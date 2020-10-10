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Новости Силовики
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Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция. ФОТО

Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Луганщины разыскивает лиц, совершивших 2 убийства в Северодонецке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Луганской области.

"Сегодня, в 00.43 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле дома 10 по ул. Федоренко в г. Северодонецк с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины. Позже, в 2.30 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома 46А по пр. Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция 01

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Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция 02

Сейчас полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины.

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Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция 03

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Нацполиция (16601) правоохранительные органы (2971) Северодонецк (605) силовики (2799) убийство (6519)


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Топ комментарии
+5
За ходою знайдуть. Й усіх його знайомих...
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10.10.2020 19:18 Ответить
+4
..фото весьма информативны)))- и пытань нема...
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10.10.2020 22:27 Ответить
+3
Амнистированный облобЧЛЕНЕЦ ..
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10.10.2020 18:59 Ответить
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Маньяк .
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10.10.2020 18:40 Ответить
А нє ч"їва на мовє разгавар"євать бЄндьйоррамь!!
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10.10.2020 22:11 Ответить
Тю...
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10.10.2020 18:52 Ответить
Амнистированный облобЧЛЕНЕЦ ..
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10.10.2020 18:59 Ответить
полицейские-взяточники
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10.10.2020 19:05 Ответить
За ходою знайдуть. Й усіх його знайомих...
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10.10.2020 19:18 Ответить
донбас в своєму репертуарі - вбивства
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10.10.2020 20:46 Ответить
Даун-ббас,риб"яти.
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10.10.2020 22:12 Ответить
Северодонецк - не Донбас
Донбас - с другой стороны реки, там где Лисичанск
Северодонецк - Слобожанщина
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14.10.2020 23:49 Ответить
якщо я не помиляюсь,то Слобожанщина взагалі вся північ Луганщини це історична Слобожанщина
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15.10.2020 07:40 Ответить
..фото весьма информативны)))- и пытань нема...
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10.10.2020 22:27 Ответить
Да хрен полиция кого-то найдёт, 99%, что это убийство так и останется нераскрытым.
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10.10.2020 23:20 Ответить
 
 