Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО
Поліція Луганщини розшукує осіб, які вчинили 2 вбивства в Сєвєродонецьку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Луганській області.
"Сьогодні, о 00.43 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля буд. 10 на вул. Федоренка м. Сєвєродонецьк з тілесними ушкодженнями виявлено труп 68-річної жінки.
Пізніше, о 02.30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля буд. 46А у пр. Хіміків виявлено труп 24-річного чоловіка".
Наразі поліція Луганщини проводить невідкладні оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 115 "Умисне вбивство" КК України.
Топ коментарі
+5 er0re
показати весь коментар10.10.2020 19:18 Відповісти Посилання
+4 Valera Petrov #405644
показати весь коментар10.10.2020 22:27 Відповісти Посилання
+3 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар10.10.2020 18:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Донбас - с другой стороны реки, там где Лисичанск
Северодонецк - Слобожанщина