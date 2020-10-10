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Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%"

Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления кредитов в рамках программы "5-7-9%".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Внесеные изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы. Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

"Внесеные в программу изменения расширяют возможность воспользоваться ею как субъектами хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, так и фермерскими хозяйствами, имеющим убытки из-за нынешней засухи. Как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданыы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - отметили в Минфине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль

По состоянию на 5 октября этого года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже заключено 4 127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 миллиарда гривен.

Автор: 

Кабмин (14041) кредит (2378) Минфин (1556) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+3
С начала октября цены в магазинах резко шарахнули на 15-20%. Оплачивать эти кредит избранным будем всей толпой. Наштамповать бабла и раздать - дело не хитрое. Это при том что пик инфляции обычно под конец года идет. Т.е. все веселье еще впереди. Зеэкономика ****
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10.10.2020 15:58 Ответить
+1
подивимось, чиє з нас з Вами НЕ В ТЄМУ буде цікавішим ...
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10.10.2020 15:44 Ответить
+1
Та звідки ж ви свинособаки кацарилі лізете...?
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10.10.2020 15:45 Ответить
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Нікого не дивує дивна історія з відсутністю інфи про Першу Леді у вояжі НЕлоха по закордонії?Добре- в ЄС була отшльпка його по сраці за невиконання умов допомоги від ЄС... Добре, у БОріса в Англії немає офіціальної дружини - тому можна виправдати відустність спільних зйомок - але ж Лєнака відвідала топові туристичні місця у Лондоні... ДЕ ЗНІМКИ? Зате позорняча заява начебто гей-гей -віцепрезидента Єрмака у Лондоні подана в пресу України...
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10.10.2020 15:36 Ответить
"тут мы играем а тут рыбу заворачивали ?"
Зате вони вихваляються тим , що максимум могло зробити НАТО від іменіБританії- однієї з головних країн-учасниць, щоб затягти Вовку у співпрацю під час виборів, у той час як СлугиНелоха все більше поадють голос в підтримку опозажопі! ...
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10.10.2020 15:41 Ответить
подивимось, чиє з нас з Вами НЕ В ТЄМУ буде цікавішим ...
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10.10.2020 15:44 Ответить
Та звідки ж ви свинособаки кацарилі лізете...?
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10.10.2020 15:45 Ответить
З тєми про заслуги уряду Ахмєтова (читай Мертечуківської опозажопи)...
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10.10.2020 15:47 Ответить
Як пояснити ці кредити, коли інфляція вкупі з деваливпцією гривні набули даозначних чисел? Хто і як буде оплачувати цей популізм? Кредити візьмуть одиниці, і можна навіть здогадатися, хто, а рлзплачуватися будуть усі.
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10.10.2020 15:45 Ответить
Чим швидше еконімка завлиться- тим швидше перемога Мертвечука в Україні ... Ахмєтка знову грається з Кремлем... Це ж його прем'єр
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10.10.2020 15:49 Ответить
Як пояснити ці кредити, коли інфляція вкупі з деваливпцією гривні набули даозначних чисел?

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Если бы это было так,то продуктовый рынок отреагировал бы момертально.
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10.10.2020 17:09 Ответить
На ринок давно сам ходив? Цукор давно купляв? А муку? Мішок (50 кг) цукру за місяць подорожчав на 200 гривень, мішок пшениці (40 кг) - на 20 гривень (10 відсотків), мішок висівак (20 кг) - на 5 гривень. Гречка, уиьулч... Одним словом сходи на ринок.
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10.10.2020 17:18 Ответить
Мне достаточно ходить в магазин и покупать хлеб.
Цены на сахар не выше ,чем в 2017 и зависят от посевных площадей,количество экспорта,сезона.
https://delo.ua/business/eksperty-prognozirujut-suschestvennoe-podorozhan-365061/
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10.10.2020 17:58 Ответить
Та так, так! Ти хоч червоній періодично. Я меблі виготовляю. Корпусі з плити ДСП. У 2017 році 1 м2 коштував в середньому 150 гривень. Ще місяць тому - 165. А тепер 185-190. Це з ПДВ. Так що воно справді той метр не змінився. Такий самий. Лише гривні змінилися. І так, інфляція тут ні д чого. 😏
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10.10.2020 18:22 Ответить
Ти читати вмієш? Що у мене написано? Я задав питання, хто буде оплачувати різницю кредиту і іеюнфояції. Бо видають невідомо кому під 7 відсотків, вюа інфляція більше 10. Тепер я розумію, чому при папєрєдніках Нафтогаз був прибутковим і найбільшим платником податків, як і Центренерго, Укренерго і Енергоатом. А тепер це збиткові підприємства.
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10.10.2020 18:26 Ответить
С начала октября цены в магазинах резко шарахнули на 15-20%. Оплачивать эти кредит избранным будем всей толпой. Наштамповать бабла и раздать - дело не хитрое. Это при том что пик инфляции обычно под конец года идет. Т.е. все веселье еще впереди. Зеэкономика ****
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10.10.2020 15:58 Ответить
На что они резко шарахнулись?
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10.10.2020 17:04 Ответить
Фото реальне.
Київ.

Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 8286
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10.10.2020 16:04 Ответить
Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 1497
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10.10.2020 16:08 Ответить
Кабмін розширив можливості отримання кредитів у межах програми "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 5148
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10.10.2020 16:49 Ответить
Эти кредиты сегодня--ПУСТОЙ ЗВУК.
В Европе уже давно дают кредиты 1-3%, а тут очередной лохотрон. Опять грабёж.
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10.10.2020 17:00 Ответить
А депозиты по чём в европах-уже давно?
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10.10.2020 17:06 Ответить
Збиткова
https://www.obozrevatel.com/economics/ukrzaliznitsya-kupila-u-anvitrejd-diztoplivo-po-tsene-rotterdam-33t.htm "Укрзалізниця" купила у "Анвитрейд" дизтопливо по цене "Роттердам+$33/т"
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10.10.2020 17:01 Ответить
Щось подібдне вже було "Доступное жилье"...
А вийшло "жульо"..
))
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10.10.2020 17:16 Ответить
 
 