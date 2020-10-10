У Херсоні на набережній сталася стрілянина, поранено місцевого жителя, - Нацполіція

У Херсоні на набережній увечері 9 жовтня з вогнепальної зброї був поранений чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції в Херсонській області.

"Близько 22:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що на набережній парку "Слави" виявлений чоловік у закривавленому одязі. Також заявник повідомив, що причетним до скоєння злочину може бути чоловік, який пересувається автомобілем іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн.

Поліцейські з’ясували, що потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловікові були спричинені кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї. Тож о 23:10 на території Херсона та прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція "Сирена".

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Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи з встановлення причетного до замаху на вбивство. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.Ф115 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.