Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Луганщины разыскивает лиц, совершивших 2 убийства в Северодонецке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Луганской области.

"Сегодня, в 00.43 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле дома 10 по ул. Федоренко в г. Северодонецк с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины. Позже, в 2.30 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома 46А по пр. Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

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Сейчас полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины.

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