8 088 19

Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудниками ГБР сообщено о подозрении еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, в пытках по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 21 апреля 2020 в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование "Asic Bitmain Antminer" правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боли, а также физическое и моральное страдание.

27-28 мая 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием 4 правоохранителям.

8 октября 2020 указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления. Также всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР 01
Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР 02
Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР 03

Николаев (2195) Нацполиция (16782) пытки (870) ГБР (3213)
Топ комментарии
+8
Ну что вы, Аваков обосрался на всю страну с делом Шеремета и с до сих пор замечательно себя чувствующими "титушками", орудующими по всей стране, и глазом не моргнёт и никуда не собирается, а тут такая сущая мелочь
показать весь комментарий
09.10.2020 14:16 Ответить
+6
как себя чувствует хаспадын сабаков???рапорт на стол желания нет положить???
показать весь комментарий
09.10.2020 14:09 Ответить
+6
Рехвормовані орли самого ехвективного міністра і собі вирішили трохи намайнити, як уміють.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:14 Ответить
хэнд-майнинг
показать весь комментарий
09.10.2020 14:16 Ответить
жесть... как будто новости из Беларуси, честное слово...
показать весь комментарий
09.10.2020 14:17 Ответить
А чего Вы ждали от потомков НКВД?Название поменялось а методика НЕ.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:22 Ответить
Ті відділки поліції, де знущалися над затриманими, місцевим активістам треба перейменувати в гестапо, зробивши на їх стінах відповідні написи.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:19 Ответить
Все набагато простіше, треба зробити самі прості речі:
1) демілітаризувати поліцію, а Національну гвардію підпорядкувати голові ВРУ, як воно і задумувалося від початку;
2) підпорядкувати відділення поліції місцевим виконавчим органам влади, а керівництво поліції зробити вибірним;
3) створити кримінальну поліцію, яка займається виключно тяжкими злочинами і хай вже вони підпорядковуються міністру.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:35 Ответить
Катування аваківцями у відділках, це вже не новина і тим більше не вийняткова подія - це буденнсть. Як становится буденністю розгін деонстрантів у білоруському стилі.
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР - Цензор.НЕТ 8469
показать весь комментарий
09.10.2020 14:29 Ответить
Найчастіше б'ють по голові
Якщо у відомому анекдоті про ховраха, якого ніхто не бачив, але він є, замінити гризуна на тортури, отримаємо типову ситуацію в Україні. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виносить сотні рішень, які підтверджують, що в нашій країні немає ефективної системи розслідування катувань. Натомість очільники міністерств і відомств переконують, що у правоохоронній системі немає тортур.

Найчастіше застосовують побиття руками і ногами, кийками, психологічний тиск, душіння, заламування рук, електрострум, залякування вогнепальною зброєю.
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР - Цензор.НЕТ 4401
показать весь комментарий
09.10.2020 14:34 Ответить
Домашний арест? это справедливость? похоу закон уже давно не равен справедливости.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:03 Ответить
Николаев, его менты, и всё что связано с ними - это постоянно какой-то трэш
показать весь комментарий
09.10.2020 15:04 Ответить
На ПОЖИЗНЕННОЕ козлов на обычную зону их там *** попытают ...через одно место ...
показать весь комментарий
09.10.2020 15:38 Ответить
Та никто их там трогать не будет,сейчас не те зеки,они за грев с вольняги и с мусорами взасос поцелуются.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:44 Ответить
Ну конеШно не будут на ремешки правда порежут ,но то вже таке ..
показать весь комментарий
09.10.2020 15:50 Ответить
Раз пошло такое дело,значит выход один...надо выхватывать по экипажу,увозить их в лес и хеоачить от всей души ногами по сердцу пока дышать не перестанут.
А чего,они могут себе это позволить,а обычные люди что,нет?
Как там говорится закон один на всех,око за око,челюсть за зуб.
показать весь комментарий
09.10.2020 15:42 Ответить
Потужний міністр МВС! Зе чекає щоб чорт Рюкзаков довів справу Шеремет. Справа Шеремет в суді, мусора калічать, вбивають людей. Чого ще чекає Зе??? Коли їх будуть вішати на Патоновському мості.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:27 Ответить
Писатели, вы специально так пишете что из вашей писанины невозможно ничего понять - кого водили, кто бил, кто был подозреваемый? Какая то мешанина из слов и ничего более. Это так на журфаке учат или самородки?
показать весь комментарий
09.10.2020 16:40 Ответить
Не писатели, а писуны.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:22 Ответить
 
 