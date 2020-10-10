УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6399 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 979 40

У РФ зафіксували рекордний добовий приріст COVID-19 від початку пандемії

У РФ зафіксували рекордний добовий приріст COVID-19 від початку пандемії

За минулу добу в РФ зареєстровано 12 846 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найбільшою кількістю від початку пандемії (попередній максимум був учора - 11 656, до того - 11 травня). Загальна кількість інфікувань збільшилась до 1 285 084.

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з інформації на сайті Стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві (4 105), Петербурзі (501), у Московській (416), у Ростовській (269), у Нижегородській (257), у Воронезькій (201), в Архангельській (199), у Свердловській (198) областях 

За п'ятницю у РФ померли 197 пацієнтів із COVID-19, загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 22 454. Водночас одужали за добу 6 781 особа (загалом за час епідемії - 1 016 202).

Читайте також: В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли

Автор: 

карантин (18172) росія (68043) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
А как же путинская вакцина от короновируса?! Неужели не помагает? А дружбан зеленского - мертведчук так хвалил ее.
показати весь коментар
10.10.2020 13:21 Відповісти
+15
Пусть вакцинку от ***** на себе испробуют !
показати весь коментар
10.10.2020 13:19 Відповісти
+7
В пересчете на количество населения наши 6 тисяч их 20.
Даже в козломордии ситуация лучше чем у найвеличнішого утирка...
показати весь коментар
10.10.2020 13:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть вакцинку от ***** на себе испробуют !
показати весь коментар
10.10.2020 13:19 Відповісти
вряд ли на себе а вот на белорусах официально согласились испытать те вроде не против
показати весь коментар
10.10.2020 13:33 Відповісти
А как же путинская вакцина от короновируса?! Неужели не помагает? А дружбан зеленского - мертведчук так хвалил ее.
показати весь коментар
10.10.2020 13:21 Відповісти
Чем больше - тем лучше.
показати весь коментар
10.10.2020 13:21 Відповісти
У них 13 тысяч, у нас - 6. С увеличением тестов показатели пришли к норме (а не как раньше - когда там тысячи у нас - сотни).
показати весь коментар
10.10.2020 13:23 Відповісти
В пересчете на количество населения наши 6 тисяч их 20.
Даже в козломордии ситуация лучше чем у найвеличнішого утирка...
показати весь коментар
10.10.2020 13:23 Відповісти
московіти, це совок , завжди 3,14здять
показати весь коментар
10.10.2020 15:00 Відповісти
воно і не дивно.
там живуть такі самі дибіли як і в нас.
масок же не носять, кашляють одне на одного
показати весь коментар
10.10.2020 13:26 Відповісти
Тама вчерась списочек был в 14:49 про страны в красной и зелёной зоне, так на втором месте "дыбилы" из Израиля, ф десяточке - Чехия и Испания. Чуть ниже Франция, Англия, США, Кувейт, Эмираты.

Все дыбилы, одна Ксения самая умная ходит в маске и думает что это както поможет.
показати весь коментар
10.10.2020 13:49 Відповісти
Вони карантин послабили. І практично від нього відмовились.
І будь ласка, не вигороджуйте било піпл. Не вийде.
показати весь коментар
10.10.2020 13:57 Відповісти
бидло
показати весь коментар
10.10.2020 13:57 Відповісти
Дада, дадада, дададада, дада.
Вопщемто что и требовалось показать. Все вокруг тупое быдло, кроме Умнички Ксении.

По её мнению, правда
показати весь коментар
10.10.2020 14:01 Відповісти
а таки да...она действительно умничка .
хотя бы потому,что вместе со стадом за зелень изумрудную не голосовала.
показати весь коментар
10.10.2020 14:38 Відповісти
Если так, то оно да, но махание масками и обыдлячивание всех кого не попадя уже поднадоело.

