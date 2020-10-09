Двоє поліцейських приховали вбивство дівчини в Харкові, - ДБР. ФОТО

До суду направлено обвинувальний висновок щодо двох оперуповноважених Холодногірського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області, які звинувачуються в приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке сталося 29 червня 2019 року в Харкові.





Оперуповноважені дізналися про вбивство вже наступного дня, а за кілька днів виявили і труп дівчини. Однак не повідомили слідчого і не ініціювали проведення огляду місця події в межах кримінального провадження.

Також слідством встановлено, що один із поліцейських зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому розповів про цей інцидент.

Крім цього, матеріали допиту одного зі свідків, який безпосередньо вказував на особу вбивці, навмисно, з метою приховування тяжкого злочину, не були долучені до матеріалів кримінального провадження правоохоронцями, які проводили допит ще 5 липня 2019 року.

Дії обвинувачених призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів, адже тіло загиблої виявлено слідчим Холодногірського ВП ГУ Нацполіції лише на 10 день пошуків.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.