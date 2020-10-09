Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітниками ДБР повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям, а саме - тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, у катуванні за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, 21 квітня 2020 року в межах кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання Asic Bitmain Antminer правоохоронці провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував зазначене обладнання. Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом завдання ударів руками та ногами по різних частинах тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання.
27-28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, 4 правоохоронцям.
8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Також всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
1) демілітаризувати поліцію, а Національну гвардію підпорядкувати голові ВРУ, як воно і задумувалося від початку;
2) підпорядкувати відділення поліції місцевим виконавчим органам влади, а керівництво поліції зробити вибірним;
3) створити кримінальну поліцію, яка займається виключно тяжкими злочинами і хай вже вони підпорядковуються міністру.
Якщо у відомому анекдоті про ховраха, якого ніхто не бачив, але він є, замінити гризуна на тортури, отримаємо типову ситуацію в Україні. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виносить сотні рішень, які підтверджують, що в нашій країні немає ефективної системи розслідування катувань. Натомість очільники міністерств і відомств переконують, що у правоохоронній системі немає тортур.
Найчастіше застосовують побиття руками і ногами, кийками, психологічний тиск, душіння, заламування рук, електрострум, залякування вогнепальною зброєю.
А чего,они могут себе это позволить,а обычные люди что,нет?
Как там говорится закон один на всех,око за око,челюсть за зуб.