Двое полицейских скрыли убийство девушки в Харькове, - ГБР. ФОТО
В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые обвиняются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.
Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако не сообщили следователю и не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства.
Также следствием установлено, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал о данном инциденте.
Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на лицо убийцы, намеренно, с целью сокрытия тяжкого преступления не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019.
Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств, поскольку тело погибшей было обнаружено следователем Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10 день поисков.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
От хоч у Бубочки спитай, він підтвердить...
А животные скрыли как отморозок-сынок мусорка данного райотдела убил и при свидетелях-малолетках закопал девушку во дворе...при этом хвастая что ему ничего не будет т.к. папаня мусор. Красота...