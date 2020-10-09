УКР
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітниками ДБР повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям, а саме - тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року в межах кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання Asic Bitmain Antminer правоохоронці провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував зазначене обладнання. Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом завдання ударів руками та ногами по різних частинах тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання.

27-28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, 4 правоохоронцям.

8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Також всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР 01
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР 02
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР 03

Миколаїв (1857) Нацполіція (15510) катування (635) ДБР (3741)
+8
Ну что вы, Аваков обосрался на всю страну с делом Шеремета и с до сих пор замечательно себя чувствующими "титушками", орудующими по всей стране, и глазом не моргнёт и никуда не собирается, а тут такая сущая мелочь
09.10.2020 14:16 Відповісти
+6
как себя чувствует хаспадын сабаков???рапорт на стол желания нет положить???
09.10.2020 14:09 Відповісти
+6
Рехвормовані орли самого ехвективного міністра і собі вирішили трохи намайнити, як уміють.
09.10.2020 14:14 Відповісти
хэнд-майнинг
09.10.2020 14:16 Відповісти
жесть... как будто новости из Беларуси, честное слово...
09.10.2020 14:17 Відповісти
А чего Вы ждали от потомков НКВД?Название поменялось а методика НЕ.
09.10.2020 14:22 Відповісти
Ті відділки поліції, де знущалися над затриманими, місцевим активістам треба перейменувати в гестапо, зробивши на їх стінах відповідні написи.
09.10.2020 14:19 Відповісти
1) демілітаризувати поліцію, а Національну гвардію підпорядкувати голові ВРУ, як воно і задумувалося від початку;
2) підпорядкувати відділення поліції місцевим виконавчим органам влади, а керівництво поліції зробити вибірним;
3) створити кримінальну поліцію, яка займається виключно тяжкими злочинами і хай вже вони підпорядковуються міністру.
09.10.2020 14:35 Відповісти
Катування аваківцями у відділках, це вже не новина і тим більше не вийняткова подія - це буденнсть. Як становится буденністю розгін деонстрантів у білоруському стилі.
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР - Цензор.НЕТ 8469
09.10.2020 14:29 Відповісти
Найчастіше б'ють по голові
Якщо у відомому анекдоті про ховраха, якого ніхто не бачив, але він є, замінити гризуна на тортури, отримаємо типову ситуацію в Україні. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виносить сотні рішень, які підтверджують, що в нашій країні немає ефективної системи розслідування катувань. Натомість очільники міністерств і відомств переконують, що у правоохоронній системі немає тортур.

Найчастіше застосовують побиття руками і ногами, кийками, психологічний тиск, душіння, заламування рук, електрострум, залякування вогнепальною зброєю.
Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР - Цензор.НЕТ 4401
09.10.2020 14:34 Відповісти
Домашний арест? это справедливость? похоу закон уже давно не равен справедливости.
09.10.2020 15:03 Відповісти
Николаев, его менты, и всё что связано с ними - это постоянно какой-то трэш
09.10.2020 15:04 Відповісти
На ПОЖИЗНЕННОЕ козлов на обычную зону их там *** попытают ...через одно место ...
09.10.2020 15:38 Відповісти
Та никто их там трогать не будет,сейчас не те зеки,они за грев с вольняги и с мусорами взасос поцелуются.
09.10.2020 15:44 Відповісти
Ну конеШно не будут на ремешки правда порежут ,но то вже таке ..
09.10.2020 15:50 Відповісти
Раз пошло такое дело,значит выход один...надо выхватывать по экипажу,увозить их в лес и хеоачить от всей души ногами по сердцу пока дышать не перестанут.
А чего,они могут себе это позволить,а обычные люди что,нет?
Как там говорится закон один на всех,око за око,челюсть за зуб.
09.10.2020 15:42 Відповісти
Потужний міністр МВС! Зе чекає щоб чорт Рюкзаков довів справу Шеремет. Справа Шеремет в суді, мусора калічать, вбивають людей. Чого ще чекає Зе??? Коли їх будуть вішати на Патоновському мості.
09.10.2020 16:27 Відповісти
Писатели, вы специально так пишете что из вашей писанины невозможно ничего понять - кого водили, кто бил, кто был подозреваемый? Какая то мешанина из слов и ничего более. Это так на журфаке учат или самородки?
09.10.2020 16:40 Відповісти
Не писатели, а писуны.
09.10.2020 22:22 Відповісти
 
 