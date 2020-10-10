В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим количеством с начала пандемии (прежний максимум был вчера - 11 656, до того – 11 мая). Общее количество инфицирований возросло до 1 285 084.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в Москве - 4 105, Петербурге - 501, в Московской - 416, в Ростовской - 269, в Нижегородской – 257, в Воронежской - 201, в Архангельской - 199, в Свердловской областях - 198.

За пятницу в РФ умерли 197 пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 22 454. При этом выздоровели за сутки 6 781 человек (всего за время эпидемии – 1 016 202).

