Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%"
Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления кредитов в рамках программы "5-7-9%".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Внесеные изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса - решение будут принимать банки-кредиторы. Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
"Внесеные в программу изменения расширяют возможность воспользоваться ею как субъектами хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, так и фермерскими хозяйствами, имеющим убытки из-за нынешней засухи. Как показывает статистика, более 70% гривневых кредитов, которые были выданы банками с февраля по август этого года, были выданыы в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - отметили в Минфине.
По состоянию на 5 октября этого года в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже заключено 4 127 кредитных договоров на общую сумму 9,82 миллиарда гривен.
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Если бы это было так,то продуктовый рынок отреагировал бы момертально.
Цены на сахар не выше ,чем в 2017 и зависят от посевных площадей,количество экспорта,сезона.
https://delo.ua/business/eksperty-prognozirujut-suschestvennoe-podorozhan-365061/
Київ.
В Европе уже давно дают кредиты 1-3%, а тут очередной лохотрон. Опять грабёж.
https://www.obozrevatel.com/economics/ukrzaliznitsya-kupila-u-anvitrejd-diztoplivo-po-tsene-rotterdam-33t.htm "Укрзалізниця" купила у "Анвитрейд" дизтопливо по цене "Роттердам+$33/т"
А вийшло "жульо"..
))