4 284 22

В Николаеве пассажир устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутки, - Нацполиция

В Николаеве пассажир устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутки, - Нацполиция

В Николаеве полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу при оплате за проезд. Пассажир начал нецензурно ругаться, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил. Водитель не растерялся, и до приезда полицейских держал хулигана.

Правоохранители доставили 36-летнего дебошира в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. 44-летний водитель маршрутного такси не пострадал. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Центральном ж/д вокзале в Киеве произошел конфликт со стрельбой: пострадала женщина, - полиция. ВИДЕО

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

+3
главное что сдачу захомячил маршруточник
07.10.2020 21:55 Ответить
+2
не обязательно. может, кто-то из пассажиров захомячил, если передавал
07.10.2020 22:08 Ответить
+2
Как-то на моих глазах один из пассажиров присвоил сдачу. Может, и там так произошло.
07.10.2020 22:10 Ответить
Нормас, че. Главное, в этот раз без гранаты обошлось
07.10.2020 21:47 Ответить
главное что сдачу захомячил маршруточник
07.10.2020 21:55 Ответить
не обязательно. может, кто-то из пассажиров захомячил, если передавал
07.10.2020 22:08 Ответить
Скорей всего так и было.
07.10.2020 23:08 Ответить
Маршруточники еще те быдлоганы
08.10.2020 06:56 Ответить
у них тяжелая работа
08.10.2020 08:59 Ответить
а вдруг там была купюра 500-1000, нужно было стерпеть?
07.10.2020 21:56 Ответить
У нас, в начале месяца, из сотки нужно ждать сдачу полмаршрута!
А вы так резко о пятисотке, не говоря уже о тысяче
07.10.2020 22:01 Ответить
А була у всіх легальна зброя , то було б веселіше
07.10.2020 21:56 Ответить
оружие необходимый противовес безнаказанности которая тут творится у тех кто имеет его за сало или нелегально
07.10.2020 21:59 Ответить
был бы у каждого пистолет - такого бы не было
07.10.2020 22:27 Ответить
А номер маршрута зачем засекретили?
07.10.2020 22:02 Ответить
а что это даст?
07.10.2020 22:09 Ответить
Мне, как николаевцу, это интересно... и любопытно
А рыться по местным новостям лень, тем более уже футбол начался
07.10.2020 22:15 Ответить
Как-то на моих глазах один из пассажиров присвоил сдачу. Может, и там так произошло.
07.10.2020 22:10 Ответить
А кто ж из них "хулиган",тот кто деньги украл или тот кто хотел их вернуть?
07.10.2020 22:11 Ответить
Хулиган тот, кто хотел вернуть, а тот, кто украл - вор
07.10.2020 22:17 Ответить
Дайош кожному по лівольверту!
07.10.2020 22:11 Ответить
в каждую руку
07.10.2020 22:28 Ответить
пішком ходіть засранці) І корисно, і дешево, і не посадять
07.10.2020 22:56 Ответить
Чому на фото глок, а не поцуплений армійський ПМ чи "журналістський" рєзінострєл?
08.10.2020 08:21 Ответить
А ведь многие в комментах действительно считают пальбу нормальной реакцией на спор из за сдачи а маршрутке
08.10.2020 10:29 Ответить
 
 