Новости
Минцифры зовет хакеров ломать "Дію"

Министерство цифровой трансформации в ноябре предложит хакерам попробовать сломать копию программы "Дія".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такая практика мировая, называется она bug bounty. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября месяца запускаем bug bounty. Мы собираем белых хакеров, мы делаем копию "Дії" и будем давать возможность ее сломать", - рассказал он.

По словам министра, мероприятие будет непубличным, но к участию в нем приглашают всех желающих.

"Потому что мы очень много аудитов прошли. Но от таких мероприятий появляется вообще доверие к продуктам", - пояснил Федоров.

+18
Думаю "хакери" достатньо розумний контингент аби розуміти-з шахраями,що нині привладі,не варто мати жодних справ і стосунків!
09.10.2020 22:52 Ответить
+9
Они сломают не сомневайтесь. Только не завтра а через год, когда на вашу программу подсядут миллионы лохов.
09.10.2020 22:53 Ответить
+4
Як показує практика,весь софт можна зламати.
09.10.2020 22:56 Ответить
Україні потрібні різні спеціалісти,а не тільки ійтішніки.Бо Україна багатомільйонна країна.Взяти ту ж Німеччину і можна подивитися скільки вона випускає різної продукції.
09.10.2020 23:13 Ответить
Украине срочно нужны инвесторы и строительство филиалов предприятий подобных FORD, SCODA ,BMW, SAMSUNG, LG и т д и т п плюс свой ВПК развивать и страна станет просто зверем ,а Китай с рашей отдохнёт по всем направлениям единогласно
09.10.2020 23:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/271840 Це би було добре.В Польщі ж є LG і інші компанії.В Словаччині Samsung,збирають для європи техніку.А до нас в ельдорадо.їде техніка московської збірки.
09.10.2020 23:38 Ответить
В том то и весь сыр бор что инвестора устраивает либо 100% демократия с европейскими правилами игры либо диктатура ну как то так да и ещё в Европу в основном по части бытовой электроники лидирует турецкая фирма VESTEL они скупили массу логотипов таких японцев какSHARP TOSHIBA SONY JVC HITACHI а также немецкие TELEFUNKEN , LOEWE, GRUNDIG,PHILIPS и другие и к сожалению внутри за частую одна и та же начинка,немного лучше чем китайская я это встречаю регулярно правда заметил ,что PANASONIC и SANYO среди этого не встречается, но это уже другой разговор, не у всех же японцев пропала честь их дедов и прадедов самураев, тем более последние два знаменитых бренда образованы в 1913 и 1915 соответственно
10.10.2020 00:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/271840 Sony ні,а Loewe не впевнений.Бо я не бачив ці дві марки на вестелах.Майстри ******* ремонтувати телевізори вестеловські.Кажуть,що легко ремонтуються.Panasonic наче є вестеловський.Вони напевне частково викуплять.

