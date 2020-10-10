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Новини Силовики
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У Херсоні на набережній сталася стрілянина, поранено місцевого жителя, - Нацполіція

У Херсоні на набережній сталася стрілянина, поранено місцевого жителя, - Нацполіція

У Херсоні на набережній увечері 9 жовтня з вогнепальної зброї був поранений чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції в Херсонській області.

"Близько 22:30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що на набережній парку "Слави" виявлений чоловік у закривавленому одязі. Також заявник повідомив, що причетним до скоєння злочину може бути чоловік, який пересувається автомобілем іноземного виробництва з реєстраційними номерами однієї з європейських країн.

Поліцейські з’ясували, що потерпілим є 35-річний житель обласного центру. Попередньо встановлено, що чоловікові були спричинені кілька вогнепальних поранень з невстановленої зброї. Тож о 23:10 на території Херсона та прилеглих до міста районів була введена в дію поліцейська операція "Сирена".

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Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи з  встановлення причетного до замаху на вбивство. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.Ф115 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Правоохоронні органи (2709) поранення (2824) силовики (2515) стрілянина (1798) Херсон (3463)


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евробляхи рождают безнаказанность.что в уплате налогов,что в соблюдении ПДД,что просто в хулиганстве.ибо трудно определить,кто сидел за рулем.
а безнаказанность ведет к преступлениям.
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10.10.2020 19:40 Відповісти
Я їх практично не бачу в Києві, хоча кожного днягодин п'ять за кермом.
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10.10.2020 19:44 Відповісти
У Львові подекуди зустрічаються. Але кількість на порядок менше, ніж раніше.
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10.10.2020 19:46 Відповісти
в пригороде - тьма
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10.10.2020 22:37 Відповісти
Если водитель евробляхи был хоть раз оштрафован полицией, то его легко найти впоследствии.
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10.10.2020 19:45 Відповісти
Чудова вчорашня новина для суботнього вечора.
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10.10.2020 19:43 Відповісти
Ну так 73% дебилов должны были понимать , что голосуя за дилетантов и бездарей , получат полный бардак в стране .
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10.10.2020 19:53 Відповісти
Тиха украинская ночь ...
Ужасы нашего городка
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10.10.2020 20:17 Відповісти
может быть человек, который передвигается на автомобиле иностранного производства с регистрационными номерами одной из европейских.рекогностировка зачетная)
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10.10.2020 20:31 Відповісти
 
 