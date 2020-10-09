Минцифры зовет хакеров ломать "Дію"
Министерство цифровой трансформации в ноябре предложит хакерам попробовать сломать копию программы "Дія".
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть такая практика мировая, называется она bug bounty. Я обещал это сделать и запустить. Мы с ноября месяца запускаем bug bounty. Мы собираем белых хакеров, мы делаем копию "Дії" и будем давать возможность ее сломать", - рассказал он.
По словам министра, мероприятие будет непубличным, но к участию в нем приглашают всех желающих.
"Потому что мы очень много аудитов прошли. Но от таких мероприятий появляется вообще доверие к продуктам", - пояснил Федоров.
Также на Цензор.НЕТ: Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения "Дія", – НБУ
Всі фірми і так ставлять не якісні запчастини.Ті ж конденсатори швидку дуються.Раніше такого не було.Навіть сьогоднішня аудіотехніка Yamaha,вже не та,що була раніше.Колись все виробництво було в країнах,звідки ці всі фірми пішли.
Не пукайте в коментах, ЗЛОМАЙТЕ!
Або заглохніть.
как зебилы белых,серых,чёрных хакеров собираются идентифицировать?
- Ти чому смієшся? - здивовано й гнівно спитав Конецпольський.
- Тому, ясновельможний гетьмане,- одповів Хмельницький,- що, на мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може й зруйнувати!
Над кодацьким порогом (Історичне оповідання про гетьмана Івана Сулиму)
Уже сегодня есть несколько сайтов , которые могут О КАЖДОМ УКРАИНЦЕ дать инфу,
Кто-то наказал жти сайты ?
Данные все уже там. Дия только доступ к ним организовывает. Фото с заграна, подпись оттудаже, инфа о правах, техпаспортах... Скоро вот за какимто хреном свидетельства о рождении добавят.
И фсё это может слиться в любой момент. И не только криминалу - путен больше заплатит, а зелёная плесень только за.
В этом месте не могу удержаться и очередной раз поздравляю 73% зебилофф за их выбор.
Свого часу він застеріг мене від встановлення софтин онлайн-банкінгу на смартфоні. Натомість дистанційно вставновив мені хитрий (і не дуже зручний) типу браузер, через який я заходжу на банківські сайти. Каже - гарантія безпеки 99,9999%