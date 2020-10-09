Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудниками ГБР сообщено о подозрении еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, в пытках по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, 21 апреля 2020 в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование "Asic Bitmain Antminer" правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боли, а также физическое и моральное страдание.
27-28 мая 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием 4 правоохранителям.
8 октября 2020 указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления. Также всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) демілітаризувати поліцію, а Національну гвардію підпорядкувати голові ВРУ, як воно і задумувалося від початку;
2) підпорядкувати відділення поліції місцевим виконавчим органам влади, а керівництво поліції зробити вибірним;
3) створити кримінальну поліцію, яка займається виключно тяжкими злочинами і хай вже вони підпорядковуються міністру.
Якщо у відомому анекдоті про ховраха, якого ніхто не бачив, але він є, замінити гризуна на тортури, отримаємо типову ситуацію в Україні. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виносить сотні рішень, які підтверджують, що в нашій країні немає ефективної системи розслідування катувань. Натомість очільники міністерств і відомств переконують, що у правоохоронній системі немає тортур.
Найчастіше застосовують побиття руками і ногами, кийками, психологічний тиск, душіння, заламування рук, електрострум, залякування вогнепальною зброєю.
А чего,они могут себе это позволить,а обычные люди что,нет?
Как там говорится закон один на всех,око за око,челюсть за зуб.