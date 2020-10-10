Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%"

Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления кредитов в рамках программы "5-7-9%".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Внесеные изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы. Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.

"Внесеные в программу изменения расширяют возможность воспользоваться ею как субъектами хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, так и фермерскими хозяйствами, имеющим убытки из-за нынешней засухи. Как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданыы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - отметили в Минфине.

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По состоянию на 5 октября этого года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже заключено 4 127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 миллиарда гривен.