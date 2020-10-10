Гендиректор "Укрпошти" Смілянський захворів на COVID-19

У генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського підтверджено коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ну що, я тепер теж у статистиці хворих на COVID-19... Відразу після приїзду з-за кордону про всяк випадок пішов на самоізоляцію і не дарма. Почуваюсь нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо", - написав Смілянський у суботу.

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"У нас багато планів на найближчий час, і навіть короновірус їх не зупинить. Тому працюю і сьогодні, і всі зустрічі, які призначено на найближчий час, відбудуться. Я працюватиму дистанційно, поки не отримаю негативний тест", - додав він.