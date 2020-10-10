Ночью в Северодонецке на улице убили двух человек, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Луганщины разыскивает лиц, совершивших 2 убийства в Северодонецке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Луганской области.
"Сегодня, в 00.43 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что возле дома 10 по ул. Федоренко в г. Северодонецк с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины. Позже, в 2.30 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома 46А по пр. Химиков обнаружен труп 24-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция Луганщины проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины.
Топ комментарии
+5 er0re
показать весь комментарий10.10.2020 19:18 Ответить Ссылка
+4 Valera Petrov #405644
показать весь комментарий10.10.2020 22:27 Ответить Ссылка
+3 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показать весь комментарий10.10.2020 18:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Донбас - с другой стороны реки, там где Лисичанск
Северодонецк - Слобожанщина