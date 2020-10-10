РУС
2 418 66

Гендиректор "Укрпочты" Смелянский заболел COVID-19

У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского подтвержден коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19… Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский в субботу.

Читайте также: Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

"У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся - я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест", - добавил он.

Комусь це цікаво ?
Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
10.10.2020 14:10 Ответить
+11
Нова почта с Али доставляет посылку за 20 дней , Укр почта 3 месяца
10.10.2020 14:16 Ответить
+6
За два лімона зряплати відкачають..
10.10.2020 14:17 Ответить
Комусь це цікаво ?
Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
10.10.2020 14:10 Ответить
Воду коломутить !! " Що ти жаба воду мутишь, рибкам пливати не даєшь" !!!)))
10.10.2020 14:14 Ответить
піариться.
10.10.2020 14:17 Ответить
скорее всего узнал про планы уволить его нахрен! теперь будет бесконечно "болеть" коронавирусом
10.10.2020 14:32 Ответить
Загострення хроничного шлангіта !!))
10.10.2020 14:37 Ответить
Він бабло лопатою грибе під назвою зарплата
10.10.2020 16:25 Ответить
Взагалі-то цей хлоп постійно проживає в Штатах,в Україну навідується підписати документи.
10.10.2020 18:26 Ответить
"Ой .жаль,жаль..."!! Новина всесвітнього маштабу!!)))
10.10.2020 14:12 Ответить
смотреть ниже мой пост , кирпич не с того не с сего на голову не свалится
10.10.2020 14:17 Ответить
"Кирпич" , це до чого??))
10.10.2020 14:23 Ответить
Булгаков - Мастер и Маргарита - иди лесом это не для твоего ума
10.10.2020 14:27 Ответить
Ну х*у сним, уверен, его вылечат!
10.10.2020 16:16 Ответить
Нова почта с Али доставляет посылку за 20 дней , Укр почта 3 месяца
10.10.2020 14:16 Ответить
Можно его по Укрпочте отправить посылкой в больницу на лечение, шоб ощутил результат своей работы))
10.10.2020 15:37 Ответить
Три місяці - це ще добре,іноді взагалі не доставляють і відсилають з претензіями подалі.
10.10.2020 18:28 Ответить
я тебе как раз об этом и напоминаю...что не надо махать цифрами.лучше лечитесь .если учение без толку.
10.10.2020 15:08 Ответить
Вы не стыдиться своих знаний: Вам таки нечего стыдиться..))
10.10.2020 15:10 Ответить
мне хватает... .а если не хватает-всегда есть самообразование.
10.10.2020 15:13 Ответить
Мне говорили, что грамотно подобранная библиотека в туалете, может заменить ЛЮБОЕ Образованийо..
Не вірив.. Ви доказ..
ДЯКУЮ!!))
10.10.2020 17:06 Ответить
при достаточной мотивации можно использовать каждую минуту...ну а если мотивации нет-тогдп так...

Гендиректор "Укрпошти" Смілянський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4024
10.10.2020 17:17 Ответить
Згоден!!))
10.10.2020 17:18 Ответить
За два лімона зряплати відкачають..
10.10.2020 14:17 Ответить
Кстати, как там кернес? Еще не издох?
10.10.2020 14:19 Ответить
через раз дыхае
10.10.2020 14:20 Ответить
Він же не коридорі Харківської лікарні , а в Шаріте !!))
10.10.2020 14:22 Ответить
Ждем.
10.10.2020 15:36 Ответить
Хороших новостей.
10.10.2020 15:36 Ответить
Не дай бог умрет
10.10.2020 14:20 Ответить
такого бардака как сейчас , не было даже при Овоще
10.10.2020 14:22 Ответить
Получал много денег.миллионы, пока пересчитывать,заразился короновирусом
10.10.2020 14:22 Ответить
пока все переслюнявил )))))
10.10.2020 14:40 Ответить
а хватит ли ему зарплаты миллионой на лечение ,шо то Я переживаю
10.10.2020 14:29 Ответить
зайдите в любое отделение Укрпочты , сидят жирные бабы , не успеешь рот открыть они уже грубят
10.10.2020 14:31 Ответить
Лісапет Печкіну!!
)))
10.10.2020 14:31 Ответить
сподіваюсь, він довіряє зедриснявій боротьбі з ковід і залишиться на лікування в Україні
10.10.2020 14:39 Ответить
ага
10.10.2020 14:41 Ответить
Ой, нужно выделить ему миллиард на лечение.
10.10.2020 14:40 Ответить
Я думаю эта идея ему понравится и он непременно ей воспользуется.
10.10.2020 15:34 Ответить
и где это его за кордонами мотало?
10.10.2020 14:41 Ответить
Почту доставляв...
10.10.2020 14:49 Ответить
дипломатическую? шо ли )))
10.10.2020 14:51 Ответить
Агга..оффшорну..)))
10.10.2020 14:59 Ответить
"Гендиректор "Укрпочты" Смелянский заболел COVID-19" - это тот который два миллиона в месяц получал?
10.10.2020 15:09 Ответить
Почему в прошедшем времени? Он еще жив и сейчас продолжает получать, даже когда лечится дома. Дистанционка называется.
10.10.2020 15:32 Ответить
Щей 4 мільони лікарняного **********
10.10.2020 16:30 Ответить
Все запереживали
10.10.2020 15:09 Ответить
І на Центральному Поштамті на Майдані досі висить Серп та Молот...
10.10.2020 15:30 Ответить
Нехрен было по заграницам свои миллионые зарплаты тратить, а то ведь Шарите уже ждет.
10.10.2020 15:30 Ответить
Интересно а на "ликарняном" он получат 750 000 или все-таки 1+ млн? "переживака" херов
10.10.2020 15:32 Ответить
Бог не фраер?
10.10.2020 15:48 Ответить
Какая у него зарплата? По 500 тыс в месяц? Значит, победит болезнь. Не зря же сейчас отправить куда-нибудь письмо это предмет роскоши по цене.
10.10.2020 16:22 Ответить
Нахєра знати всій країні,що якась пітушня захворіла
10.10.2020 16:25 Ответить
Пишіть тоді про кожну людину, згідно статистиці на сьогодні їх 5800.Слабо
10.10.2020 16:26 Ответить
щоб ти здох паскуда!!!!
10.10.2020 17:27 Ответить
о як мэни сумно вид цього шайтан нама кек
10.10.2020 17:45 Ответить
Где моя посылка с алиекспрес? Месяц жду! Заболел - так передай заместителем.
10.10.2020 19:41 Ответить
 
 