Шестеро полицейских подозреваются в пытках мужчины в служебных кабинетах Николаевской полиции, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудниками ГБР сообщено о подозрении еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, в пытках по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 21 апреля 2020 в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование "Asic Bitmain Antminer" правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование. В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боли, а также физическое и моральное страдание.

27-28 мая 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием 4 правоохранителям.

8 октября 2020 указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления. Также всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

