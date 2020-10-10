УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10303 відвідувача онлайн
Новини Силовики
21 445 12

Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО

Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Луганщини розшукує осіб, які вчинили 2 вбивства в Сєвєродонецьку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Луганській області.

"Сьогодні, о 00.43 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля буд. 10 на вул. Федоренка м. Сєвєродонецьк з тілесними ушкодженнями виявлено труп 68-річної жінки.

Пізніше, о 02.30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля буд. 46А у пр. Хіміків виявлено труп 24-річного чоловіка".

Також читайте: Двоє поліцейських приховали вбивство дівчини в Харкові, - ДБР. ФОТО

Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція 01

Також читайте: На Сумщині затримано групу, яка займалася підривом банкоматів, - Нацполіція. ФОТО

Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція 02

Наразі поліція Луганщини проводить невідкладні оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 115 "Умисне вбивство" КК України.

Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція 03

Нацполіція (15318) Правоохоронні органи (2709) Сєверодонецьк (508) силовики (2515) вбивство (3123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
За ходою знайдуть. Й усіх його знайомих...
показати весь коментар
10.10.2020 19:18 Відповісти
+4
..фото весьма информативны)))- и пытань нема...
показати весь коментар
10.10.2020 22:27 Відповісти
+3
Амнистированный облобЧЛЕНЕЦ ..
показати весь коментар
10.10.2020 18:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Маньяк .
показати весь коментар
10.10.2020 18:40 Відповісти
А нє ч"їва на мовє разгавар"євать бЄндьйоррамь!!
показати весь коментар
10.10.2020 22:11 Відповісти
Тю...
показати весь коментар
10.10.2020 18:52 Відповісти
Амнистированный облобЧЛЕНЕЦ ..
показати весь коментар
10.10.2020 18:59 Відповісти
полицейские-взяточники
показати весь коментар
10.10.2020 19:05 Відповісти
За ходою знайдуть. Й усіх його знайомих...
показати весь коментар
10.10.2020 19:18 Відповісти
донбас в своєму репертуарі - вбивства
показати весь коментар
10.10.2020 20:46 Відповісти
Даун-ббас,риб"яти.
показати весь коментар
10.10.2020 22:12 Відповісти
Северодонецк - не Донбас
Донбас - с другой стороны реки, там где Лисичанск
Северодонецк - Слобожанщина
показати весь коментар
14.10.2020 23:49 Відповісти
якщо я не помиляюсь,то Слобожанщина взагалі вся північ Луганщини це історична Слобожанщина
показати весь коментар
15.10.2020 07:40 Відповісти
..фото весьма информативны)))- и пытань нема...
показати весь коментар
10.10.2020 22:27 Відповісти
Да хрен полиция кого-то найдёт, 99%, что это убийство так и останется нераскрытым.
показати весь коментар
10.10.2020 23:20 Відповісти
 
 