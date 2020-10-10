У РФ зафіксували рекордний добовий приріст COVID-19 від початку пандемії
За минулу добу в РФ зареєстровано 12 846 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшою кількістю від початку пандемії (попередній максимум був учора - 11 656, до того - 11 травня). Загальна кількість інфікувань збільшилась до 1 285 084.
Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з інформації на сайті Стопкоронавірус.рф.
Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (4 105), Петербурзі (501), у Московській (416), у Ростовській (269), у Нижегородській (257), у Воронезькій (201), в Архангельській (199), у Свердловській (198) областях
За п'ятницю у РФ померли 197 пацієнтів із COVID-19, загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 22 454. Водночас одужали за добу 6 781 особа (загалом за час епідемії - 1 016 202).
