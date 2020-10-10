В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии
За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 12 846 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим количеством с начала пандемии (прежний максимум был вчера - 11 656, до того – 11 мая). Общее количество инфицирований возросло до 1 285 084.
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки обнаружено в Москве - 4 105, Петербурге - 501, в Московской - 416, в Ростовской - 269, в Нижегородской – 257, в Воронежской - 201, в Архангельской - 199, в Свердловской областях - 198.
За пятницу в РФ умерли 197 пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии число летальных случаев составило 22 454. При этом выздоровели за сутки 6 781 человек (всего за время эпидемии – 1 016 202).
Даже в козломордии ситуация лучше чем у найвеличнішого утирка...
там живуть такі самі дибіли як і в нас.
масок же не носять, кашляють одне на одного
Все дыбилы, одна Ксения самая умная ходит в маске и думает что это както поможет.
І будь ласка, не вигороджуйте било піпл. Не вийде.
Вопщемто что и требовалось показать. Все вокруг тупое быдло, кроме Умнички Ксении.
По её мнению, правда
хотя бы потому,что вместе со стадом за зелень изумрудную не голосовала.
В Израиле каждый может программку себе поставить которая расскажет, был ковидный с такой программкой рядом с тобой или нет. Хочу отметить: ТЕБЕ, а не ляшкам.
спиртик прекрасно дезинфицирует,а квашеная капустка-витамин С
а аскарбинку куда ?
Божеволіють, здихають.
НАМ СВОЄ РОБИТЬ!"
Байдуже, що там на *********. Доки вона існує. Єдина цікава новина у майбутньому: "********* - всьо!".
развлекайся
Ну и как ?