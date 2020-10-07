В Николаеве пассажир устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутки, - Нацполиция

В Николаеве полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу из-за конфликта с водителем маршрутки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу при оплате за проезд. Пассажир начал нецензурно ругаться, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил. Водитель не растерялся, и до приезда полицейских держал хулигана.

Правоохранители доставили 36-летнего дебошира в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. 44-летний водитель маршрутного такси не пострадал. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.