Мінцифри кличе хакерів ламати "Дію"

Міністерство цифрової трансформації в листопаді запропонує хакерам спробувати зламати копію програми "Дія".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Є така практика світова, називається вона bug bounty. Я обіцяв це зробити і запустити. Ми з листопада місяця запускаємо bug bounty. Ми збираємо білих хакерів, ми робимо копію "Дії" і будемо давати можливість її зламати", - розповів він.

За словами міністра, захід буде непублічним, але до участі в ньому запрошують всіх охочих.

"Тому що ми дуже багато аудитів пройшли. Але від таких заходів з'являється взагалі довіра до продуктів", - пояснив Федоров.

Читайте також: Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