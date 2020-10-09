У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Урядовый портал".

"Местные власти просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций и руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить 80% койкомест для больных COVID-19 подачей кислорода.

"Сегодня на заседании правительства мы выделили 572 млн грн на эти цели. Наша цель, чтобы не менее 80% койкомест были обеспечены подачей кислорода. Прошу организовать все до конца месяца. Это сфера вашей ответственности", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19: Шмыгаль дал поручения на совещании с регионами, среди которых увеличение койкомест и контроль за мероприятиями