В Израиле каждый может программку себе поставить которая расскажет, был ковидный с такой программкой рядом с тобой или нет. Хочу отметить: ТЕБЕ, а не ляшкам.
показати весь коментар
10.10.2020 14:47 Відповісти
в израиле дроны по адресам летают,а ты приняв звонок по мобильному обязан выйти на балкон и продемонстрировать сидящий безвылазно дома фейс....
показати весь коментар
10.10.2020 14:54 Відповісти
Та да, но то уже когда спалился. И всё бестолку. А люди верят, что маска за пять копеек всенепременно спасёт и лезут в набитые маршрутки или шляются по полчаса магазинами. Ещё и деньгами бумажными обмениваются, ну чтоб надёжнее. И никого это не печёт, главно штоп марлечка на носу обязательно была с подбородком.
показати весь коментар
10.10.2020 15:00 Відповісти
сильно то израилю не завидуй...мы хоть еще и не догнали его поколичеству зараженных со своими 256,266 против ихнего 287,858,но имея ввиду их населения 9,5 миллиона против нашего и плотность на квадратный километр,у них особо то и нечему учиться
показати весь коментар
10.10.2020 15:06 Відповісти
Так я о том же и писал вверху - нечего нас "такими же дыбилами" называть - по большому счёту везде жёппа.
показати весь коментар
10.10.2020 15:11 Відповісти
В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии - Цензор.НЕТ 8906
показати весь коментар
10.10.2020 13:27 Відповісти
Это который Влада Листьева грохнул?
показати весь коментар
10.10.2020 13:41 Відповісти
врет лисовский..как марганцовочка?какая аскорбинка?
спиртик прекрасно дезинфицирует,а квашеная капустка-витамин С
показати весь коментар
10.10.2020 14:40 Відповісти
ну клизму с марганцовкой бабам это понятно,
а аскарбинку куда ?
показати весь коментар
10.10.2020 14:54 Відповісти
В РФ зафиксировали рекордный суточный прирост COVID-19 с начала пандемии - Цензор.НЕТ 3423
показати весь коментар
10.10.2020 13:27 Відповісти
Пандемія лаптям тільки на користь.
показати весь коментар
10.10.2020 13:28 Відповісти
"Та нехай собі конають
Божеволіють, здихають.
НАМ СВОЄ РОБИТЬ!"

Байдуже, що там на *********. Доки вона існує. Єдина цікава новина у майбутньому: "********* - всьо!".
показати весь коментар
10.10.2020 13:32 Відповісти
путєн, дай їм першу в світі вакцину!
показати весь коментар
10.10.2020 13:42 Відповісти
Навіщо Цензору новина скільки в Кацапії заразилось? Чим більше тим краще! А якщо надавати такі новини, то правильно було б давати інформацію по всіх країнах, а не тільки по козломордих.
показати весь коментар
10.10.2020 13:51 Відповісти
Вот сдеся есть: https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
развлекайся
показати весь коментар
10.10.2020 13:53 Відповісти
самое время у кацапни вакцинку купнуть - работает же, сразу видно.
показати весь коментар
10.10.2020 13:59 Відповісти
а зачем нам это знать?? пожалеть мышебратьев??
показати весь коментар
10.10.2020 14:03 Відповісти
Я не пойму.чему вы радуетесь.у нас в стране 40 мл -5 тыс в сутки,у них 160мл-12.9мл.
Ну и как ?
показати весь коментар
10.10.2020 14:20 Відповісти
160млн, это с могилками на кладбищах посчитали?
показати весь коментар
10.10.2020 15:43 Відповісти
Для кацапомутантів одні ліки крематорія.
показати весь коментар
10.10.2020 17:04 Відповісти
Не выдумывайте. На россии и 90 ненаберется.
показати весь коментар
10.10.2020 22:31 Відповісти
"в процентах" у нас ситуация совсем не лучше..(
показати весь коментар
10.10.2020 14:25 Відповісти
У нас зараз такі "професіонали" як і у цапів.Так що все на авось.
показати весь коментар
10.10.2020 15:00 Відповісти
Еслиб еще и смертность такая была,хотя бы до Нового года 😁
показати весь коментар
10.10.2020 15:31 Відповісти
Там никто не напрягается. Скоро все привиты будут.
показати весь коментар
11.10.2020 00:16 Відповісти
 
 