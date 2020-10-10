В Херсоне на набережной произошла стрельба, ранен местный житель, - Нацполиция

В Херсоне на набережной вечером 9 октября из огнестрельного оружия был ранен мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Херсонской области.

"Около 22:30 по спецлинии "102" поступило сообщение, что на набережной парка "Славы" обнаружен человек в окровавленной одежде. Также заявитель сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских стран", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что пострадавший – 35-летний житель областного центра, он получил несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия.

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По факту в 23:10 на территории Херсона и прилегающих районов была введена в действие полицейская операция "Сирена". Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на преступление, умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.