Всі фірми і так ставлять не якісні запчастини.Ті ж конденсатори швидку дуються.Раніше такого не було.Навіть сьогоднішня аудіотехніка Yamaha,вже не та,що була раніше.Колись все виробництво було в країнах,звідки ці всі фірми пішли.
10.10.2020 00:19 Ответить
SONY используют в теликах процы MEDIATEC , а на них в основном все шасси вестела серии MB, кстати SHARP японский и турецкий просто как земля и небо отличаются и + конечно же в сторону JAPAN , у меня много разных шасси от аппаратов c ,разбитым матрасом ,я их иногда как и коллеги выкупаю у населения поэтому и анализирую как есть, кстати у меня клавиши YAMAHA DGX-630 2010 года ,ну как бы честный лицензионный Китай но дисплей за 84$ уже пришлось через два года поменять
10.10.2020 00:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/271840 Mediatek різні фірми ставлять,та ж Onkyo,в свою техніку.Я просто саме вестелівських шасьок в Sony не бачив.А SHARP ще й є великим виробником дисплеїв.LG і Samsung також не надто висока якість техніки.
10.10.2020 00:50 Ответить
SONY касательно теликов уважал ровно до 2000 года кроме 29 дюймовых(дох кин беспощадно), которые завозили с Германии ,но после повального усаживания кинов (производства UK) и выхода из строя строчников(TДКС) словатского и китайского производства , и ты это надеюсь также хорошо знаешь , сонька с филипком(ещё тот с подобными симптомами , так сказать жидовский пряник )на пару для меня умерли как бренды
10.10.2020 01:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/271840 А зараз то взагалі по якості лайно.Привозять з закордону телевізор 2018-2019 року.а він вже дохляк.То процесор,то ледовська подсвєтка,то ще щось.І це в різних фірмах так.
10.10.2020 01:29 Ответить
Однажды лет так надцать представители крупных концернов собрались на так называемый симпозиум и решили нафига нам конкурировать, схема простая Вася купил ,JVC Ваня , SONY Петя SAMSUNG, а Маша LG ,когда у них это всё поломается будет например такой расклад Вася LG, Ваня SAMSUNG ,Маша SONY, Петя JVC,ну а вариантов бесчисленное множество и мы по прежнему короли рынка . Ну а куда они денутся с подводной лодки а ну пусть Китай как альтернативу попробуют там ещё всё хуже и быстрее умирает или вообще не начинает работать
10.10.2020 01:58 Ответить
National Panasonic раніше була фірма, техніка зараз з елементів кращої якості, але безсвинцові припої, мініатюарізація, розрахунки на невелику довговічність на те, щоб коштувало все поменьше в виробництві дає своє. Також фірми ганяються щоб пошвидше випустити новий продукт, бо конкуренти не сплять , випустили, прошивка глючна, її обновили,вписавши нові глюки, а потім і забули й закинули, бо вже новий продукт гонять. А нові телевізори працюють не довго, зразу підсвітка горить, а потім все, починаючи з бж
10.10.2020 01:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/453931 Навіть аудіотехніка зараз хрінова.В мене був стерео підсилювач з нових моделей Оnkyo,так в них вилітають процесори і інші компоненти,просто так.За ресивери домашнього кінотеатру взагалі жах.Часто таке буває,що їх навіть не зробиш.Колись саме аудіотехніка вважалася найдовговічнішою.Як то кажуть,раніше було краще.Коштує то техніка навіть в доларах набагато більше,ніж раніше.
10.10.2020 01:35 Ответить
Здесь несколько факторов маркетинговая политика + надо содержать персонал фирмы ,изменение дизайна переход на а всякие там евро хрен знает сколько (актуально для авто ),епёт мозги ценовой политикой Китай ,производители комплектующих также хотят выжить и поэтому делают акции и скидки на свои комплектующие (пример тому блоки питания казалось бы зачем придумывать велосипед когда уже есть мотороллер ,вспомните блоки питания грюндиков были на знаменитом TDA 4605 в течении 10 лет и всё путём отработанный надёжный ход и выигрыш другое дело другие модули отвечающие за скажем функции и возможности аппарата там нужен прогресс однозначно
10.10.2020 01:44 Ответить
Солідно.
Не пукайте в коментах, ЗЛОМАЙТЕ!
Або заглохніть.
09.10.2020 23:16 Ответить
идиотам зелёным сначала о вознаграждении надо внятно выразиться...
как зебилы белых,серых,чёрных хакеров собираются идентифицировать?
09.10.2020 23:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/359417 А це проблема.
09.10.2020 23:19 Ответить
это для зелени - ВСЕ = какая разница... А так белые... черные... абы хакеры.. ну и поломать чегото обязательно... А... и еще, что под ЭТИМ эти создания понимают вообще? КК Украины? Ню, ню...
09.10.2020 23:26 Ответить
Нафік час і гроші тратити , піар чи шо , перед місцевими ?

