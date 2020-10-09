Двое полицейских скрыли убийство девушки в Харькове, - ГБР. ФОТО

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые обвиняются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.





Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако не сообщили следователю и не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства.

Также следствием установлено, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал о данном инциденте.

Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на лицо убийцы, намеренно, с целью сокрытия тяжкого преступления не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019.

Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств, поскольку тело погибшей было обнаружено следователем Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10 день поисков.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.