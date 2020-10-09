Мінцифри кличе хакерів ламати "Дію"
Міністерство цифрової трансформації в листопаді запропонує хакерам спробувати зламати копію програми "Дія".
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Є така практика світова, називається вона bug bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо bug bounty. Ми збираємо білих хакерів, ми робимо копію "Дії" і будемо давати можливість її зламати", - розповів він.
За словами міністра, захід буде непублічним, але до участі в ньому запрошують всіх охочих.
"Тому що ми дуже багато аудитів пройшли. Але від таких заходів з'являється взагалі довіра до продуктів", - пояснив Федоров.
Всі фірми і так ставлять не якісні запчастини.Ті ж конденсатори швидку дуються.Раніше такого не було.Навіть сьогоднішня аудіотехніка Yamaha,вже не та,що була раніше.Колись все виробництво було в країнах,звідки ці всі фірми пішли.
Не пукайте в коментах, ЗЛОМАЙТЕ!
Або заглохніть.
как зебилы белых,серых,чёрных хакеров собираются идентифицировать?
- Ти чому смієшся? - здивовано й гнівно спитав Конецпольський.
- Тому, ясновельможний гетьмане,- одповів Хмельницький,- що, на мою думку, все те, що людина може збудувати, людина може й зруйнувати!
Над кодацьким порогом (Історичне оповідання про гетьмана Івана Сулиму)
Уже сегодня есть несколько сайтов , которые могут О КАЖДОМ УКРАИНЦЕ дать инфу,
Кто-то наказал жти сайты ?
Данные все уже там. Дия только доступ к ним организовывает. Фото с заграна, подпись оттудаже, инфа о правах, техпаспортах... Скоро вот за какимто хреном свидетельства о рождении добавят.
И фсё это может слиться в любой момент. И не только криминалу - путен больше заплатит, а зелёная плесень только за.
В этом месте не могу удержаться и очередной раз поздравляю 73% зебилофф за их выбор.
Свого часу він застеріг мене від встановлення софтин онлайн-банкінгу на смартфоні. Натомість дистанційно вставновив мені хитрий (і не дуже зручний) типу браузер, через який я заходжу на банківські сайти. Каже - гарантія безпеки 99,9999%