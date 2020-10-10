Кабмін розширив можливості отримання кредитів у межах програми "5-7-9%"

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання кредитів у межах програми "5-7-9%".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їхнього річного доходу до еквіваленту 10 млн євро та вилучення з Порядку вимоги до обов’язкової прибутковості наявного бізнесу - рішення прийматимуть банки-кредитори. Також змінами розширені цілі використання кредитних коштів можливістю придбання земельних ділянок як окремо, так і разом із нежитловою нерухомістю.

"Внесені до програми зміни розширюють можливість скористатися нею як суб'єктам господарювання сфери культури, креативних індустрій, туризму, так і фермерським господарствам, що мають збитки через цьогорічну посуху. Як показує статистика, понад 70% гривневих кредитів, які були видані банками з лютого до серпня цього року, були видані в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", - зазначили в Мінфіні.

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Станом на 5 жовтня цього року в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже укладено 4 127 кредитних договорів на 9,82 млрд грн.