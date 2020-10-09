Шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка в службових кабінетах Миколаївської поліції, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітниками ДБР повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям, а саме - тимчасовому виконувачу обов'язків начальника і старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року в межах кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання Asic Bitmain Antminer правоохоронці провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував зазначене обладнання. Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом завдання ударів руками та ногами по різних частинах тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання.

27-28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, 4 правоохоронцям.

8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Також всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

