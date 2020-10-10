Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Луганщини розшукує осіб, які вчинили 2 вбивства в Сєвєродонецьку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Луганській області.

"Сьогодні, о 00.43 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля буд. 10 на вул. Федоренка м. Сєвєродонецьк з тілесними ушкодженнями виявлено труп 68-річної жінки.



Пізніше, о 02.30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля буд. 46А у пр. Хіміків виявлено труп 24-річного чоловіка".





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Наразі поліція Луганщини проводить невідкладні оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 115 "Умисне вбивство" КК України.