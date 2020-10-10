2 418 66
Гендиректор "Укрпочты" Смелянский заболел COVID-19
У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского подтвержден коронавирус.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19… Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский в субботу.
"У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся - я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест", - добавил он.
Топ комментарии
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий10.10.2020 14:10 Ответить Ссылка
+11 Show Must Go On #404809
показать весь комментарий10.10.2020 14:16 Ответить Ссылка
+6 Baks13
показать весь комментарий10.10.2020 14:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
Не вірив.. Ви доказ..
ДЯКУЮ!!))
)))