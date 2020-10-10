РУС
В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии

В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим количеством с начала пандемии (прежний максимум был вчера - 11 656, до того – 11 мая). Общее количество инфицирований возросло до 1 285 084.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в Москве - 4 105, Петербурге - 501, в Московской - 416, в Ростовской - 269, в Нижегородской – 257, в Воронежской - 201, в Архангельской - 199, в Свердловской областях - 198.

За пятницу в РФ умерли 197 пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 22 454. При этом выздоровели за сутки 6 781 человек (всего за время эпидемии – 1 016 202).

+19
А как же путинская вакцина от короновируса?! Неужели не помагает? А дружбан зеленского - мертведчук так хвалил ее.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:21 Ответить
+15
Пусть вакцинку от ***** на себе испробуют !
показать весь комментарий
10.10.2020 13:19 Ответить
+7
В пересчете на количество населения наши 6 тисяч их 20.
Даже в козломордии ситуация лучше чем у найвеличнішого утирка...
показать весь комментарий
10.10.2020 13:23 Ответить
вряд ли на себе а вот на белорусах официально согласились испытать те вроде не против
показать весь комментарий
10.10.2020 13:33 Ответить
Чем больше - тем лучше.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:21 Ответить
У них 13 тысяч, у нас - 6. С увеличением тестов показатели пришли к норме (а не как раньше - когда там тысячи у нас - сотни).
показать весь комментарий
10.10.2020 13:23 Ответить
московіти, це совок , завжди 3,14здять
показать весь комментарий
10.10.2020 15:00 Ответить
воно і не дивно.
там живуть такі самі дибіли як і в нас.
масок же не носять, кашляють одне на одного
показать весь комментарий
10.10.2020 13:26 Ответить
Тама вчерась списочек был в 14:49 про страны в красной и зелёной зоне, так на втором месте "дыбилы" из Израиля, ф десяточке - Чехия и Испания. Чуть ниже Франция, Англия, США, Кувейт, Эмираты.

Все дыбилы, одна Ксения самая умная ходит в маске и думает что это както поможет.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:49 Ответить
Вони карантин послабили. І практично від нього відмовились.
І будь ласка, не вигороджуйте било піпл. Не вийде.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:57 Ответить
бидло
показать весь комментарий
10.10.2020 13:57 Ответить
Дада, дадада, дададада, дада.
Вопщемто что и требовалось показать. Все вокруг тупое быдло, кроме Умнички Ксении.

По её мнению, правда
показать весь комментарий
10.10.2020 14:01 Ответить
а таки да...она действительно умничка .
хотя бы потому,что вместе со стадом за зелень изумрудную не голосовала.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:38 Ответить
Если так, то оно да, но махание масками и обыдлячивание всех кого не попадя уже поднадоело.

В Израиле каждый может программку себе поставить которая расскажет, был ковидный с такой программкой рядом с тобой или нет. Хочу отметить: ТЕБЕ, а не ляшкам.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:47 Ответить
в израиле дроны по адресам летают,а ты приняв звонок по мобильному обязан выйти на балкон и продемонстрировать сидящий безвылазно дома фейс....
показать весь комментарий
10.10.2020 14:54 Ответить
Та да, но то уже когда спалился. И всё бестолку. А люди верят, что маска за пять копеек всенепременно спасёт и лезут в набитые маршрутки или шляются по полчаса магазинами. Ещё и деньгами бумажными обмениваются, ну чтоб надёжнее. И никого это не печёт, главно штоп марлечка на носу обязательно была с подбородком.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:00 Ответить
сильно то израилю не завидуй...мы хоть еще и не догнали его поколичеству зараженных со своими 256,266 против ихнего 287,858,но имея ввиду их населения 9,5 миллиона против нашего и плотность на квадратный километр,у них особо то и нечему учиться
показать весь комментарий
10.10.2020 15:06 Ответить
Так я о том же и писал вверху - нечего нас "такими же дыбилами" называть - по большому счёту везде жёппа.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:11 Ответить
В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии - Цензор.НЕТ 8906
показать весь комментарий
10.10.2020 13:27 Ответить
Это который Влада Листьева грохнул?
показать весь комментарий
10.10.2020 13:41 Ответить
врет лисовский..как марганцовочка?какая аскорбинка?
спиртик прекрасно дезинфицирует,а квашеная капустка-витамин С
показать весь комментарий
10.10.2020 14:40 Ответить
ну клизму с марганцовкой бабам это понятно,
а аскарбинку куда ?
показать весь комментарий
10.10.2020 14:54 Ответить
В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии - Цензор.НЕТ 3423
показать весь комментарий
10.10.2020 13:27 Ответить
Пандемія лаптям тільки на користь.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:28 Ответить
"Та нехай собі конають
Божеволіють, здихають.
НАМ СВОЄ РОБИТЬ!"

Байдуже, що там на *********. Доки вона існує. Єдина цікава новина у майбутньому: "********* - всьо!".
показать весь комментарий
10.10.2020 13:32 Ответить
путєн, дай їм першу в світі вакцину!
показать весь комментарий
10.10.2020 13:42 Ответить
Навіщо Цензору новина скільки в Кацапії заразилось? Чим більше тим краще! А якщо надавати такі новини, то правильно було б давати інформацію по всіх країнах, а не тільки по козломордих.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:51 Ответить
Вот сдеся есть: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
развлекайся
показать весь комментарий
10.10.2020 13:53 Ответить
самое время у кацапни вакцинку купнуть - работает же, сразу видно.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:59 Ответить
а зачем нам это знать?? пожалеть мышебратьев??
показать весь комментарий
10.10.2020 14:03 Ответить
Я не пойму.чему вы радуетесь.у нас в стране 40 мл -5 тыс в сутки,у них 160мл-12.9мл.
Ну и как ?
показать весь комментарий
10.10.2020 14:20 Ответить
160млн, это с могилками на кладбищах посчитали?
показать весь комментарий
10.10.2020 15:43 Ответить
Для кацапомутантів одні ліки крематорія.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:04 Ответить
Не выдумывайте. На россии и 90 ненаберется.
показать весь комментарий
10.10.2020 22:31 Ответить
"в процентах" у нас ситуация совсем не лучше..(
показать весь комментарий
10.10.2020 14:25 Ответить
У нас зараз такі "професіонали" як і у цапів.Так що все на авось.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:00 Ответить
Еслиб еще и смертность такая была,хотя бы до Нового года 😁
показать весь комментарий
10.10.2020 15:31 Ответить
Там никто не напрягается. Скоро все привиты будут.
показать весь комментарий
11.10.2020 00:16 Ответить
 
 