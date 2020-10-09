Полиция разоблачила банду "перевозчиков" с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила преступную группировки, которая создавала фиктивные компании по перевозке грузов, завладевала продукцией на территории Европы и контрабандой доставляла товар в Украину с целью последующего сбыта.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники полиции Украины и Чешской Республики установили, что в организованную преступную группу входили пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и отечественным предприятиям. В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины и уже дома сбывали похищенную продукцию.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению уголовных преступлений, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, на территории Латвии, Словении, Чехии и Турции.

Сумма нанесенного ущерба составляет 9,5 миллиона гривен.

7 октября правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.







Всем пятерым членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия.