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Гендиректор "Укрпошти" Смілянський захворів на COVID-19
У генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського підтверджено коронавірус.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ну що, я тепер теж у статистиці хворих на COVID-19... Відразу після приїзду з-за кордону про всяк випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Почуваюсь нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо", - написав Смілянський у суботу.
"У нас багато планів на найближчий час, і навіть короновірус їх не зупинить. Тому працюю і сьогодні, і всі зустрічі, які призначено на найближчий час, відбудуться. Я працюватиму дистанційно, поки не отримаю негативний тест", - додав він.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар10.10.2020 14:10 Відповісти Посилання
+11 Show Must Go On #404809
показати весь коментар10.10.2020 14:16 Відповісти Посилання
+6 Baks13
показати весь коментар10.10.2020 14:17 Відповісти Посилання
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Я взагалі не знаю, що цей росіскомовний хлоп робить серед чиновників ?
Не вірив.. Ви доказ..
ДЯКУЮ!!))
)))