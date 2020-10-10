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Новини Коронавірус і карантин
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Гендиректор "Укрпошти" Смілянський захворів на COVID-19

Гендиректор

У генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського підтверджено коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ну що, я тепер теж у статистиці хворих на COVID-19... Відразу після приїзду з-за кордону про всяк випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Почуваюсь нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо", - написав Смілянський у суботу.

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"У нас багато планів на найближчий час, і навіть короновірус їх не зупинить. Тому працюю і сьогодні, і всі зустрічі, які призначено на найближчий час, відбудуться. Я працюватиму дистанційно, поки не отримаю негативний тест", - додав він.

Гендиректор Укрпошти Смілянський захворів на COVID-19 01

Автор: 

карантин (18172) Смілянський Ігор (191) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Комусь це цікаво ?
Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
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10.10.2020 14:10 Відповісти
+11
Нова почта с Али доставляет посылку за 20 дней , Укр почта 3 месяца
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10.10.2020 14:16 Відповісти
+6
За два лімона зряплати відкачають..
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10.10.2020 14:17 Відповісти
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Комусь це цікаво ?
Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
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10.10.2020 14:10 Відповісти
Воду коломутить !! " Що ти жаба воду мутишь, рибкам пливати не даєшь" !!!)))
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10.10.2020 14:14 Відповісти
піариться.
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10.10.2020 14:17 Відповісти
скорее всего узнал про планы уволить его нахрен! теперь будет бесконечно "болеть" коронавирусом
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10.10.2020 14:32 Відповісти
Загострення хроничного шлангіта !!))
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10.10.2020 14:37 Відповісти
Він бабло лопатою грибе під назвою зарплата
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10.10.2020 16:25 Відповісти
Взагалі-то цей хлоп постійно проживає в Штатах,в Україну навідується підписати документи.
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10.10.2020 18:26 Відповісти
"Ой .жаль,жаль..."!! Новина всесвітнього маштабу!!)))
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10.10.2020 14:12 Відповісти
смотреть ниже мой пост , кирпич не с того не с сего на голову не свалится
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10.10.2020 14:17 Відповісти
"Кирпич" , це до чого??))
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10.10.2020 14:23 Відповісти
Булгаков - Мастер и Маргарита - иди лесом это не для твоего ума
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10.10.2020 14:27 Відповісти
Ну х*у сним, уверен, его вылечат!
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10.10.2020 16:16 Відповісти
Нова почта с Али доставляет посылку за 20 дней , Укр почта 3 месяца
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10.10.2020 14:16 Відповісти
Можно его по Укрпочте отправить посылкой в больницу на лечение, шоб ощутил результат своей работы))
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10.10.2020 15:37 Відповісти
Три місяці - це ще добре,іноді взагалі не доставляють і відсилають з претензіями подалі.
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10.10.2020 18:28 Відповісти
я тебе как раз об этом и напоминаю...что не надо махать цифрами.лучше лечитесь .если учение без толку.
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10.10.2020 15:08 Відповісти
Вы не стыдиться своих знаний: Вам таки нечего стыдиться..))
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10.10.2020 15:10 Відповісти
мне хватает... .а если не хватает-всегда есть самообразование.
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10.10.2020 15:13 Відповісти
Мне говорили, что грамотно подобранная библиотека в туалете, может заменить ЛЮБОЕ Образованийо..
Не вірив.. Ви доказ..
ДЯКУЮ!!))
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10.10.2020 17:06 Відповісти
при достаточной мотивации можно использовать каждую минуту...ну а если мотивации нет-тогдп так...

Гендиректор "Укрпошти" Смілянський захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4024
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10.10.2020 17:17 Відповісти
Згоден!!))
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10.10.2020 17:18 Відповісти
За два лімона зряплати відкачають..
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10.10.2020 14:17 Відповісти
Кстати, как там кернес? Еще не издох?
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10.10.2020 14:19 Відповісти
через раз дыхае
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10.10.2020 14:20 Відповісти
Він же не коридорі Харківської лікарні , а в Шаріте !!))
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10.10.2020 14:22 Відповісти
Ждем.
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10.10.2020 15:36 Відповісти
Хороших новостей.
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10.10.2020 15:36 Відповісти
Не дай бог умрет
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10.10.2020 14:20 Відповісти
такого бардака как сейчас , не было даже при Овоще
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10.10.2020 14:22 Відповісти
Получал много денег.миллионы, пока пересчитывать,заразился короновирусом
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10.10.2020 14:22 Відповісти
пока все переслюнявил )))))
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10.10.2020 14:40 Відповісти
а хватит ли ему зарплаты миллионой на лечение ,шо то Я переживаю
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10.10.2020 14:29 Відповісти
зайдите в любое отделение Укрпочты , сидят жирные бабы , не успеешь рот открыть они уже грубят
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10.10.2020 14:31 Відповісти
Лісапет Печкіну!!
)))
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10.10.2020 14:31 Відповісти
сподіваюсь, він довіряє зедриснявій боротьбі з ковід і залишиться на лікування в Україні
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10.10.2020 14:39 Відповісти
ага
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10.10.2020 14:41 Відповісти
Ой, нужно выделить ему миллиард на лечение.
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10.10.2020 14:40 Відповісти
Я думаю эта идея ему понравится и он непременно ей воспользуется.
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10.10.2020 15:34 Відповісти
и где это его за кордонами мотало?
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10.10.2020 14:41 Відповісти
Почту доставляв...
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10.10.2020 14:49 Відповісти
дипломатическую? шо ли )))
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10.10.2020 14:51 Відповісти
Агга..оффшорну..)))
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10.10.2020 14:59 Відповісти
"Гендиректор "Укрпочты" Смелянский заболел COVID-19" - это тот который два миллиона в месяц получал?
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10.10.2020 15:09 Відповісти
Почему в прошедшем времени? Он еще жив и сейчас продолжает получать, даже когда лечится дома. Дистанционка называется.
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10.10.2020 15:32 Відповісти
Щей 4 мільони лікарняного **********
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10.10.2020 16:30 Відповісти
Все запереживали
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10.10.2020 15:09 Відповісти
І на Центральному Поштамті на Майдані досі висить Серп та Молот...
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10.10.2020 15:30 Відповісти
Нехрен было по заграницам свои миллионые зарплаты тратить, а то ведь Шарите уже ждет.
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10.10.2020 15:30 Відповісти
Интересно а на "ликарняном" он получат 750 000 или все-таки 1+ млн? "переживака" херов
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10.10.2020 15:32 Відповісти
Бог не фраер?
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10.10.2020 15:48 Відповісти
Какая у него зарплата? По 500 тыс в месяц? Значит, победит болезнь. Не зря же сейчас отправить куда-нибудь письмо это предмет роскоши по цене.
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10.10.2020 16:22 Відповісти
Нахєра знати всій країні,що якась пітушня захворіла
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10.10.2020 16:25 Відповісти
Пишіть тоді про кожну людину, згідно статистиці на сьогодні їх 5800.Слабо
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10.10.2020 16:26 Відповісти
щоб ти здох паскуда!!!!
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10.10.2020 17:27 Відповісти
о як мэни сумно вид цього шайтан нама кек
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10.10.2020 17:45 Відповісти
Где моя посылка с алиекспрес? Месяц жду! Заболел - так передай заместителем.
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10.10.2020 19:41 Відповісти
 
 