ворог не міг би вигадати. Дорікаймо не зеленському, дорікаймо собі, українці, що дали абсолютну владу ворогам України, жодному слову який вірити не можна, жодному.
09.10.2020 22:09 Ответить
Лохторат обирав Голобородька та аби не Барига, та отримав клоуна Бубочку !!)))
09.10.2020 22:14 Ответить
Це нікого не виправдовує. Це відмазка. І мені зовсім не смішно, коли моя нація поводить себе просто жалюгідно.
09.10.2020 22:50 Ответить
То була не нація, а населення, якого, на жаль, ще більшість. Нація проголосувала за іншого.
10.10.2020 09:28 Ответить
Ты что, нельзя так шутить!!! антисовет... Антисемит!!!
09.10.2020 22:11 Ответить
А ты тогда для чего нужен, если всё должны местные власти делать.
09.10.2020 21:13 Ответить
А подумай, якщо є чим.
09.10.2020 21:16 Ответить
Судя по работе Шмыгаля - это давать пустые обещания.
09.10.2020 21:25 Ответить
Тобто тобі нема чим.
09.10.2020 21:34 Ответить
В тему:
09.10.2020 21:41 Ответить
Так і
09.10.2020 21:44 Ответить
Так і є. І що?
09.10.2020 21:45 Ответить
Повишайте таріфи і в місцевому бюджеті з"являтся гроші !!!)))
09.10.2020 21:47 Ответить
З'являться, якщо місцеві політики наповнять той бюджет. Ні хвилиною раніше.
09.10.2020 21:50 Ответить
Одни ковид фонд пилят, а другие должны сдерживать)))
показать весь комментарий
09.10.2020 21:15 Ответить
какая разница, если дорога заасфальтирована ?
09.10.2020 21:47 Ответить
Неправильно. Правильно так - какая разница если дорогу пообещали заасфальтировать?
09.10.2020 22:13 Ответить
Повноважень достатньо, а то бажання перед виборами повністю відсутнє.
09.10.2020 21:15 Ответить
Крім бажання , ще потрібні засоби , а це чималі грошенята !!)))
09.10.2020 21:43 Ответить
Ну і?
09.10.2020 21:46 Ответить
"Так вип"ємо за те ,щоб наши бажання збігалися з нашими можловостями!!"!!!)))
09.10.2020 21:54 Ответить
)))
09.10.2020 22:04 Ответить
из Харькова Кернес сбежал - нету никого в ответственній момент - в Шарите лелится за счет города "наилудшый" мэр города, в котором ни одна школа не вошла в топ 100, "лудшые" парки и больницы, из которых разбегаются врачи из-за низких зарплат. "наилудшие" фонтаны с обезьянами но на преодоление ковида деньги берут не с агитаций за мера и его календариков и сумок-сменок, розданных в школах, не с концерта Поляковой, а со школьных завтраков детей!!!!
09.10.2020 22:15 Ответить
Усі президенти?
09.10.2020 21:16 Ответить
уравновешивается "Я никому ничего не должен"
09.10.2020 22:00 Ответить
Бабло освоили сами, а сдерживать вирус это местные власти. Не хило устроились
09.10.2020 21:17 Ответить
они не сами устроились.

Их туда для этого устроил нарід
09.10.2020 22:01 Ответить
"Мудрий нарід" ,зветься -лохторат !!))
09.10.2020 22:20 Ответить
Класс!!!! Если нефть нашли у меня на участке то она их , если коноплю то она моя !!!!
09.10.2020 21:18 Ответить
)))
09.10.2020 22:05 Ответить
у тебя по определению не может быть участка - ты лузер
09.10.2020 22:13 Ответить
Гавкнул ? Сожри рошенку и ползи в будку этикетка ,не мешай взрослым дядям
09.10.2020 22:26 Ответить
мне даже представить противно, что ты жрёшь за свои комменты ...
09.10.2020 22:36 Ответить
а ты не представляй , у тебя соевая диета ,вот её и хавай
09.10.2020 22:42 Ответить
зачем ты всё время рассказываешь про мою диету ?

