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Новини
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Кабмін розширив можливості отримання кредитів у межах програми "5-7-9%"

Кабмін розширив можливості отримання кредитів у межах програми

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання кредитів у межах програми "5-7-9%".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їхнього річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та вилучення з Порядку вимоги до обов’язкової прибутковості наявного бізнесу - рішення прийматимуть банки-кредитори. Також змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом із нежитловою нерухомістю.

"Внесені до програми зміни розширюють можливість скористатися нею як суб'єктам господарювання сфери культури, креативних індустрій, туризму, так і фермерським господарствам, що мають збитки через цьогорічну посуху. Як показує статистика, понад 70% гривневих кредитів, які були видані банками з лютого до серпня цього року, були видані в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", - зазначили в Мінфіні.

Читайте також: Програма кредитування "5-7-9" буде продовжена на наступний рік, - Шмигаль

Станом на 5 жовтня цього року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже укладено 4 127 кредитних договорів на 9,82 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (14180) кредит (3882) Мінфін (3665) Марченко Сергій (586)


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Топ коментарі
+3
С начала октября цены в магазинах резко шарахнули на 15-20%. Оплачивать эти кредит избранным будем всей толпой. Наштамповать бабла и раздать - дело не хитрое. Это при том что пик инфляции обычно под конец года идет. Т.е. все веселье еще впереди. Зеэкономика ****
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10.10.2020 15:58 Відповісти
+1
подивимось, чиє з нас з Вами НЕ В ТЄМУ буде цікавішим ...
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10.10.2020 15:44 Відповісти
+1
Та звідки ж ви свинособаки кацарилі лізете...?
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10.10.2020 15:45 Відповісти
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Нікого не дивує дивна історія з відсутністю інфи про Першу Леді у вояжі НЕлоха по закордонії?Добре- в ЄС була отшльпка його по сраці за невиконання умов допомоги від ЄС... Добре, у БОріса в Англії немає офіціальної дружини - тому можна виправдати відустність спільних зйомок - але ж Лєнака відвідала топові туристичні місця у Лондоні... ДЕ ЗНІМКИ? Зате позорняча заява начебто гей-гей -віцепрезидента Єрмака у Лондоні подана в пресу України...
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10.10.2020 15:36 Відповісти
"тут мы играем а тут рыбу заворачивали ?"
Зате вони вихваляються тим , що максимум могло зробити НАТО від іменіБританії- однієї з головних країн-учасниць, щоб затягти Вовку у співпрацю під час виборів, у той час як СлугиНелоха все більше поадють голос в підтримку опозажопі! ...
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10.10.2020 15:41 Відповісти
подивимось, чиє з нас з Вами НЕ В ТЄМУ буде цікавішим ...
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10.10.2020 15:44 Відповісти
Та звідки ж ви свинособаки кацарилі лізете...?
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10.10.2020 15:45 Відповісти
З тєми про заслуги уряду Ахмєтова (читай Мертечуківської опозажопи)...
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10.10.2020 15:47 Відповісти
Як пояснити ці кредити, коли інфляція вкупі з деваливпцією гривні набули даозначних чисел? Хто і як буде оплачувати цей популізм? Кредити візьмуть одиниці, і можна навіть здогадатися, хто, а рлзплачуватися будуть усі.
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10.10.2020 15:45 Відповісти
Чим швидше еконімка завлиться- тим швидше перемога Мертвечука в Україні ... Ахмєтка знову грається з Кремлем... Це ж його прем'єр
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10.10.2020 15:49 Відповісти
Як пояснити ці кредити, коли інфляція вкупі з деваливпцією гривні набули даозначних чисел?

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Если бы это было так,то продуктовый рынок отреагировал бы момертально.
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10.10.2020 17:09 Відповісти
На ринок давно сам ходив? Цукор давно купляв? А муку? Мішок (50 кг) цукру за місяць подорожчав на 200 гривень, мішок пшениці (40 кг) - на 20 гривень (10 відсотків), мішок висівак (20 кг) - на 5 гривень. Гречка, уиьулч... Одним словом сходи на ринок.
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10.10.2020 17:18 Відповісти
Мне достаточно ходить в магазин и покупать хлеб.
Цены на сахар не выше ,чем в 2017 и зависят от посевных площадей,количество экспорта,сезона.
https://delo.ua/business/eksperty-prognozirujut-suschestvennoe-podorozhan-365061/
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10.10.2020 17:58 Відповісти
Та так, так! Ти хоч червоній періодично. Я меблі виготовляю. Корпусі з плити ДСП. У 2017 році 1 м2 коштував в середньому 150 гривень. Ще місяць тому - 165. А тепер 185-190. Це з ПДВ. Так що воно справді той метр не змінився. Такий самий. Лише гривні змінилися. І так, інфляція тут ні д чого. 😏
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10.10.2020 18:22 Відповісти
Ти читати вмієш? Що у мене написано? Я задав питання, хто буде оплачувати різницю кредиту і іеюнфояції. Бо видають невідомо кому під 7 відсотків, вюа інфляція більше 10. Тепер я розумію, чому при папєрєдніках Нафтогаз був прибутковим і найбільшим платником податків, як і Центренерго, Укренерго і Енергоатом. А тепер це збиткові підприємства.
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10.10.2020 18:26 Відповісти
С начала октября цены в магазинах резко шарахнули на 15-20%. Оплачивать эти кредит избранным будем всей толпой. Наштамповать бабла и раздать - дело не хитрое. Это при том что пик инфляции обычно под конец года идет. Т.е. все веселье еще впереди. Зеэкономика ****
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10.10.2020 15:58 Відповісти
На что они резко шарахнулись?
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10.10.2020 17:04 Відповісти
Фото реальне.
Київ.

Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 8286
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10.10.2020 16:04 Відповісти
Кабмин расширил возможности получения кредитов в рамках программы "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 1497
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10.10.2020 16:08 Відповісти
Кабмін розширив можливості отримання кредитів у межах програми "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 5148
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10.10.2020 16:49 Відповісти
Эти кредиты сегодня--ПУСТОЙ ЗВУК.
В Европе уже давно дают кредиты 1-3%, а тут очередной лохотрон. Опять грабёж.
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10.10.2020 17:00 Відповісти
А депозиты по чём в европах-уже давно?
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10.10.2020 17:06 Відповісти
Збиткова
https://www.obozrevatel.com/economics/ukrzaliznitsya-kupila-u-anvitrejd-diztoplivo-po-tsene-rotterdam-33t.htm "Укрзалізниця" купила у "Анвитрейд" дизтопливо по цене "Роттердам+$33/т"
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10.10.2020 17:01 Відповісти
Щось подібдне вже було "Доступное жилье"...
А вийшло "жульо"..
))
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10.10.2020 17:16 Відповісти
 
 