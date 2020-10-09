РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4380 посетителей онлайн
Новости Фото
3 937 2

Полиция разоблачила банду "перевозчиков" с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила преступную группировки, которая создавала фиктивные компании по перевозке грузов, завладевала продукцией на территории Европы и контрабандой доставляла товар в Украину с целью последующего сбыта.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники полиции Украины и Чешской Республики установили, что в организованную преступную группу входили пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и отечественным предприятиям. В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины и уже дома сбывали похищенную продукцию.

Смотрите также: СБУ в Киеве разоблачила группировку, завладевшую деньгами граждан под видом участия в биржевых торгах. ФОТО

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению уголовных преступлений, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, на территории Латвии, Словении, Чехии и Турции.

Сумма нанесенного ущерба составляет 9,5 миллиона гривен.

7 октября правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Полиция разоблачила банду перевозчиков с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины 01
Полиция разоблачила банду перевозчиков с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины 02
Полиция разоблачила банду перевозчиков с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины 03

Смотрите также: На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТО

Всем пятерым членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия.

мошенничество (1277) перевозки (519) Нацполиция (16782) Евросоюз (17614) Закарпатская область (2684)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де ж банда, на відео тільки тюки з товарами?тема зовсім не розкрита.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:37 Ответить
оце банда
Полиция разоблачила банду "перевозчиков" с Закарпатья, обманом завладевавших грузами компаний из ЕС и Украины - Цензор.НЕТ 6968
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
 
 