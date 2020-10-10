Гендиректор "Укрпочты" Смелянский заболел COVID-19

У генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского подтвержден коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19… Сразу после приезда из-за границы на всякий случай ушёл на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский в субботу.

"У нас много планов на ближайшее время и даже короновирус их не остановит. Поэтому работаю и сегодня и все встречи, которые назначены на ближайшее время состоятся - я буду работать дистанционно, пока не получу отрицательный тест", - добавил он.