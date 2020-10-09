УКР
Двоє поліцейських приховали вбивство дівчини в Харкові, - ДБР. ФОТО

До суду направлено обвинувальний висновок щодо двох оперуповноважених Холодногірського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області, які звинувачуються в приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, поліцейські намагалися приховати вбивство дівчини, яке сталося 29 червня 2019 року в Харкові.

Оперуповноважені дізналися про вбивство вже наступного дня, а за кілька днів виявили і труп дівчини. Однак не повідомили слідчого і не ініціювали проведення огляду місця події в межах кримінального провадження.

Також слідством встановлено, що один із поліцейських зустрічався із батьком підозрюваного у вчиненні вбивства, якому розповів про цей інцидент.

Крім цього, матеріали допиту одного зі свідків, який безпосередньо вказував на особу вбивці, навмисно, з метою приховування тяжкого злочину, не були долучені до матеріалів кримінального провадження правоохоронцями, які проводили допит ще 5 липня 2019 року.

Дії обвинувачених призвели до зволікання розслідування особливо тяжкого злочину та втрати речових доказів, адже тіло загиблої виявлено слідчим Холодногірського ВП ГУ Нацполіції лише на 10 день пошуків.

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нацполіція (15510) вбивство (3214) Харків (5877) ДБР (3741)
Топ коментарі
+21
це фактична співучасть у вбивстві. які ще 3 роки?
09.10.2020 14:57 Відповісти
+11
Все те саме,що і в москалів.Вчора мене заспамили,за такий коментар.Хіба ж це не правда?
09.10.2020 14:49 Відповісти
+8
Звичайні мусора
09.10.2020 14:50 Відповісти
Харків гепа, просто всі вже занадто засиділись на теплих місцях - треба виганяти на мороз, вводити правило не більше 10 років на керівних посадах накшталт мера чи керівників силових органів, нашим людям не можна вірити тим більше на слово, потрібно перетрясати все щоб спокійно не спалося якщо скоїв злочин.
09.10.2020 14:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/469355 А Кагарлик? А та справа,в якій хлопчика застрелили? А інші зашквари?
09.10.2020 15:00 Відповісти
Сьогодня є інфа по Миколаїву !!))
09.10.2020 15:02 Відповісти
Я про це й кажу, не можна давати людям довго займати керівні посади особливо в нашій над корупційній країні, постійно міняти керівників і перевіряти їхню діяльність.
09.10.2020 15:09 Відповісти
при чём керивник до этих двух мусоров..???- или это он им приказал скрыть..??
10.10.2020 00:17 Відповісти
так это же свои, одна банда, а своим надо срок дать минимальный, рука руку моет.
09.10.2020 17:32 Відповісти
Та нехай тільки три роки, але обов*язково на зоні із завзятими "глиномесами".
09.10.2020 17:41 Відповісти
На жаль, сміття відбувають покарання у спеціальних тюрмах підвищеного комфорту, де усі свої.
11.10.2020 05:42 Відповісти
Скорее всего следователи по этим операм встречались с родителями этих оперов..
10.10.2020 23:24 Відповісти
Медаль Авакову
09.10.2020 14:59 Відповісти
Мент , це не фах, це спосіб життя !! Мент, як його не називай, лишається ментом !!))
09.10.2020 15:00 Відповісти
"Менти не люди" А.Аваков !!)))
09.10.2020 15:01 Відповісти
а авакян - ЧЁРТ!!!
09.10.2020 17:34 Відповісти
В нас вся система практично та сама,що і в москалів і точно не європейська.Просто москалі,ще й імперці.
09.10.2020 15:02 Відповісти
Ах какой министр(С).Мусора окончательно потеряли берега..
09.10.2020 15:07 Відповісти
Десятки лет проходят, а у этих ниче не меняется. То отмудохали кого то, то престпление не регистрируют.
09.10.2020 15:14 Відповісти
Головне що "вбивць" Шеремета знайшли!
От хоч у Бубочки спитай, він підтвердить...
09.10.2020 15:25 Відповісти
До 333 лет лишения свободы недоноскам ...
09.10.2020 15:30 Відповісти
рехформа в дії
09.10.2020 15:38 Відповісти
Вершина рехвормування паліціі самим ефективним міністром. Хлопці просто боролися зі злочинністю шляхом покращення звітності для міністра.
09.10.2020 15:39 Відповісти
Без матеріальної зацікавленості поліцейський не стане приховувати тяжкий злочин. Це банальна, майже побутова, корупція до якої вже всі звикли. Найгірший спадок совка - безкарність правоохоронців. Вважати карою срок в 3 (три) роки за фактичну співучасть у вбивстві співробітникам правоохоронних органів просто смішно. Будь який строк до 3-х років навіть слабкий адвокат "переведе" на умовний термін... Висновок: можеш заплатити поліцейським - вбивай безкарно.
09.10.2020 15:52 Відповісти
3 года??? в случае доказания вины?? а ее не докажут....и дадут 3 условно и будут работать там же.
А животные скрыли как отморозок-сынок мусорка данного райотдела убил и при свидетелях-малолетках закопал девушку во дворе...при этом хвастая что ему ничего не будет т.к. папаня мусор. Красота...
09.10.2020 17:41 Відповісти
КОГДА УЖЕ БУДУТ НОВОСТИ ГДЕ ТО ТАМ ... УБИЛИ ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
09.10.2020 18:26 Відповісти
ЗА СОУЧАСТИИ В УБИЙСТВЕ ДО 3 ЛЕТ !!!???
09.10.2020 19:28 Відповісти
прикольно, опера скрыли убийство девушки, так к ним сразу троих отправили.
09.10.2020 21:23 Відповісти
