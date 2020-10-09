РУС
Двое полицейских скрыли убийство девушки в Харькове, - ГБР. ФОТО

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые обвиняются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако не сообщили следователю и не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства.

Также следствием установлено, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал о данном инциденте.

Смотрите также: Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на лицо убийцы, намеренно, с целью сокрытия тяжкого преступления не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019.

Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств, поскольку тело погибшей было обнаружено следователем Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10 день поисков.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

це фактична співучасть у вбивстві. які ще 3 роки?
09.10.2020 14:57 Ответить
Все те саме,що і в москалів.Вчора мене заспамили,за такий коментар.Хіба ж це не правда?
09.10.2020 14:49 Ответить
Звичайні мусора
09.10.2020 14:50 Ответить
Все те саме,що і в москалів.Вчора мене заспамили,за такий коментар.Хіба ж це не правда?
09.10.2020 14:49 Ответить
Харків гепа, просто всі вже занадто засиділись на теплих місцях - треба виганяти на мороз, вводити правило не більше 10 років на керівних посадах накшталт мера чи керівників силових органів, нашим людям не можна вірити тим більше на слово, потрібно перетрясати все щоб спокійно не спалося якщо скоїв злочин.
09.10.2020 14:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/469355 А Кагарлик? А та справа,в якій хлопчика застрелили? А інші зашквари?
09.10.2020 15:00 Ответить
Сьогодня є інфа по Миколаїву !!))
09.10.2020 15:02 Ответить
Я про це й кажу, не можна давати людям довго займати керівні посади особливо в нашій над корупційній країні, постійно міняти керівників і перевіряти їхню діяльність.
09.10.2020 15:09 Ответить
при чём керивник до этих двух мусоров..???- или это он им приказал скрыть..??
10.10.2020 00:17 Ответить
Звичайні мусора
09.10.2020 14:50 Ответить
це фактична співучасть у вбивстві. які ще 3 роки?
09.10.2020 14:57 Ответить
так это же свои, одна банда, а своим надо срок дать минимальный, рука руку моет.
09.10.2020 17:32 Ответить
Та нехай тільки три роки, але обов*язково на зоні із завзятими "глиномесами".
09.10.2020 17:41 Ответить
На жаль, сміття відбувають покарання у спеціальних тюрмах підвищеного комфорту, де усі свої.
11.10.2020 05:42 Ответить
Скорее всего следователи по этим операм встречались с родителями этих оперов..
10.10.2020 23:24 Ответить
Медаль Авакову
09.10.2020 14:59 Ответить
Мент , це не фах, це спосіб життя !! Мент, як його не називай, лишається ментом !!))
09.10.2020 15:00 Ответить
"Менти не люди" А.Аваков !!)))
09.10.2020 15:01 Ответить
а авакян - ЧЁРТ!!!
09.10.2020 17:34 Ответить
В нас вся система практично та сама,що і в москалів і точно не європейська.Просто москалі,ще й імперці.
09.10.2020 15:02 Ответить
Ах какой министр(С).Мусора окончательно потеряли берега..
09.10.2020 15:07 Ответить
Десятки лет проходят, а у этих ниче не меняется. То отмудохали кого то, то престпление не регистрируют.
09.10.2020 15:14 Ответить
Головне що "вбивць" Шеремета знайшли!
От хоч у Бубочки спитай, він підтвердить...
09.10.2020 15:25 Ответить
До 333 лет лишения свободы недоноскам ...
09.10.2020 15:30 Ответить
рехформа в дії
09.10.2020 15:38 Ответить
Вершина рехвормування паліціі самим ефективним міністром. Хлопці просто боролися зі злочинністю шляхом покращення звітності для міністра.
09.10.2020 15:39 Ответить
Без матеріальної зацікавленості поліцейський не стане приховувати тяжкий злочин. Це банальна, майже побутова, корупція до якої вже всі звикли. Найгірший спадок совка - безкарність правоохоронців. Вважати карою срок в 3 (три) роки за фактичну співучасть у вбивстві співробітникам правоохоронних органів просто смішно. Будь який строк до 3-х років навіть слабкий адвокат "переведе" на умовний термін... Висновок: можеш заплатити поліцейським - вбивай безкарно.
09.10.2020 15:52 Ответить
3 года??? в случае доказания вины?? а ее не докажут....и дадут 3 условно и будут работать там же.
А животные скрыли как отморозок-сынок мусорка данного райотдела убил и при свидетелях-малолетках закопал девушку во дворе...при этом хвастая что ему ничего не будет т.к. папаня мусор. Красота...
09.10.2020 17:41 Ответить
КОГДА УЖЕ БУДУТ НОВОСТИ ГДЕ ТО ТАМ ... УБИЛИ ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
09.10.2020 18:26 Ответить
ЗА СОУЧАСТИИ В УБИЙСТВЕ ДО 3 ЛЕТ !!!???
09.10.2020 19:28 Ответить
прикольно, опера скрыли убийство девушки, так к ним сразу троих отправили.
09.10.2020 21:23 Ответить
10.10.2020 00:58 Ответить
 
 