показать весь комментарий
09.10.2020 22:43 Ответить
не рассказываю ,а напоминаю для того , что бы ты на другое губу не раскатывал !
09.10.2020 22:47 Ответить
тебе стыдно признаться, что ты плату за свои комменты копрой берёшь ?
09.10.2020 22:59 Ответить
этикетками
09.10.2020 23:07 Ответить
этикетками от чего ?
09.10.2020 23:10 Ответить
шо вы гаварите! какие такие полномочия, если ваше карантинное зонирование убивает эти полномочия криминальной ответственностью, плюс полностью пустые местные бюджеты на которые упали все доплаты врачам и закупки для местных больничек (ибо гос ковидный фонд дерибанила только центральная власть, попутно оббирая и местную, перекладывая на нее свою ответственность и все свои проё...)
09.10.2020 21:19 Ответить
Повноваження це одне , а спроможність це трохи інше !!))
09.10.2020 21:41 Ответить
так, можливо... але яка може бути спроможність при порожньому (фігурально кажучи) гаманці і відсутності можливостей його наповнити ( бо багато того що обіцялося від центральної влади так і зосталося на паперах або у красивих словах, а он левова частина доходів яка б мала оставатися на місцях забрана і назад вже ніколи не повернеться, а те що інколи перепадає... має таке цільове призначення, що на щось інше не має права витрачатися - бо знову кримінальна відповідальність...)
показать весь комментарий
А я про що ??)))
показать весь комментарий
і я про те (тільки більш розгорнуто )))))))
показать весь комментарий
Кратость сестра таланта !!!)))
09.10.2020 22:01 Ответить
Ну дуже приємна новина!У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2324
09.10.2020 21:19 Ответить
Гетьман переможе. Одужання!
09.10.2020 22:04 Ответить
Україна також одужає.
10.10.2020 09:30 Ответить
Общая ответственность это безответственность.
У ответственности всегда есть фамилия и имя
09.10.2020 21:28 Ответить
Зеленский, Гончарук, Арахамия, Шмыгаль, Верещук, Ермак, Богдан, Коломойский ..... Список Ф.И.О. велик.
09.10.2020 21:35 Ответить
Охолонь , бо в клави клавіши повипадают !!)))
09.10.2020 21:39 Ответить
"Прошу брать инициативу в свои руки".Спасение утопающих.....
09.10.2020 21:29 Ответить
ну так не лезь в решения местных властей, Шмыгаль, если ты такой умный
09.10.2020 21:33 Ответить
если ты такой умный-почему весь долгах...вот о чем спрашивать надо.
а ведь папередники оставили полные закрома (в том числе и с зерном)
09.10.2020 21:49 Ответить
Где деньги, Зин?
09.10.2020 21:34 Ответить
Заасфальтовані.
10.10.2020 09:31 Ответить
Заасфальтовані.
10.10.2020 09:34 Ответить
Трампу понадобилось всего 100 тыс баксов на три дня и ковид ушёл следующего искать для подъёма рейтинга в гонке пострадавших VIP персон
09.10.2020 21:35 Ответить
Повноважень то достатньо, а ось з засобами проблема , грошенята то зелена пліснява в асфальт закатала !!)))
09.10.2020 21:38 Ответить
Та тихо!!!
Децентрализация же, не слышал? Намутил прошлый, так шо упирьод
09.10.2020 21:42 Ответить
Класс!Имея Полномочия можно остановить что угодно!Стоп Коронавирус!Стоп Агрессия России!
09.10.2020 21:42 Ответить
Ти маєшь право мати право !!))
09.10.2020 21:45 Ответить
Вот и отмазка - царь хороший, а на местах плохие. Нет, вражина, не отмажешься.
09.10.2020 21:49 Ответить
Говорят что вопреки Сталиу выиграл войну советский народ....А вопреки Зе народ Украины может победить окупантов>Или все таки нужен Царь?Кнут?Или НАТО?А мы КТО тогда?Диван-пиво-попкорн?
09.10.2020 21:53 Ответить
У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6646
09.10.2020 22:09 Ответить
Нехай засуне собі той кінец за допомогою скипідару, те ще й посолений і поперчений.
10.10.2020 09:33 Ответить
Ох уж это советское:" Мы же вам всё дали! Как вы это допустили?"
09.10.2020 23:38 Ответить
Это заявление говорит об одном: В Украине нет ни главнокомандующего, ни премьер-министра. Страна вместе с тупым наридом стремительно летит под откос.
10.10.2020 09:24 Ответить
 
 