- Ти чому смієшся? - здивовано й гнівно спитав Конецпольський.
- Тому, ясновельможний гетьмане,- одповів Хмельницький,- що, на мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може й зруйнувати!

Над кодацьким порогом (Історичне оповідання про гетьмана Івана Сулиму)
09.10.2020 23:18 Ответить
Оригинал? Сломать? Зачем? За какие бабки? И вообше нашо то сейчас треба? А скоки это будет стоить потом? Питань море...
09.10.2020 23:18 Ответить
Не оригінал, а копію.
09.10.2020 23:20 Ответить
А копия чем от оригинала отличаться будет? И еще: Зачем? За какие бабки? И вообше нашо то сейчас треба? А скоки это будет стоить потом? Питань море...
09.10.2020 23:28 Ответить
Подивився, послухав. Всі розумні, аж страшно. Вимкнув.
09.10.2020 23:18 Ответить
+
09.10.2020 23:30 Ответить
Кароче, ваша джилізація це фігня.
09.10.2020 23:22 Ответить
Кличте Дубілета.Він зламає квантумним комп'ютером.
09.10.2020 23:22 Ответить
Это то, что ниже пупа?
09.10.2020 23:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/69491
09.10.2020 23:28 Ответить
**** ее ломать то, если последних две три версии для Андроида, работают даже на смартфонах с рут доступом к системе
09.10.2020 23:23 Ответить
Сначала все занесут данные в Дію, а потом кто-то жти данные сольёт криминалу, рекламным компаниям и т д .

Уже сегодня есть несколько сайтов , которые могут О КАЖДОМ УКРАИНЦЕ дать инфу,
Кто-то наказал жти сайты ?
09.10.2020 23:33 Ответить
В Украине не готово законодальство К РАЗНЫМ СИСТЕМАМ С ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ
09.10.2020 23:35 Ответить
банковские счета уже что проходной двор, любой может посмотреть. Потом в дии будут видеть всё что у тебя есть. Удобно же. В общем программа явно не для того чтобы не возить тех паспорт
10.10.2020 08:19 Ответить
Дядя, ты дурак? Шютка типа.

Данные все уже там. Дия только доступ к ним организовывает. Фото с заграна, подпись оттудаже, инфа о правах, техпаспортах... Скоро вот за какимто хреном свидетельства о рождении добавят.

И фсё это может слиться в любой момент. И не только криминалу - путен больше заплатит, а зелёная плесень только за.

В этом месте не могу удержаться и очередной раз поздравляю 73% зебилофф за их выбор.
10.10.2020 09:40 Ответить
Решил тоже оцифровать документы. Вместо Дии только, галерея в телефоне.
10.10.2020 01:02 Ответить
Кто-то может подсказать, если сохранить банковские карты, фото с двух сторон делать или одной достаточно.
10.10.2020 03:09 Ответить
С двух торцевых, так надежнее...
10.10.2020 07:56 Ответить
З трьох . Фото з торця - обов'язкове .
10.10.2020 09:28 Ответить
И потом тут публикуйте
10.10.2020 09:31 Ответить
А ТАК КАК НЕ ПУБЛИЧНОЕ ТО НАРОД НЕ УЗНАЕТ СЛОМАЛИ ИЛИ НЕТ !)
10.10.2020 05:49 Ответить
Таке враження , що в коментах або москальня , або відверті дібіли 😁😁😁
10.10.2020 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4TYjcCNWmJQ классика жанра
10.10.2020 10:15 Ответить
Є в мене товариш, живе в іншому місті. Випускник якоїсь хитрої філії Поліцейської академії (айті-безпека). Раніш працював у банку, тепер фрілансер "без кордонів". Склалося враження що він може зламати все, тільки не займається цим.
Свого часу він застеріг мене від встановлення софтин онлайн-банкінгу на смартфоні. Натомість дистанційно вставновив мені хитрий (і не дуже зручний) типу браузер, через який я заходжу на банківські сайти. Каже - гарантія безпеки 99,9999%
10.10.2020 11:01 Ответить
