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Новости Силовики
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В Херсоне на набережной произошла стрельба, ранен местный житель, - Нацполиция

В Херсоне на набережной произошла стрельба, ранен местный житель, - Нацполиция

В Херсоне на набережной вечером 9 октября из огнестрельного оружия был ранен мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Херсонской области.

"Около 22:30 по спецлинии "102" поступило сообщение, что на набережной парка "Славы" обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра, он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.

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По факту в 23:10 на территории Херсона и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена". Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на преступление, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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правоохранительные органы (2971) ранение (3405) силовики (2799) стрельба (3271) Херсон (2917)


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евробляхи рождают безнаказанность.что в уплате налогов,что в соблюдении ПДД,что просто в хулиганстве.ибо трудно определить,кто сидел за рулем.
а безнаказанность ведет к преступлениям.
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10.10.2020 19:40 Ответить
Я їх практично не бачу в Києві, хоча кожного днягодин п'ять за кермом.
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10.10.2020 19:44 Ответить
У Львові подекуди зустрічаються. Але кількість на порядок менше, ніж раніше.
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10.10.2020 19:46 Ответить
в пригороде - тьма
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10.10.2020 22:37 Ответить
Если водитель евробляхи был хоть раз оштрафован полицией, то его легко найти впоследствии.
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10.10.2020 19:45 Ответить
Чудова вчорашня новина для суботнього вечора.
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10.10.2020 19:43 Ответить
Ну так 73% дебилов должны были понимать , что голосуя за дилетантов и бездарей , получат полный бардак в стране .
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10.10.2020 19:53 Ответить
Тиха украинская ночь ...
Ужасы нашего городка
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10.10.2020 20:17 Ответить
может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских.рекогностировка зачетная)
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10.10.2020 20:31 Ответить
 
 